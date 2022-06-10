Сообщено о подозрении двум военнослужащим РФ, грабившим квартиры в оккупированном Ирпене, - Офис генпрокурора

Двум военнослужащим РФ, грабившим квартиры граждан в оккупированном Ирпене в Киевской области, сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, два гражданина, родом из Херсонской и Донецкой областей, которые уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, в 2014 году с началом вооруженной агрессии РФ на востоке государства стали членами НЗФ на временно оккупированных территориях Донецкой области. Им было сообщено о подозрении в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 5 ст. 260 УК Украины) и объявлено в розыск.

Находясь в составе вооруженных сил РФ, в феврале 2022 г. они вели активные боевые действия на временно оккупированной территории г. Ирпеня. Захватчики обворовывали дома граждан, присваивали бытовую и компьютерную технику, а также деньги и ювелирные изделия. В настоящее время они объявлены в розыск.

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