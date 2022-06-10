Активы Шария, Медведчука и Мураева можно конфисковать по ускоренной процедуре, - глава НАПК Новиков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Активы пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, кума Путина Виктора Медведчука и экс-нардепа-регионала Евгения Мураева могут конфисковать по ускоренной процедуре.
Об этом в интервью Forbes заявил глава НАПК Александр Новиков, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть два вида конфискации – уголовная и административная. Законопроект №7194 создает дополнительную административно-правовую процедуру конфискации активов. Медведчук, Евгений Мураев и Анатолий Шарий подпадают под признаки колобарационной и террористической деятельности. Их имущество можно конфисковать по уголовному производству и по закону №7194.
Очевидно, что уголовное дело Медведчука – это долгий процесс. Однако закон №7194 предусматривает довольно быструю судебную процедуру, которая длится до 15 суток: 10 дней – на решение суда и еще 5 – на рассмотрение дела в случае апелляции. Важно, чтобы СНБО наложил санкции на тех людей, на которых уже наложили санкции наши западные партнеры. Пока этого до сих пор не сделано. Потому и Минюст пока не может обратиться в суд", - пояснил он.
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У Київській області вороги хотіли створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки.
Жителям області хотіли в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР - принаймні до видачі документів рф.
У покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району контррозвідка СБУ виявила ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР. Подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки "краснокожих паспортін" - були завезені з рф на початку повномасштабної агресії.
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І ще якихось росєян, єврейського походження, які спонсорували агресію проти України.
Пророссийский политик и "медиаменеджер" Евгений Мураев выехал из Украины 22 мая.Об этом рассказал бизнесмен Сеяр Куршутов, ссылаясь на свои источники."По моей информации, один из немногих «промолчавших» после начала войны политиков спокойно пересёк границу 22 мая, на закарпатском пункте пропуска «Тиса». На автомобиле с гос номером ка9849еа. Сейчас находится в Вене", - сказал он.Куршутов добавил, что Мураев также не выплатил зарплаты сотрудникам своего телеканала "Наш": "Передаёт привет всем журналистам своего телеканала, которым он «забыл» выплатить заработную плату, перед тем как отправить их в вечный «отпуск за свой счёт». Как отмечает бизнесмен, теперь собственные журналисты, вероятно, ненавидят пророссийского Мураева сильнее, чем националисты.
Лично я не вижу проблем - доказать вину в суде и по решению всё отобрать, если есть что отбирать.
Вот только даже тот же Шарий говорит, что доказательства его вины никак не могут донести до зала суда.
Предположу, что и с двумя другими фигурантами - аналогичная ситуация.
Идиотизм
Получается кто-то из СБУ целенаправленно саботирует уголовные дела против врагов Украины.