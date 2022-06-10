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Новости Война
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"Июнь очень особенный месяц, когда открыто окно возможностей для Украины. Это не будет долго", - Порошенко

порошенко

Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС станет одним из наиболее значимых символических шагов, которые может сделать Евросоюз для помощи в борьбе с российским агрессором.

Об этом заявил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"23-24 июня состоится саммит Европейского Союза, заседание Совета Европейского Союза, где будут приниматься решения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. И именно на это должны быть сконцентрированы сейчас усилия украинской власти, президента, правительства, дипломатии. Я делаю максимум от меня зависимого для того, чтобы обеспечить реализацию этих возможностей, и ожидаю соответствующую эффективность работы и от всех задействованных сторон", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, во время визита в Роттердам он настаивал на важности такого решения для безопасности на континенте.

Читайте также: Порошенко в эфире GBNews: Боремся за статус кандидата в члены ЕС и ПДЧ в НАТО для Украины

"У меня состоялись встречи с большинством руководителей Европейского Союза, очень теплая и содержательная встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы знаем, как многое сейчас зависит от Европейской комиссии, и я вижу, что госпожа Урсула делает все возможное, является твердым сторонником будущего статуса страны-кандидата для Украины", – отметил лидер "ЕС".

Пятый президент подчеркнул, что представители Европейской народной партии инициировали рассмотрение на конференции президентов Европейского Парламента решения о поддержке предоставления Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС.

"Вторая позиция: это де-факто тотальное голосование депутатов от ЕНП в Европарламенте постановления о предоставлении нам соответственно статуса. Мы ожидаем в ближайшее время визита руководства Еврокомиссии, где также будут обсуждаться конкретные детали. Сегодня решения должны принимать две институции. Первая – это Еврокомиссия и еврокомиссары, которые готовят соответствующие проекты решения. И вторая, главная, - это страны-члены на заседании Европейского Совета. Очень надеемся, что нам удастся это сделать", - пояснил лидер "ЕС".

"Июнь очень особенный месяц, когда открыто окно возможностей для Украины. Это не будет долго, и поэтому нам сейчас важно объединить максимум усилий для того, чтобы Украина достигла поставленных целей и реализовала эти возможности", - подытожил Порошенко.

Читайте также: "Лучшая защита для Украины – это вступление в Европейский Союз", - депутат парламента Италии Романо

Автор: 

Порошенко Петр (19589) членство в ЕС (997) Евросоюз (17061)


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Топ комментарии
+26
Петро тримав цілих п'ять років, поки "утомльонниє вайной" гріли сраки на європейських курортах ..за це його обплювали, звинуватили у всіх смертних гріхах ( навіть, що брата вбив) і продовжують це робити зараз ( більше 100 справ відкрили і не довели жодної провини)...

Тому не потрібно "стьобу" рівня 95 кварталу, бо вже не смішно...
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10.06.2022 15:54
+22
Пятий президент України не підведе - у питаннях зовнішньої політики він спеціаліст екстра класу,
а от що стосується шостого президента України і його друзів, то там питання велике.
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10.06.2022 15:42
+18
не йому тримати це вікно, а зеленському
до речі, за відсутності Пороха, Зе- дуполизи намагались перехопити титул Гетьмана для Вовочки
Почали писати про сивину та мудрість, якісь петиції вигадувати з наданням звання Гетьман Зеленському.
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10.06.2022 15:44
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Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1535232958759587842 29 мин

ДОПОМОГА !!!

Наших поранених героїв привезли до Військового шпиталю, м. Київ, вул. Новогоспітальна 5.
Крові треба багато. На станції переливання крові - НЕМАЄ КРОВІ 4 мінус .
Просять всіх з цією групою крові прийти і здати для поранених. Група IV Rh (-) мінус
Поширте!!!
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10.06.2022 15:41 Ответить
Така група притаманна східним групам народів і то не дуже поширена.
Наскільки знаю для 4 + групи крові підходе люба група крові і перша, і
друга і третя +, а на рахунок четвертої негативної не знаю, може підходе,
а може і ні. Дай Бог одужання нашим бійцям.
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10.06.2022 15:48 Ответить
ти ж наш супергерой, ти втримаєш це вікно ще місяць-другий, ми в тебе віримо!
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10.06.2022 15:42 Ответить
Та де він супергерой, у нас із Зе супергероя ліплять...
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10.06.2022 15:43 Ответить
не йому тримати це вікно, а зеленському
до речі, за відсутності Пороха, Зе- дуполизи намагались перехопити титул Гетьмана для Вовочки
Почали писати про сивину та мудрість, якісь петиції вигадувати з наданням звання Гетьман Зеленському.
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10.06.2022 15:44 Ответить
Зелена божевільність.
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10.06.2022 15:49 Ответить
CraZE.
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10.06.2022 15:59 Ответить
Петро тримав цілих п'ять років, поки "утомльонниє вайной" гріли сраки на європейських курортах ..за це його обплювали, звинуватили у всіх смертних гріхах ( навіть, що брата вбив) і продовжують це робити зараз ( більше 100 справ відкрили і не довели жодної провини)...

Тому не потрібно "стьобу" рівня 95 кварталу, бо вже не смішно...
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10.06.2022 15:54 Ответить
народ форумний, не забувайте, що - це юдебот. Цим висером він штибу стібеться... і не хоче визнати очевидного факту, що юльку на з'їзді ЄНП в Нідерландах не запросили навіть виступити, хоча від України там було дві партійні делегації (до речі, з відрядженнями від Верховної Ради, за підписом Стефанчука) - від Євросолідарності, і від матьківщини.
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10.06.2022 17:21 Ответить
Пятий президент України не підведе - у питаннях зовнішньої політики він спеціаліст екстра класу,
а от що стосується шостого президента України і його друзів, то там питання велике.
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10.06.2022 15:42 Ответить
як буде невдача, то владі буде на кого звалити весь негатив...
а за успіху всі привітання прийме нинішній наш герой
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10.06.2022 16:58 Ответить
Дивно буде якщо наша влада не прогавить черговий шанс для України.
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10.06.2022 15:42 Ответить
Уже ровно как три года окна никто не открывал,от ЗЕскота Украина задыхается.
Уверен шансов нет,ЗЕ дегинираты у власти,на реформы не способны.
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10.06.2022 16:21 Ответить
Не хвилюйтеся пане Петро, вони зайняті іншим - відмазують Абрамовича, блокують думку опозиції та купують Bentley
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10.06.2022 15:43 Ответить
а у у ! тут про петра !
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10.06.2022 15:43 Ответить
де всі ? як чергування ! чому спимо ?
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10.06.2022 15:45 Ответить
, , , , - не сплять ці подлякові боти. Туточки вони, серуть. Шкода,що їхні висери не заспамлені.
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10.06.2022 21:36 Ответить
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10.06.2022 15:45 Ответить
Ну хоть кто-то в этой стране занимается настоящей дипломатией пока другие сыпят обвинениями на союзников.
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10.06.2022 15:44 Ответить
Порошенко ще більше став зебілам в гузні свирбіти...
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10.06.2022 15:44 Ответить
закрыватели окна на границе уже очень показательно отработали с лихвой. Так что июнь просран. Ждите еще 660 дней.
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10.06.2022 15:44 Ответить
Це шанс для українського народу, а не для влади їм норм
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10.06.2022 15:45 Ответить
для надання статусу, нужен просто нестандартный шокирующий европу ход. собрать первую партию проффесиональных коррупционеров от власти - судей, прокуроров, митболов, дерьмаковибратов, третьяковых, разворовщико-торговцев военной гуманитарки, подобную таким шушваль и по предложению марьяны облигации расстрелять их без суда и следствия, по законах военного времени на майдане, под всеобщее ликование народа. статус не дадут, но подумают, шо может быть таки борьба с коррупцией в Украине и не такая уже абсолютно не реальная вещь.
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10.06.2022 15:46 Ответить
Мрії пенсіонерів.
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10.06.2022 15:52 Ответить
После такого нас в цивилизованных странах приравняют к оркам.
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10.06.2022 16:00 Ответить
косвенно, из-за уровня коррупции, негласно это сравнение и действует, по отношению к дорогим руководителям, не к народу с оружием защищающим страну. именно по этой причине и отказы о статусе кандидата.
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10.06.2022 17:52 Ответить
да - за прокат "Сватов" нужно будет ответить...!
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10.06.2022 15:51 Ответить
Згоден - ця гніда що вкрала 5 міліардів доларів !!! Українців з Приват банку
повинная сидіти
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10.06.2022 15:51 Ответить
Бєня вже повернув вкрадені 5.5 млрд дол.???? Чи "жєна Цезаря внє подозрєній"?
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10.06.2022 15:59 Ответить
Не страшно що вікно буде відкрите недовго, адже Зєля встигне показати в нього сраку Коломойського з написом "візміть нас в ЄС, бо підемо до китайців!"
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10.06.2022 15:49 Ответить
ты свиноцабака здесь надолго...?
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10.06.2022 15:52 Ответить
Ні. Він незабаром зикне.
Залізу у місцину, з якої колись виліз на світ Божий.
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10.06.2022 16:20 Ответить
кста, народ зацініь, як цю свинособаку залайкала *******
Одна порода... мокшанська
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10.06.2022 17:28 Ответить
Прости, но у нас было так всегда. Наша журналистика заточена под однопартийную диктатуру. Также как в Беларуси или в России. Так было с Кучмой, так было с Януковичем, сейчас также. Когда президентом становился не тот, кто устраивает диктатуру, то журналисты просто начинали его обсирать в поиске нового хозяина. Так было с Ющенко и Порошенко. Диктатор лучший друг наших журналистов, короче. Но как бы это ни на что не влияет. Потому что никто не смотрит инфопомойки у нас. Про Кучму писали какое он говно, про Януковича что он вор, про Зеленского все итак всё знают. Даже дети еще в девятнадцатом году смеялись с его "розбийныка" и нелепых попыток играть в диктатора.

Короче, наша беда в том, что журналисты оторваны от воли народа.
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10.06.2022 16:00 Ответить
Вместо того чтобы ловить народный запрос они ловят запрос диктатора. Когда диктатора нет, то своего хозяина-олигарха.
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10.06.2022 16:01 Ответить
Я не знаю как в Беларуси, но в России это именно то чего хочет большинство. Они реально любят Путина. Да, это не демократия, так как при этом задавлено меньшинство, но по крайней мере журналисты отвечают народным чаяниям. А наши журналисты, как и наша власть за исключением краткого президенства Ющенка-Порошенка, которым активно выкручивали руки Тимошенки-Януковичи-Гройсманы была оккупационной. Антинародной, если сказать громко. И наши журналисты оккупационные. Они не украинские журналисты - они журналисты оккупации. И все кто дошел до высших эшалонов власти знает какую роль он должен играть. Так было в СССР, когда СССР оккупировало Украину, также и сейчас. Они не выражают интересы людей - только своей администрации.

Может поэтому Путин и говорит что Украина фейлед стейт. Он же видит что в отличии от России наша власть временщики и их можно заменить там условными Пушилиными-Невзоровами и украинцы не заметят разницы.
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10.06.2022 16:07 Ответить
тебе интересно переубеждать свиноцабаку...?
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10.06.2022 16:21 Ответить
Я никого не переубеждаю. Просто решил написать про нашу журналистику и в чем её проблема. Ответ комментатору простой - у нас так было все тридцать один год. Журналистика управлялась с центра принятия решений и смотрела туда. Так что то что мы видим сейчас это просто их неприкрытое лицо. Но оно было таким всегда, просто иногда под маской "объективности".
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10.06.2022 16:41 Ответить
Короче, проблема в архитектуре власти. Зеленский сам шел во власть под девизом демонтажа системы, а стал её олицетворением. Но народный запрос на демонтаж никуда не делся. Люди чувствуют что государство им чужое. Люди хотят жить в другой Украине, короче.
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10.06.2022 16:43 Ответить
Не надо подменять понятия. Какое еще "в другой Украине". Украина одна. Она мать.
Люди хотят жить с другими политиками и в другой системе. А для этого нужен демонтаж олигархической системы и демократизация.
Олигархию создал Кучма. Для демонтажа олигархии и демократизации ничего не делала ни одна из последующих партий парламента.
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11.06.2022 11:14 Ответить
А як у Німеччині любили Гітлера! Фрау і фройляйн оргазмували від його промов. А як у Москві плакали й давилися за Сталіним!
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10.06.2022 16:43 Ответить
Гитлер был прекрасный оратор. Так что ты бы его тоже любил. Современные политики, причем все за исключением может быть Джонсона в ораторстве не сильны. Сейчас всё решает пиар. Даже наша Юля, которая за словом не полезет, предпочитала читать речи по памяти. Кстати, мне жаль Тимошенко в этом плане. Она заучивала речи, которые читала по часу, но народ это не оценил. Зеленский по сравнению с ней даже не моль, а амеба.
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10.06.2022 16:45 Ответить
Чего там ее жалеть. Она сделала очень много вреда стране.
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11.06.2022 11:18 Ответить
Найкращий місяць щоб давати громадянство російським олігархам. пропагандистам, відмазувати від санкцій своїх російсько-євГейських побратимів, найкращий місяць закупати бентлі, забороняти Бутусову показувати реальну ситуацію на фронті, найкращий місяць щоб 4ий місяць поспіль торгувати з лукашенком за спиною Українців, найкращий місяць - щоб не нести відповідалиьність за десятки тисяч мертвих маріупольцівв. 2500 зданих азовців на тортури і смерть під *особисті гарантії директора ФСб Бортнікова*, і так далі... буде...
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10.06.2022 15:57 Ответить
Роттердам - це Нідерланди , які не хочуть Україні давати статус кандидата ?
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10.06.2022 16:05 Ответить
Дания и Голландия самые богатые государства Евросоюза. Пишут что причины чисто гуманитарные. Может так как это страны помельче и им нечего терять - это никак не повлияет на их репутацию, то они как бы выражают мнение стран побольше и их опасение. Большие бы обвинили в том что они там злоупотребляют своим положением, но в чем обвинять среднюю по размерам Данию?
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10.06.2022 16:08 Ответить
Германія не хотіла давати безвіз. Дала.
Може, це залежить від того хто, як і з якою метою просить?
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10.06.2022 16:21 Ответить
ну в связи с коррупцией в Евросоюзе - нам таки не дадут статус члена...
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10.06.2022 16:23 Ответить
Арахламія!
Безумну випускай
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10.06.2022 16:14 Ответить
Ой, пане Президенте, півшостий зробить все для того, щоб не прогавити, а знищити цей шанс. А то ***** -бабламойскій абідяцца.
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10.06.2022 16:20 Ответить
" немає жодної ситуації з котрої
найвеличніший лідер **********

не зможе не вийти з ганьбою " (с)
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10.06.2022 16:25 Ответить
Як надання Україні статусу кандидата в члени ЄС зупинить цю війну?
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10.06.2022 17:00 Ответить
1 - позбавить Московію наративів що ми не потрібні заходу. 2 - дасть доступ до грошей. 3 - такі як ти зрозуміють що є різниця
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10.06.2022 17:11 Ответить
Нидерланды не хотят видеть нашу страну в Европе из-за коррупции. Порошенко случайно не знает почему?????
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10.06.2022 17:16 Ответить
кажи прямо, не ховайся за двозначності; тільки не бреши - і не будеш адмінами знесений.
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10.06.2022 17:33 Ответить
Не хотілось би самому засмучуватись та засмучувати форумне товаристово. Але, якщо вірити Блумбергу, то Нідерланди проти. А куди дівати Орбана? Куди Макрона та Шольца? Щось мене дуже сумніви беруть, що нам цього разу кандидатство хоч якось світить. Це занадто було б добре щоб бути правдою. Залишаеться тільки сподіватись. Надія помирає останньою.
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10.06.2022 17:31 Ответить
ну, і кандидатство - це ще не членство. Он, Турки вже понад 20 років кандидати, а перед тим понад 10 років просили розглянути їхню заяву. Через авторитарний спосіб правління державою їх до ЄС не беруть...
В нас також зараз - авторитарний, по факту...
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10.06.2022 17:35 Ответить
Совсем неудивительно всё то что сейчас творится - Три года, в стране нет президента, вот результат
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10.06.2022 17:36 Ответить
Президента нет, а место занято. Вот это парадокс, такое даже такому учОному, как Кива, не решить!
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10.06.2022 18:16 Ответить
Є Президент , працює МЗС - і завдяки ним Україна отримує і фінансову ,і військову підтримку зі всього світу . Але є ще у нас секта зрадойобів . І такий стан речей їм не до вподоби.
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10.06.2022 18:31 Ответить
Та не завдяки, а вопреки!
Зеленые гниды по договорняку сдавали страну, обсирают всех наших партнеров, ничего не сделали для обороны!
И все бы у них получилось, если бы не ВСУ, Байден и Джонсон!
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10.06.2022 23:19 Ответить
а ще є ти,черговий ******-сраколиз.пердло дуркаш
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12.06.2022 04:58 Ответить
Порох единственный из всех наших президентов умел не только видеть это окно возможностей, но и использовать его по-максимуму! Ассоциация с ЕС, Томос, безвиз тому доказательства!
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10.06.2022 23:21 Ответить
Люди хотят жить не в олигархической системе, а в демократической.
Олигархию создал Кучма, а дальше она только укреплялась.
Для демонтажа олигархии и демократизации ничего не делала ни одна из последующих партий парламента. И этим они сделали большущий вред Украине.
Результатом этого вреда есть и нынешняя власть.
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11.06.2022 11:51 Ответить
И украинцам не нужен гетьман от олигархии. Время таких давно ушло. Украинцам нужен президент-демократ.
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11.06.2022 11:57 Ответить
 
 