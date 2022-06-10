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Швейцария ввела шестой пакет санкций против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение 4-х банков от SWIFT

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нафта

Швейцария вслед за Евросоюзом одобрила шестой пакет санкций против России из-за агрессии против Украины, включающий эмбарго на российскую нефть.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Федеральный совет 10 июня принял решение об одобрении новых санкций ЕС против России и Беларуси", – говорится в документе.

Кроме того, Берн решил ввести "финансовые санкции и запрет на въезд в страну еще для 100 человек". Это граждане России и Беларуси – военнослужащие, представители политических кругов, бизнесмены, лица, занимающиеся распространением дезинформации, как считают в Швейцарии.

Также санкции Берна, как и санкции Брюсселя, предусматривают отключение от международной системы SWIFT четырех банков - российских и белорусских.

Шестой пакет санкций ЕС в отношении России был согласован в конце мая и вступил в силу в Евросоюзе в начале июня. Этими санкциями, в частности, предусмотрен запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Отмечается, что поэтапный отказ от сырой нефти займет в ЕС около полугода, а от нефтепродуктов – до восьми месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шестой пакет санкций ЕС предусматривает поэтапный отказ от российской нефти, - заявление Совета Европы

Кроме того, санкции предусматривают отключение от международной системы SWIFT еще трех российских банков – Сбербанка, "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка". Кроме них из системы исключат Белорусский банк развития и реконструкции.
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Топ комментарии
+12
Від SWIFT треба нарешті всю рашу відімкнути.
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10.06.2022 14:35
+8
Зброю треба свою випускати, а блокування фінансів набагато важливіше.
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10.06.2022 14:55
+5
Щиро дякуємо.
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10.06.2022 15:10
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Від SWIFT треба нарешті всю рашу відімкнути.
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10.06.2022 14:35 Ответить
Швейцарці-молодці!
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10.06.2022 14:37 Ответить
Зброю треба свою випускати, а блокування фінансів набагато важливіше.
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10.06.2022 14:55 Ответить
Щиро дякуємо.
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10.06.2022 15:10 Ответить
Добрый день уважаемые Украинцы. Помощь Запада, будет гораздо сильнее, если увидят реальные шаги от зеленского. Почему когда в стране военное время, не сокращены до нуля все ненужные на данный момент госрасходы на раду, всякие министерства культуры и им подобные структуры, которые в данный момент вообще не первостепенны. Почему в тылу торгуют бронежилетами, почему нет указов\законов что за предательство пожизненное заключение и т.д. Где это все?
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10.06.2022 15:57 Ответить
Потому, что зеленский и его ЗЕшобла такие же враги Украины, как и *****. Они делают всё, чтобы Украина капитулировала
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10.06.2022 20:22 Ответить
Оце добре, дуже добре
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10.06.2022 16:45 Ответить
Нельзя банк отключить от сфифта два раза....
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10.06.2022 17:14 Ответить
давно пора.
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10.06.2022 17:51 Ответить
петр 1 постарался
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10.06.2022 19:57 Ответить
 
 