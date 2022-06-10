Еврокомиссия сообщит результаты рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз через несколько недель, - представитель ЕК Мамер

Европейская комиссия пытается сформировать выводы о заявке Украины на членство в Европейском союзе в рекордно короткое время.

Об этом сказал представитель Европейской комиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Комиссия предоставляет свое мнение в рекордное время: если обычно, чтобы подготовить (мнение), нужно очень много времени, то сейчас это всего несколько недель после того, как Украина предоставила свои ответы на вторую часть опросника", - цитирует Мамера агентство "Интерфакс-Украина".

Он напомнил о фотографии, на которой президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует ответ Киева на вторую часть опросника Еврокомиссии.

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"Я не знаю, помните ли вы ту фотографию, но ответ был очень полный. Всем известно, что работники комиссии – супергерои, но даже супергероям нужно время от времени спать. Поэтому справедливо будет дать комиссии немного времени, чтобы завершить свою оценку в этом политически и технически очень важном и чувствительном вопросе", - сказал Мамер.

Он добавил, что между принятием решения Еврокомиссией и Европейским советом будет практически одна неделя.