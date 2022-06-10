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Россия нивелировала всю борьбу за ядерное разоружение в мире, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Государственная граница Украины является актуальной линией противостояния.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время обращения к участникам Копенгагенского демократического саммита, передает Цензор.НЕТ.

"И следует всем нам вспомнить Будапештский меморандум, нарушение которого Россией добавляет этой картине максимального цинизма. Этим нарушением Россия нивелировала всю борьбу за ядерное разоружение в мире", - отметил он.

"Чего теперь стоят слова о ядерном разоружении, если на Украину, у которой забрали третий по мощности ядерный арсенал, совершило нападение государство, которое было среди подписавшихся под обязательством воздержаться от агрессии и до сих пор остается ядерным государством?" – добавляет он.

"Итак, возвращаясь к вопросу о том, где проходит линия противостояния между свободой и угнетением, следует сказать, что она проходит также между способностью просто говорить что-либо и готовностью действовать для подкрепления тех или иных слов – обещаний избирателям, слов на переговорах и текстов конвенций. На украинской границе, на украинском Донбассе, под Харьковом, на юге Украины мы можем сейчас видеть, что украинский народ действительно готов подкрепить слова о своей независимости соответствующими действиями в защиту независимости. Но где та граница, на которой будет видно, что и Европа готова подкрепить все важные для себя слова ответными действиями?" - поднимает вопрос Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО выделило нам 50 тонн дизтоплива. Наверное, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, - Зеленский
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Топ комментарии
+6
Тебе сейчас надо думать не о разоружении мировом, а о вооружении ЗСУ, которое тобой было просрано.
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10.06.2022 15:15
+6
100 %
у мене таке враження що наше зелєбобство палко заздрило московитам і бажало отримати свого шибздоватого Вовочку.
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10.06.2022 15:26
+4
Зате Зеленський вдало провів розброєння української армії .
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10.06.2022 15:27
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Яких красивих слів воно навчилось.
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10.06.2022 15:14 Ответить
Без суфлера нагородив би несенітниць
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10.06.2022 16:02 Ответить
Пишут тексты умные люди. Главное, не давать ему говорить без бумажки.
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10.06.2022 16:17 Ответить
Тебе сейчас надо думать не о разоружении мировом, а о вооружении ЗСУ, которое тобой было просрано.
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10.06.2022 15:15 Ответить
гігант думки! Глиба! Батько демократії!
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10.06.2022 15:18 Ответить
- демагогії...
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10.06.2022 15:43 Ответить
одни слова...\красивые...(\ - а сколько бы могло не погибнуть украинцев, готовься ты к войне Вава...?
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10.06.2022 15:18 Ответить
і грошей в його кишенях теж би не було
він не для того в президенти йшов.
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10.06.2022 15:20 Ответить
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10.06.2022 15:20 Ответить
Oleg Helgiv@Helg40498291

За останні дні:
Невзоров отримав українське громадянство,
Овсяннікова готова змінити фамілію на українську,
російський мільярдер Фельдман хоче купити наше громадянство,
ватна українська співачка Марув приїхала з росії народжувати в Київ

У воюючій Україні краще, чим в фашистькій росії
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10.06.2022 15:22 Ответить
мне просто интересно гипотетически...!!!
вернуть 2019 год, проголосовали бы за него ещё раз - кто его выбрал...???
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10.06.2022 15:22 Ответить
Все шутки шутим❓
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10.06.2022 15:25 Ответить
какие шутки...?\ты же не хочешь ещё раз выборов 2019...\
Украина сможет выдержать приЗЕдента ВсеЗЕленского масштаба второй раз...?
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10.06.2022 15:31 Ответить
після війни його знову виберуть
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10.06.2022 15:32 Ответить
Британці не вибрали Черчіля, а він далеко не Черчіль. Дивлячись, хто буде в головних суперниках. Якщо знову зійдеться з Порошенко - переможе однозначно, хоч і не так розгромно. Якщо з бойовим генералом - навпаки. Якщо з колишнім жопоблоківцем - за це навіть думати не хочеться.
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10.06.2022 15:38 Ответить
и ермака с хладомией - возможно...(((
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10.06.2022 15:43 Ответить
100 %
у мене таке враження що наше зелєбобство палко заздрило московитам і бажало отримати свого шибздоватого Вовочку.
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10.06.2022 15:26 Ответить
раби не хочуть стати вільними, вони хочуть покращене рабство, як у сусіда
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10.06.2022 15:32 Ответить
100 проц нє, а біля 80-85 точно.
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10.06.2022 15:32 Ответить
не 100 , тому що 15 % вже вбито
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10.06.2022 15:35 Ответить
Они хотели "простого парня с народа". По ходу, это те же, кто голосовал за Яныка в свое время
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10.06.2022 16:18 Ответить
Зате Зеленський вдало провів розброєння української армії .
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10.06.2022 15:27 Ответить
Не подскажите в каком году взрывались основные наши склады с боеприпасами которых сейчас катастрофически не хватает на фронте и кто тогда был наказан за уничтожение боеприпасов больше чем на 5 млрд долл?
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10.06.2022 15:47 Ответить
За склады, которые взрывались начиная с Ющенко и заканчивая Порошенко, сейчас не принято упоминать.
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10.06.2022 15:57 Ответить
О каком разоружении говорит автор, не понятно, склады закончились до Зеленского
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10.06.2022 15:58 Ответить
Склады, фсьо пропало, это до, как же так - давайте по іншому не про роззброєння .
Хто озброював армію з 1991 до 2021року?
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10.06.2022 16:41 Ответить
а неподскажете кто Вагнеровцев сдал? ну или хотя бы, кто Чонгар разминировал?
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10.06.2022 17:43 Ответить
О, оно уже про геополитику речи толкает! Растем!
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10.06.2022 15:27 Ответить
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10.06.2022 15:34 Ответить
Тут треба зазначити, що ЗАХІД також видурив цю ЯЗ в України... Зобов'язався щось там ГАРАНТУВАТИ, і зараз "гарантує" це постачанням старих ГАУБИЦЬ та РЗСО часів В'єтнамської війни, замість того, щоб постачати все передове, що у них тільки є.....навіть новітні СТЕЛСИ, а ж до розміщення своєї ЯЗ на території України, як це є у Туреччини та Німеччини....

Дуже ПРАГМАТИЧНО та ЦИНІЧНО поступив Захід з Україною...Поза тим, як вони ПРАГМАТИКИ та ЦИНІКИ( тобто діють виключно у власнихьінтересах).. Вони також ЖАХЛИВІ ФОРМАЛІСТИ...Якщо Захід щось гарантував і не виконав(і вони це прекрасно розуміють), то він буде не проти ЯКЩО УКРАЇНА ПОВЕРНЕ СВІЙ ЯДЕРНИЙ СТАТУС....Все це вигадки російської пропоганда, що Захід буде запроваджувати якісь пекельні санкції проти України(на кшталт Північної Кореї чи Ірану), у разі, якщо Київ розпочне власну ЯДЕРНУ ПРОГРАМУ..
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10.06.2022 15:52 Ответить
Так можно повернути цей статус, хоча б формально! Ото шольц одразу нам танчиків відсипить!
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10.06.2022 16:04 Ответить
"Ядерное разоружение" такой же детский фейк как и Грета Тумблер, глобальное потепление или борьба за демократию во всем мире. Просто ядерные страны сговорились никому больше не позволить обзавестись ядерными бомбами кроме них.
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10.06.2022 16:13 Ответить
А сами в это время разрабатывают все новые и новые ядерные ракеты и бомбы. Какое это к черту "разоружение". Бугага.
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10.06.2022 16:18 Ответить
Говорить на тему не распространения ядерного оружия больше не нужно. Все увидели чего стоят гарантии и договоры. Привет иранской ядерной бомбе.
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10.06.2022 16:23 Ответить
Ну, що ж, "ядєрная проблєма обозначєна", залишається діждати, як Україна буде її вирішувати - чи ще залишились у неї для цього якісь ресурси?
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10.06.2022 16:55 Ответить
Пистапорожний пустёж. Или наоборот... А какая разница???
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10.06.2022 16:59 Ответить
Хтось ще є проти атомної зброї?
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10.06.2022 17:42 Ответить
 
 