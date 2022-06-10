Второй корабль с украденным в Украине металлом уже прибыл в Ростов, - росСМИ

Второй корабль, загруженный украинским металлом из Мариуполя, прибыл в Ростов-на-Дону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Второе судно доставило металл из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Судно было нагружено листовым металлом. Днем ранее таможенники Ростова-на-Дону поместили металлопродукцию из первого судна, прибывшего из Мариуполя, на временное хранение в зону контроля", - говорится в сообщении.

Накануне в оккупированный Крым прибыл первый поезд с зерном, украденным из Мелитополя. Сейчас, как сообщают российские СМИ, власти оккупантов разрабатывают пути для вывоза семян подсолнечника.

Напомним: компания "Метинвест" ранее заявила, что российские оккупанты собираются украсть и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах "Азовсталь" и ММК им. Ильича, что является тяжким международным преступлением.

Позже ММК им. Ильича и "Азовсталь" обратились к Офису Генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по краже российскими оккупантами принадлежащей комбинатам металлопродукции.

В свою очередь, эксперты призывают власти максимально документировать все случаи, связанные с воровством украинской зерновой и металлургической продукции, чтобы привлечь ответственных в международные суды. Ведь эти две отрасли являются основными в украинском экспорте, и их состояние – это в буквальном смысле вопрос выживания украинской экономики.

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