В переговорах по ПВО для Украины отмечается прогресс. Вопрос двигается не слишком быстро, но двигается, - Вениславский

В переговорах с западными партнерами по системам противовоздушной обороны для Украины есть прогресс.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прогресс есть (в переговорах. - Ред.), и если раньше была определенная стена в этом направлении, то сейчас эта стена уже разрушена… Это двигается, не так быстро, как хотелось бы, но двигается", - отметил Вениславский в эфире национального телемарафона в пятницу.

Он выразил надежду, что уже в ближайшее время Украина получит те системы ПВО, "которые точно смогут исключить даже те авиационные удары, которые наносятся (российской армией. - Ред.) в непосредственной близости к линии фронта".

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