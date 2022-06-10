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Потенциально все люди, которые в Украине переживают последствия войны, "постарели" на 10-15 лет, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Война в Украине

старість

Болезни, ранее присущие где-то 60-летним, теперь будут догонять украинцев в 45-50 лет, в частности, из-за психологических изменений в организме.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде. Жизнь", сообщает Цензор.НЕТ.

"Война и так уже оказывает негативное влияние на нас с вами. Даже по тем подсчетам, которые мы проводим, сегодня потенциально все люди, которые в Украине переживают последствия войны, постарели на 10-15 лет. "Постарели" - это условно, потому что болезни, которые нас догоняли, например, в 60, теперь будут догонять в 45-50, в частности, из-за психологических изменений в нашем организме", - уточнил он.

По словам министра, сегодня больше всего летальных исходов в Украине происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У каждого десятого украинца будут негативные последствия для психического здоровья из-за войны, - Ляшко

На втором месте – онкологические заболевания, поскольку у людей нет возможности пройти ранний скрининг.

"Люди во время войны не обращаются для профилактического осмотра, а терпят до последнего, боятся нагрузить систему, да и система ориентирована на другие приоритеты. Это приведет к тому, что болезни будут выявлять на более поздних стадиях. А это означает более длительное и дорогое лечение, и не всегда эффективное", - говорит министр.

Ляшко призвал тех украинцев, которые находятся в безопасных регионах и имеют проблемы со здоровьем или давно не были у семейного врача, попытаться записаться и проконсультироваться.

"Украинцы должны жить долго и быть здоровыми", – говорит Ляшко.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что из-за войны в психологической поддержки будут нуждаться около 15 миллионов украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перечень инфекций, от которых желательно вакцинироваться во время войны
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Топ комментарии
+17
А так все смешно начиналось: бег по фонтанам, игра в разбойники с публичным поеданием шаурмы в "закрытых" на карантин заведениях, радость радостная разносилась из-всех углов развеселого квартала, толстые зады неунывающей Котлеты и такой же неунывающей Третьяковой, которая как оказалось страдала от отсутствия матраца(может быть потому она такая злая?). "Я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично...". А вон оно как все обернулось...
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10.06.2022 14:08
+8
Зелені пітари роблять усе, щоб українці швидше повимирали особливо Ляшко і Гетьманцев стараються
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10.06.2022 14:11
+7
Зате перемогли короновірус!
І порозумнішали (ну ті кому це взагалі дано) років на 50...
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10.06.2022 14:02
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Зате перемогли короновірус!
І порозумнішали (ну ті кому це взагалі дано) років на 50...
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10.06.2022 14:02 Ответить
Может масочный режим с карантином помогут компенсировать психологические изменения в следствии войны❓☝Или сразу на уколы❓
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10.06.2022 14:08 Ответить
А так все смешно начиналось: бег по фонтанам, игра в разбойники с публичным поеданием шаурмы в "закрытых" на карантин заведениях, радость радостная разносилась из-всех углов развеселого квартала, толстые зады неунывающей Котлеты и такой же неунывающей Третьяковой, которая как оказалось страдала от отсутствия матраца(может быть потому она такая злая?). "Я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично...". А вон оно как все обернулось...
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10.06.2022 14:08 Ответить
каждый народ достоин своего правителя. Нужно менять сознание общества. Проводить дезебилизацию..
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10.06.2022 14:15 Ответить
Залишіть це *****. У нього набагато краще виходить перетворювати тупих, брехливих і кончених совків, на українців... Жоден обраний нами у владу, не досяг у цьому і сотої частини...
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10.06.2022 14:26 Ответить
Вообще-то, избирателям достаточно было голову включить, и осознать, что квартальный комик, не имеющий вообще опыта ни в чем, будет херовым президентом в воюющей стране. Но решили "поржать паприколу..." А теперь вся Украина отрыгивает кровью этот "прикол".
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10.06.2022 15:46 Ответить
Зелені пітари роблять усе, щоб українці швидше повимирали особливо Ляшко і Гетьманцев стараються
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10.06.2022 14:11 Ответить
Зебілам велика подяка.
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10.06.2022 14:12 Ответить
Осьо вам рецепт як помолодшати. Купуєте бентлі за пів-мільйона баксів. Гарантую - будете виглядати на 10-15 молодше. Он як радник голови правління нафтогазу.
П.с. Золотий унітаз - ще -5 років. Не переборщіть, а то впадете у дитинство
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10.06.2022 14:13 Ответить
Но нихера не поумнели.
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10.06.2022 14:13 Ответить
Это типа он на 10-15 лет раньше на пенсию пойдет?

Люди умират рано не через "психологию войны", а из за - нищих пенсий, зарплат что = невозможность нормального питания, доступа к медицине (если не занесешь, то умирай дома) и постоянной нагрузки на организм этими факторами....ах да, еще режим работы по 12 часов 6 дней в неделю, никого не сделал здоровее
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10.06.2022 14:24 Ответить
Так есть же такое понятие как трудотерапия, лечение голодом, народная медицина❗👍
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10.06.2022 14:43 Ответить
ляшко, довбойоб ссучєний, іди *****.
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10.06.2022 14:35 Ответить
Підказка Ляшку,потрібно всім хто постарів крем видати,а кошти закласти в бюджет на наступний рік
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10.06.2022 15:13 Ответить
шо они там курят?? на кокс не похоже...
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10.06.2022 15:57 Ответить
Та не варто так напрягатися. Весь минулий рік казали, гірше вже нема де. Всіх труять і здавалося б, що може статися такого? А тут бац і війна. Тому, цей рік ще не такий поганий, поки всі живі. Та, я думаю, що наступного року може і не бути.
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10.06.2022 17:41 Ответить
Один Ляшко виглядає як пацан, бо йому на все по*уй.
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10.06.2022 23:28 Ответить
Знайомий «на очах посивів». Лягаю спати одягнений, взуття біля ліжка.
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11.06.2022 08:14 Ответить
 
 