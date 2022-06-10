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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Мариуполь (5559) пожар (5556) подсолнечное масло (5) Андрющенко Петр (526)

В Мариуполе из-за оккупантов горел завод "Сателлит", где хранятся тысячи тонн семян подсолнечника и подсолнечного масла.

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

маріуполь

Оккупанты собирались вывезти семена и масло в РФ, но пожар заставил их изменить планы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в результате эксперимента по восстановлению электричества начался пожар на заводе "Сателлит" в Левобережном районе по Таганрогскому шоссе. "Сателлит" занимался сбором и переработкой семян подсолнечника на масло. По данным наших источников, в результате пожара уничтожено несколько тысяч тонн семян подсолнечника и переработанное подсолнечное масло", - написал Андрющенко.

По его словам, эти остатки оккупанты собирались вывезти в РФ. Теперь оккупационная администрация Мариуполя пытается скрыть реальные потери от российского руководства.

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Позже Андрющенко добавил, что, по информации владельцев, баки с маслом не повреждены. "Так что оккупантам есть что воровать дальше", - написал Андрющенко.
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хвала партизанам!👍😎
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10.06.2022 13:46 Ответить
У партизан есть более приоритетные цели, чем сарай с зерном.
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10.06.2022 13:48 Ответить
Пусть лучше сгорит, чем кацапам достанется.
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10.06.2022 13:46 Ответить
Коли свинособаки ступають на нашу земля, то вони все перетворюють в лайно
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10.06.2022 13:50 Ответить
при видступі потрібно палити усе....
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10.06.2022 13:54 Ответить
Так это же бандеровцы подпалили! Кому невыгоден вывоз подсолнечника в россию?
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10.06.2022 13:59 Ответить
Звичайно нищити складські запаси продукції чи сировини з огляду на повернення території - це дурість. Але в умовах тривалої окупації - це все перетворюється в "кормову базу" для окупанта.
По факту правильного рішення в умовах війни не має(
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10.06.2022 14:04 Ответить
не треба панікувати. А то эвакуировали бы, если бы знали что война предполагается. И кацапі голодніе остались бы. Пасиба заботливым мальчикам у власти
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10.06.2022 14:06 Ответить
*** жеж твою мєть, вибачте за мій французький!
Тисячі тон насіння та олії!
Могли ж вивезти, але до шашликів готувались, ніколи було!
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10.06.2022 14:15 Ответить
Вот у меня один простой вопрос к зеленскому!! Неужели в вашей команде одни кухарки и баянисты -дебилы!! Почему не взорвать или не спалить запасы зерна , и подсолнечника в портах УКраины и в других зернохранилищах!! Почему врагу досталось всё так легко? Что это не дальновидность, предательство или наивность или просто должностные преступления!! Зачем надо было оставлять врагу столько зерна т другой продукции!! или надежда на АВОСЬ!! А теперь все хнычут и клянчат?? Ведь Мариуполь и бердянск и другие порты -города враги не окупировали внезапно за 2-4 часа!!Было время подумать и взвесить все варианты!
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10.06.2022 17:38 Ответить
 
 