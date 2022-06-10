В Украине за время войны погибли 12 медиков, 47 получили тяжелые ранения, 672 медучреждения повреждены или ограблены

С начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 12 медиков, еще 47 - тяжело ранены. Однако эти цифры могут быть существенно выше. 672 медучреждения повреждены или ограблены, из них 115 разрушены и восстановлению не подлежат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"12 убитых российскими оккупантами и 47 тяжело раненых. Это верифицированные цифры. Потенциально количество больше, но пока нет подтверждения", - сообщил Ляшко.

Отвечая на вопрос об обеспеченности системы здравоохранения врачами, министр заверил, что ситуация не критическая.

"Сейчас критической недостачи с врачами нет, потому что у нас есть очередь из иностранных врачей, которые готовы приезжать в Украину. Мы же тоже открыты, но говорим, что лучше приезжать тогда, когда от нас приходит запрос, кто нужен больнице, например, анестезиолог или травматолог. Тогда мы просим – приезжайте своей бригадой, мы вам скажем, в какую больницу", – рассказал министр.

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В то же время он добавил, что ситуация зависит от места, о котором идет речь. Одно дело – запад Украины, одно – центр. Другое дело в зоне боевых действий и территории, где Россия пытается установить оккупационный режим.

Ляшко також повідомив, що наразі залишається проблема еміграції лікарів.

"Она есть, и, прежде всего, это женщины, женщины с детьми, которые вынужденно покидают Украину, чтобы обеспечить безопасность детям. Поэтому такая ситуация есть. Критична ли она для нас сейчас? Нет. Из общения с прифронтовыми больницами выглядит, что большинство медицинских работников остается на рабочем месте", - заверил глава Минздрава.

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Относительно ущерба в медицинской системе, министр рассказал, что они сейчас ориентировочные. "Мы имеем 672 поврежденных или ограбленных заведения здравоохранения. Из них, по нашим оценкам, 115 медучреждений разрушены и восстановлению не подлежат... Также разрушены или ограблены 426 аптек. 33 из них восстановлению не подлежат", - отметил Ляшко.