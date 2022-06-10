Россия нивелировала всю борьбу за ядерное разоружение в мире, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Государственная граница Украины является актуальной линией противостояния.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время обращения к участникам Копенгагенского демократического саммита, передает Цензор.НЕТ.
"И следует всем нам вспомнить Будапештский меморандум, нарушение которого Россией добавляет этой картине максимального цинизма. Этим нарушением Россия нивелировала всю борьбу за ядерное разоружение в мире", - отметил он.
"Чего теперь стоят слова о ядерном разоружении, если на Украину, у которой забрали третий по мощности ядерный арсенал, совершило нападение государство, которое было среди подписавшихся под обязательством воздержаться от агрессии и до сих пор остается ядерным государством?" – добавляет он.
"Итак, возвращаясь к вопросу о том, где проходит линия противостояния между свободой и угнетением, следует сказать, что она проходит также между способностью просто говорить что-либо и готовностью действовать для подкрепления тех или иных слов – обещаний избирателям, слов на переговорах и текстов конвенций. На украинской границе, на украинском Донбассе, под Харьковом, на юге Украины мы можем сейчас видеть, что украинский народ действительно готов подкрепить слова о своей независимости соответствующими действиями в защиту независимости. Но где та граница, на которой будет видно, что и Европа готова подкрепить все важные для себя слова ответными действиями?" - поднимает вопрос Зеленский.
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Пожалуйста, подождите...
він не для того в президенти йшов.
За останні дні:
Невзоров отримав українське громадянство,
Овсяннікова готова змінити фамілію на українську,
російський мільярдер Фельдман хоче купити наше громадянство,
ватна українська співачка Марув приїхала з росії народжувати в Київ
У воюючій Україні краще, чим в фашистькій росії
вернуть 2019 год, проголосовали бы за него ещё раз - кто его выбрал...???
Украина сможет выдержать приЗЕдента В
сеЗЕленского масштаба второй раз...?
у мене таке враження що наше зелєбобство палко заздрило московитам і бажало отримати свого шибздоватого Вовочку.
Хто озброював армію з 1991 до 2021року?
Дуже ПРАГМАТИЧНО та ЦИНІЧНО поступив Захід з Україною...Поза тим, як вони ПРАГМАТИКИ та ЦИНІКИ( тобто діють виключно у власнихьінтересах).. Вони також ЖАХЛИВІ ФОРМАЛІСТИ...Якщо Захід щось гарантував і не виконав(і вони це прекрасно розуміють), то він буде не проти ЯКЩО УКРАЇНА ПОВЕРНЕ СВІЙ ЯДЕРНИЙ СТАТУС....Все це вигадки російської пропоганда, що Захід буде запроваджувати якісь пекельні санкції проти України(на кшталт Північної Кореї чи Ірану), у разі, якщо Київ розпочне власну ЯДЕРНУ ПРОГРАМУ..