"Июнь очень особенный месяц, когда открыто окно возможностей для Украины. Это не будет долго", - Порошенко

Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС станет одним из наиболее значимых символических шагов, которые может сделать Евросоюз для помощи в борьбе с российским агрессором.

Об этом заявил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"23-24 июня состоится саммит Европейского Союза, заседание Совета Европейского Союза, где будут приниматься решения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. И именно на это должны быть сконцентрированы сейчас усилия украинской власти, президента, правительства, дипломатии. Я делаю максимум от меня зависимого для того, чтобы обеспечить реализацию этих возможностей, и ожидаю соответствующую эффективность работы и от всех задействованных сторон", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, во время визита в Роттердам он настаивал на важности такого решения для безопасности на континенте.

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"У меня состоялись встречи с большинством руководителей Европейского Союза, очень теплая и содержательная встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы знаем, как многое сейчас зависит от Европейской комиссии, и я вижу, что госпожа Урсула делает все возможное, является твердым сторонником будущего статуса страны-кандидата для Украины", – отметил лидер "ЕС".

Пятый президент подчеркнул, что представители Европейской народной партии инициировали рассмотрение на конференции президентов Европейского Парламента решения о поддержке предоставления Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС.

"Вторая позиция: это де-факто тотальное голосование депутатов от ЕНП в Европарламенте постановления о предоставлении нам соответственно статуса. Мы ожидаем в ближайшее время визита руководства Еврокомиссии, где также будут обсуждаться конкретные детали. Сегодня решения должны принимать две институции. Первая – это Еврокомиссия и еврокомиссары, которые готовят соответствующие проекты решения. И вторая, главная, - это страны-члены на заседании Европейского Совета. Очень надеемся, что нам удастся это сделать", - пояснил лидер "ЕС".

"Июнь очень особенный месяц, когда открыто окно возможностей для Украины. Это не будет долго, и поэтому нам сейчас важно объединить максимум усилий для того, чтобы Украина достигла поставленных целей и реализовала эти возможности", - подытожил Порошенко.

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