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армия РФ (15308) война (46486) обстрел (20039) ПВО (1464) Вениславский (200)

В переговорах по ПВО для Украины отмечается прогресс. Вопрос двигается не слишком быстро, но двигается, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В переговорах с западными партнерами по системам противовоздушной обороны для Украины есть прогресс.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прогресс есть (в переговорах. - Ред.), и если раньше была определенная стена в этом направлении, то сейчас эта стена уже разрушена… Это двигается, не так быстро, как хотелось бы, но двигается", - отметил Вениславский в эфире национального телемарафона в пятницу.

Он выразил надежду, что уже в ближайшее время Украина получит те системы ПВО, "которые точно смогут исключить даже те авиационные удары, которые наносятся (российской армией. - Ред.) в непосредственной близости к линии фронта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет купить у Израиля систему ПВО "Железный купол", - посол Корнийчук
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Топ комментарии
+19
С нашим Коростылевым договориться не пробовали?

Берет недорого:
Стрела-10 с управлением по лазерному следу (типа английского стартрека) уже прошла госиспытания

ЗРК средней дальности (100 км) на базе Ольхи был готов сделать за два года и за 40 млн. долл. Это всего 20 км дороги Вэлыкого Крадивныцтво!

Уроды ЗЕльоные !!! 👿👿👿👿👿👿
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10.06.2022 14:14
+15
Вони робили ракети, а наш мЬІролюбець великобудував асфальтовані і освітлені дороги для кацапні.
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10.06.2022 14:18
+13
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10.06.2022 14:14
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Только что читатели Флагштока зафиксировали посадку реактивного самолета в гомельском аэропорту.

Ранее в 11:13 телеграм канал Беларуски Гаюн писал о прилете транспортного самолета в гомельский аэропорт - предположительно, в связи с погрузкой комплекса противовоздушной обороны С-400.
https://t.me/flagshtok/8863
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10.06.2022 14:02 Ответить
для Украины чтоли привезли?
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10.06.2022 14:08 Ответить
hotjat postavitj dlja ZSU ?
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10.06.2022 14:18 Ответить
пан Вениславский не знает, что ППО у нас худо-бедно есть, а вот ПРО нет.... или в школе сержантов этого не объясняли???
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10.06.2022 14:08 Ответить
Да, еще необходимо ПРО от ракет.
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10.06.2022 15:43 Ответить
Што - знов шольц щось пообіцяв?
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10.06.2022 14:08 Ответить
да. Снаряды для "Гепардов" к Новому Году.
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10.06.2022 14:29 Ответить
Уточнити ще треба до якого.
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10.06.2022 14:35 Ответить
до того, який поставлять під новорічну ялинку
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10.06.2022 14:45 Ответить
ПВО надо и очень много. И не только для фронта, но и для стратегических и военных объектов по всей стране. Хотя бы для защиты от крылатых ракет, которых у них дофига
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10.06.2022 14:11 Ответить
Вони робили ракети, а наш мЬІролюбець великобудував асфальтовані і освітлені дороги для кацапні.
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10.06.2022 14:18 Ответить
С нашим Коростылевым договориться не пробовали?

Берет недорого:
Стрела-10 с управлением по лазерному следу (типа английского стартрека) уже прошла госиспытания

ЗРК средней дальности (100 км) на базе Ольхи был готов сделать за два года и за 40 млн. долл. Это всего 20 км дороги Вэлыкого Крадивныцтво!

Уроды ЗЕльоные !!! 👿👿👿👿👿👿
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10.06.2022 14:14 Ответить
Не факт що зараз ці потужності виробничі взагалі існують(
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10.06.2022 14:19 Ответить
но они существовали!
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10.06.2022 14:24 Ответить
а шо, вулицю Січових Стрільців вже розбомбили??
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10.06.2022 14:32 Ответить
Це у випадку, якщо туди навідалось плісняве дбр, або г+г бабломойського, тоді є шанс, що вже й не існує.
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10.06.2022 14:46 Ответить
Виробничі потужності вперший день війни треба було перевозити до Польщі
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10.06.2022 14:57 Ответить
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10.06.2022 14:14 Ответить
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10.06.2022 14:19 Ответить
Але то така справа... Допоміг одному - Арахамії і пообіцяв допомогти ще 399999, от і вийшла загальна сума.
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10.06.2022 14:20 Ответить
округлил ... трошки
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10.06.2022 14:56 Ответить
А де іменно він взяв 400000 українців - місто збора назовіть будьласкА
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10.06.2022 14:56 Ответить
то есть!? танки, РСЗВ и ракеты нам не дают вдруг мы стрельнем по парашке, а ППО? вдруг мы закроем небо, перестанут гибнуть женщины и дети ***** расстроится и может подумать что его унизили, так получается или я что то не понял?
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10.06.2022 14:18 Ответить
tak tak - eto prokljaty zapad vo vsem vinovat
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10.06.2022 14:20 Ответить
засунь себе свой сарказм u dupu
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10.06.2022 16:20 Ответить
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10.06.2022 16:44 Ответить
Дай Бог!
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10.06.2022 14:18 Ответить
Згадаймо про наше ППО, яке знищили вороги України.
Новинарня
@Novynarnia
· 32 хв
Суд передав незаконно ввезені з Росії комплектуючі засобів ППО на потреби ЗСУ - https://novynarnia.com/2022/06/10/sud-peredav-nezakonno-vvezeni-z-rosiyi-komplektuyuchi-zasobiv-ppo-na-potreby-zsu/
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10.06.2022 14:19 Ответить
Це саме ті клістрони, які зелені уроди заарештували і видали росіянам списки тих хто на росії ці клістрони крав з баз консервації
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10.06.2022 15:43 Ответить
Я бы вам хер шо дал!!! "Радник голови правління "Нафтогазу" Діденко у розпал війни купує "Бентлі" за $0,5 млн" НА ЭТО У ВАС БАБКИ ЕСТЬ, А СОБСТВЕННУЮ ОБОРОНУ НЕТ!!! КАК ЭТО ПОНЯТЬ?? ИЛИ ОПЯТЬ ЕВРОПА ПЛОХАЯ???
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10.06.2022 14:22 Ответить
В ходе боев между национальной армией Якутии, союзной армией самообороны Японии китайские захватчики были разгромлены и отброшены на линию реки Хуанхе., карело-финскими пограничниками отловлены несколько похожих на людей существ. которые обитали в болотах близ МКАД /бывшая росийская федерация/что-то вопили про православие и денацификацию, голодающим волгоградского вилаята Имарата Кавказ были доставлены очередная партия воды и продуктов, а в переговорах про поставки Украине европейскими партнерами систем ПВО наметился явный прогресс. Шел 2042 год.
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10.06.2022 14:39 Ответить
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10.06.2022 14:57 Ответить
Саме страшно що всі зелені чмошники коментують ті питання в яких нічого не розуміють, цей тупий утирок нічого не розуміє в конституції, але гімно лізе коментувати ППО.
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10.06.2022 14:46 Ответить
Краще погомонімо про свинарчуків Порошенка і про те, як вони не три роки не давали плісняві ППО розвивати.
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10.06.2022 14:54 Ответить
Цікаво що зелені завели справу на тих хто домовлявся з російськими прапорщиками які крали ці клістрони в себе на базах зберігання техніки.
Росіяни звісно цих наших поставщиків заарештували
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10.06.2022 15:46 Ответить
швидкість бюрократії в європі повільніша равлика
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10.06.2022 15:50 Ответить
 
 