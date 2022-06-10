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Новости Политика Украины
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конфискация (531) Медведчук (1754) НАПК (1159) Мураев (136) Шарий Анатолий (220) Новиков Александр (68) актив (75)

Активы Шария, Медведчука и Мураева можно конфисковать по ускоренной процедуре, - глава НАПК Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

фото,медведчук,рейтерс

Активы пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, кума Путина Виктора Медведчука и экс-нардепа-регионала Евгения Мураева могут конфисковать по ускоренной процедуре.

Об этом в интервью Forbes заявил глава НАПК Александр Новиков, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть два вида конфискации – уголовная и административная. Законопроект №7194 создает дополнительную административно-правовую процедуру конфискации активов. Медведчук, Евгений Мураев и Анатолий Шарий подпадают под признаки колобарационной и террористической деятельности. Их имущество можно конфисковать по уголовному производству и по закону №7194.

Очевидно, что уголовное дело Медведчука – это долгий процесс. Однако закон №7194 предусматривает довольно быструю судебную процедуру, которая длится до 15 суток: 10 дней – на решение суда и еще 5 – на рассмотрение дела в случае апелляции. Важно, чтобы СНБО наложил санкции на тех людей, на которых уже наложили санкции наши западные партнеры. Пока этого до сих пор не сделано. Потому и Минюст пока не может обратиться в суд", - пояснил он.

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Топ комментарии
+11
І притягти в країну Фрідмана, який замінить медвечука.
І ще якихось росєян, єврейського походження, які спонсорували агресію проти України.
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10.06.2022 14:30
+9
не на часі
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10.06.2022 14:30
+8
звучит так можем но не будем
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10.06.2022 14:29
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Нужно как минимум желание. А оно есть?
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10.06.2022 14:28 Ответить
А в кого з них це бажання колись було? Ну зараз медведчук хоча б у клітці причинений. Але все одно відчувається крутня, договорняки. Мерзотники, вибачте за мою французьку, на жаль це класика
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10.06.2022 14:50 Ответить
У разі захоплення Київщини окупанти планували видавати українцям документи СРСР

У Київській області вороги хотіли створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки.
Жителям області хотіли в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР - принаймні до видачі документів рф.

У покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району контррозвідка СБУ виявила ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР. Подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки "краснокожих паспортін" - були завезені з рф на початку повномасштабної агресії.
https://t.me/spravdi/10374
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10.06.2022 14:28 Ответить
звучит так можем но не будем
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10.06.2022 14:29 Ответить
не на часі
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10.06.2022 14:30 Ответить
І притягти в країну Фрідмана, який замінить медвечука.
І ще якихось росєян, єврейського походження, які спонсорували агресію проти України.
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10.06.2022 14:30 Ответить
а ще підтримка (з повітря ) представників рос пропагади !
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10.06.2022 14:32 Ответить
Та в Україні кремлівських гнид несчисленна кількість!! Україні потрібна тотальна дегнидизація,негайна!!!))
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10.06.2022 14:37 Ответить
Жили були…
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10.06.2022 14:32 Ответить
а зелені клоуні ловлять студентів на кордоні соромлять роблять з них зрадників але суркіса портнова а тепер мураева випустили (до речі портнов і тупицкий також у Відні),до всіх зрадників зелені відносяться з теплотою а от рябошкапка в треий раз не випустили і ще ви обурюетесь що не беруть в ес?-

Пророссийский политик и "медиаменеджер" Евгений Мураев выехал из Украины 22 мая.Об этом рассказал бизнесмен Сеяр Куршутов, ссылаясь на свои источники."По моей информации, один из немногих «промолчавших» после начала войны политиков спокойно пересёк границу 22 мая, на закарпатском пункте пропуска «Тиса». На автомобиле с гос номером ка9849еа. Сейчас находится в Вене", - сказал он.Куршутов добавил, что Мураев также не выплатил зарплаты сотрудникам своего телеканала "Наш": "Передаёт привет всем журналистам своего телеканала, которым он «забыл» выплатить заработную плату, перед тем как отправить их в вечный «отпуск за свой счёт». Как отмечает бизнесмен, теперь собственные журналисты, вероятно, ненавидят пророссийского Мураева сильнее, чем националисты.
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10.06.2022 14:35 Ответить
Когда вы уже ублюдки наконец напишите - не можно, А УЖЕ КОНФИСКОВАЛИ, НАКАЗАЛИ ПОСАДИЛИ, РАССТРЕЛЯЛИ И Т.Д. ОТДАЛИ ЗСУ!!! А то от ваших может быть, наверное, можно бы было бы... Уже тошнит!!! Одно словоблудие, и треп!!
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10.06.2022 14:42 Ответить
Сначала позвонят домой, потом объявят в прессе, потом дадут время, потом скажут: все активы выведены, а сам уехал.
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10.06.2022 14:51 Ответить
Прочитайте, що пишуть зелені дебіли "Важливо, аби РНБО наклало санкції на тих людей, на яких вже наклали санкції наші західні партнери". Просте питання, коли конфіскуєте активи зелених дебілів, 1+1 який належить підсанкційним особам Медведчуку і Коломойському. Санкції проти бені діють давно в США, чи папіка чіпати не можна, бо випише зеДебілу пілюлей?
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10.06.2022 14:53 Ответить
Та понятно, что НУЖНО конфисковать.
Лично я не вижу проблем - доказать вину в суде и по решению всё отобрать, если есть что отбирать.
Вот только даже тот же Шарий говорит, что доказательства его вины никак не могут донести до зала суда.
Предположу, что и с двумя другими фигурантами - аналогичная ситуация.
Идиотизм
Получается кто-то из СБУ целенаправленно саботирует уголовные дела против врагов Украины.
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10.06.2022 15:13 Ответить
Да и всех тех кто за них жопу рвал
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10.06.2022 15:57 Ответить
Да !!Такими темпами конфискациии Медведчук скорее умрёт , чем дождётся результата конфискации украинским судом!! за восемь месяцев практически ни хрена не сделано в этом вопросе!! За Эти десятки миллиардов гривен мы давно уже должны были купить современное оружие за рубежом.
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10.06.2022 17:44 Ответить
ГДЕ КОНФИСКАЦИЯ АКТИВОВ каломойского?????? Он украл 5, 5 миллиардов баксов( и продолжает красть), которые вы попрошайничаете у Запада!
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10.06.2022 23:38 Ответить
 
 