"Июнь очень особенный месяц, когда открыто окно возможностей для Украины. Это не будет долго", - Порошенко
Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС станет одним из наиболее значимых символических шагов, которые может сделать Евросоюз для помощи в борьбе с российским агрессором.
Об этом заявил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"23-24 июня состоится саммит Европейского Союза, заседание Совета Европейского Союза, где будут приниматься решения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. И именно на это должны быть сконцентрированы сейчас усилия украинской власти, президента, правительства, дипломатии. Я делаю максимум от меня зависимого для того, чтобы обеспечить реализацию этих возможностей, и ожидаю соответствующую эффективность работы и от всех задействованных сторон", - подчеркнул он.
По словам Порошенко, во время визита в Роттердам он настаивал на важности такого решения для безопасности на континенте.
"У меня состоялись встречи с большинством руководителей Европейского Союза, очень теплая и содержательная встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы знаем, как многое сейчас зависит от Европейской комиссии, и я вижу, что госпожа Урсула делает все возможное, является твердым сторонником будущего статуса страны-кандидата для Украины", – отметил лидер "ЕС".
Пятый президент подчеркнул, что представители Европейской народной партии инициировали рассмотрение на конференции президентов Европейского Парламента решения о поддержке предоставления Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС.
"Вторая позиция: это де-факто тотальное голосование депутатов от ЕНП в Европарламенте постановления о предоставлении нам соответственно статуса. Мы ожидаем в ближайшее время визита руководства Еврокомиссии, где также будут обсуждаться конкретные детали. Сегодня решения должны принимать две институции. Первая – это Еврокомиссия и еврокомиссары, которые готовят соответствующие проекты решения. И вторая, главная, - это страны-члены на заседании Европейского Совета. Очень надеемся, что нам удастся это сделать", - пояснил лидер "ЕС".
"Июнь очень особенный месяц, когда открыто окно возможностей для Украины. Это не будет долго, и поэтому нам сейчас важно объединить максимум усилий для того, чтобы Украина достигла поставленных целей и реализовала эти возможности", - подытожил Порошенко.
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ДОПОМОГА !!!
Наших поранених героїв привезли до Військового шпиталю, м. Київ, вул. Новогоспітальна 5.
Крові треба багато. На станції переливання крові - НЕМАЄ КРОВІ 4 мінус .
Просять всіх з цією групою крові прийти і здати для поранених. Група IV Rh (-) мінус
Поширте!!!
Наскільки знаю для 4 + групи крові підходе люба група крові і перша, і
друга і третя +, а на рахунок четвертої негативної не знаю, може підходе,
а може і ні. Дай Бог одужання нашим бійцям.
до речі, за відсутності Пороха, Зе- дуполизи намагались перехопити титул Гетьмана для Вовочки
Почали писати про сивину та мудрість, якісь петиції вигадувати з наданням звання Гетьман Зеленському.
Тому не потрібно "стьобу" рівня 95 кварталу, бо вже не смішно...
а от що стосується шостого президента України і його друзів, то там питання велике.
а за успіху всі привітання прийме нинішній наш герой
Уверен шансов нет,ЗЕ дегинираты у власти,на реформы не способны.
повинная сидіти
Залізу у місцину, з якої колись виліз на світ Божий.
Одна порода... мокшанська
Короче, наша беда в том, что журналисты оторваны от воли народа.
Может поэтому Путин и говорит что Украина фейлед стейт. Он же видит что в отличии от России наша власть временщики и их можно заменить там условными Пушилиными-Невзоровами и украинцы не заметят разницы.
Люди хотят жить с другими политиками и в другой системе. А для этого нужен демонтаж олигархической системы и демократизация.
Олигархию создал Кучма. Для демонтажа олигархии и демократизации ничего не делала ни одна из последующих партий парламента.
Може, це залежить від того хто, як і з якою метою просить?
Безумну випускай
найвеличніший лідер **********
не зможе не вийти з ганьбою " (с)
В нас також зараз - авторитарний, по факту...
Зеленые гниды по договорняку сдавали страну, обсирают всех наших партнеров, ничего не сделали для обороны!
И все бы у них получилось, если бы не ВСУ, Байден и Джонсон!
Олигархию создал Кучма, а дальше она только укреплялась.
Для демонтажа олигархии и демократизации ничего не делала ни одна из последующих партий парламента. И этим они сделали большущий вред Украине.
Результатом этого вреда есть и нынешняя власть.