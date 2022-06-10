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Второй корабль с украденным в Украине металлом уже прибыл в Ростов, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Второй корабль, загруженный украинским металлом из Мариуполя, прибыл в Ростов-на-Дону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Второе судно доставило металл из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Судно было нагружено листовым металлом. Днем ранее таможенники Ростова-на-Дону поместили металлопродукцию из первого судна, прибывшего из Мариуполя, на временное хранение в зону контроля", - говорится в сообщении.

Накануне в оккупированный Крым прибыл первый поезд с зерном, украденным из Мелитополя. Сейчас, как сообщают российские СМИ, власти оккупантов разрабатывают пути для вывоза семян подсолнечника.

Напомним: компания "Метинвест" ранее заявила, что российские оккупанты собираются украсть и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах "Азовсталь" и ММК им. Ильича, что является тяжким международным преступлением.

Позже  ММК им. Ильича и "Азовсталь" обратились к Офису Генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по краже российскими оккупантами принадлежащей комбинатам металлопродукции.

В свою очередь, эксперты призывают власти максимально документировать все случаи, связанные с воровством украинской зерновой и металлургической продукции, чтобы привлечь ответственных в международные суды. Ведь эти две отрасли являются основными в украинском экспорте, и их состояние – это в буквальном смысле вопрос выживания украинской экономики.

Читайте также: Россия ворует украинскую продукцию и заявляет об этом на федеральных телеканалах
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не об этом мечтал ринатлионидыч в 14-ом...
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10.06.2022 15:11 Ответить
ринатленидычь не ну как кто за базар ответит какая будет ответка
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10.06.2022 15:13 Ответить
Будут суды и уже даже работают адвокаты, но опять же, а у мировой общественности какая будет реакция? Или им пофиг? Не своё - не жаль?
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13.06.2022 23:43 Ответить
Так Мариуполь отдали. Как и Херсон. Теперь это их всё... Пока не освободят от орков.
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10.06.2022 15:18 Ответить
Их? Серьёзно? Это по какому такому принципу? Или мы резко откатились на тысячу лет назад? Не надо пытаться это как-то аргументировать
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13.06.2022 23:44 Ответить
Кацапи на кордоні? Тили відкриті? Нема палива? Військовим не виплачують зарплатні? - ******* їде на шашлики.
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10.06.2022 15:19 Ответить
де той умнік з європи що хотів х!йлу морду зберігти і не ображати парашу?
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10.06.2022 15:36 Ответить
Це дає нам право діяти симетрично під час того коли прийдемо по репарації.
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10.06.2022 17:58 Ответить
Вираховуйте вартість і починайте "вішати" на мордор збитки за вкрадене. І треба це все проводити через міжнародні суди. Чого соплі жувати?
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12.06.2022 23:15 Ответить
Пипец. И главное, что они сами об этом рассказывают, сюжеты снимают. Это такая их культура, что надо гордиться подобным?
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13.06.2022 23:41 Ответить
 
 