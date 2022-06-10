В переговорах по ПВО для Украины отмечается прогресс. Вопрос двигается не слишком быстро, но двигается, - Вениславский
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В переговорах с западными партнерами по системам противовоздушной обороны для Украины есть прогресс.
Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Прогресс есть (в переговорах. - Ред.), и если раньше была определенная стена в этом направлении, то сейчас эта стена уже разрушена… Это двигается, не так быстро, как хотелось бы, но двигается", - отметил Вениславский в эфире национального телемарафона в пятницу.
Он выразил надежду, что уже в ближайшее время Украина получит те системы ПВО, "которые точно смогут исключить даже те авиационные удары, которые наносятся (российской армией. - Ред.) в непосредственной близости к линии фронта".
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Новинарня
@Novynarnia
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Суд передав незаконно ввезені з Росії комплектуючі засобів ППО на потреби ЗСУ - https://novynarnia.com/2022/06/10/sud-peredav-nezakonno-vvezeni-z-rosiyi-komplektuyuchi-zasobiv-ppo-na-potreby-zsu/
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