Потенциально все люди, которые в Украине переживают последствия войны, "постарели" на 10-15 лет, - Ляшко
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Болезни, ранее присущие где-то 60-летним, теперь будут догонять украинцев в 45-50 лет, в частности, из-за психологических изменений в организме.
Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде. Жизнь", сообщает Цензор.НЕТ.
"Война и так уже оказывает негативное влияние на нас с вами. Даже по тем подсчетам, которые мы проводим, сегодня потенциально все люди, которые в Украине переживают последствия войны, постарели на 10-15 лет. "Постарели" - это условно, потому что болезни, которые нас догоняли, например, в 60, теперь будут догонять в 45-50, в частности, из-за психологических изменений в нашем организме", - уточнил он.
По словам министра, сегодня больше всего летальных исходов в Украине происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний.
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На втором месте – онкологические заболевания, поскольку у людей нет возможности пройти ранний скрининг.
"Люди во время войны не обращаются для профилактического осмотра, а терпят до последнего, боятся нагрузить систему, да и система ориентирована на другие приоритеты. Это приведет к тому, что болезни будут выявлять на более поздних стадиях. А это означает более длительное и дорогое лечение, и не всегда эффективное", - говорит министр.
Ляшко призвал тех украинцев, которые находятся в безопасных регионах и имеют проблемы со здоровьем или давно не были у семейного врача, попытаться записаться и проконсультироваться.
"Украинцы должны жить долго и быть здоровыми", – говорит Ляшко.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что из-за войны в психологической поддержки будут нуждаться около 15 миллионов украинцев.
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І порозумнішали (ну ті кому це взагалі дано) років на 50...
П.с. Золотий унітаз - ще -5 років. Не переборщіть, а то впадете у дитинство
Люди умират рано не через "психологию войны", а из за - нищих пенсий, зарплат что = невозможность нормального питания, доступа к медицине (если не занесешь, то умирай дома) и постоянной нагрузки на организм этими факторами....ах да, еще режим работы по 12 часов 6 дней в неделю, никого не сделал здоровее