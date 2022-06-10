В Мариуполе из-за оккупантов горел завод "Сателлит", где хранятся тысячи тонн семян подсолнечника и подсолнечного масла.
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Оккупанты собирались вывезти семена и масло в РФ, но пожар заставил их изменить планы.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в результате эксперимента по восстановлению электричества начался пожар на заводе "Сателлит" в Левобережном районе по Таганрогскому шоссе. "Сателлит" занимался сбором и переработкой семян подсолнечника на масло. По данным наших источников, в результате пожара уничтожено несколько тысяч тонн семян подсолнечника и переработанное подсолнечное масло", - написал Андрющенко.
По его словам, эти остатки оккупанты собирались вывезти в РФ. Теперь оккупационная администрация Мариуполя пытается скрыть реальные потери от российского руководства.
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Позже Андрющенко добавил, что, по информации владельцев, баки с маслом не повреждены. "Так что оккупантам есть что воровать дальше", - написал Андрющенко.
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По факту правильного рішення в умовах війни не має(
Тисячі тон насіння та олії!
Могли ж вивезти, але до шашликів готувались, ніколи було!
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