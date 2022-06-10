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Новости Война
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Сообщено о подозрении двум военнослужащим РФ, грабившим квартиры в оккупированном Ирпене, - Офис генпрокурора

окупанти,мародери

Двум военнослужащим РФ, грабившим квартиры граждан в оккупированном Ирпене в Киевской области, сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, два гражданина, родом из Херсонской и Донецкой областей, которые уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, в 2014 году с началом вооруженной агрессии РФ на востоке государства стали членами НЗФ на временно оккупированных территориях Донецкой области. Им было сообщено о подозрении в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 5 ст. 260 УК Украины) и объявлено в розыск.

Находясь в составе вооруженных сил РФ, в феврале 2022 г. они вели активные боевые действия на временно оккупированной территории г. Ирпеня. Захватчики обворовывали дома граждан, присваивали бытовую и компьютерную технику, а также деньги и ювелирные изделия. В настоящее время они объявлены в розыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Советнику главы "ДНР" сообщено о подозрении за похищение журналиста на Херсонщине, - Офис Генпрокурора

армия РФ (19057) Ирпень (370) мародерство (461) Офис Генпрокурора (2457)


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Нуууууу. А где они??
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10.06.2022 16:24 Ответить
Це циркове шоу по відволіканню нас від нечипання прямої агентури і казнокрадів в середині країни. Для затравки плєбсу кинули остаточно викорастину консерву мертвечука
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10.06.2022 17:22 Ответить
Когда уже появятся подозреваемые в деле сдачи города Херсона?
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10.06.2022 16:25 Ответить
***** всё имитацией деятельности занимается...
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10.06.2022 16:25 Ответить
На що вони розраховують, коли цією маєчнею займаються? Що вони їх заарештують, судитимуть і посадять у в'язницю? Ну це ж тупість. Ці папірці, які вони друкують у великих кількостях просто виправдання їхньої повної безпомічності і недолугості.
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10.06.2022 16:30 Ответить
І на хрєна ця щоденна мастурбація прокуратури з великими зарплатами та вдалені від бойових дій? Де ті кацапи зараз?
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10.06.2022 17:00 Ответить
За@бала вже ця прокурворша з цими недолугими справами! Їдь терпер наРасею, тягни його до суду.
Тут якийсь радник голови нафтогазу КУПУЄ авто за пів ЯРДА і ніКуя, його просто звільняють! Якщо таке може радник, то що тоді у голови? І це під час війни, коли одні гинуть, а інші останнє віддають армії. Тільки ЯДЕРНИЙ УДАР врятує цю країну
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10.06.2022 19:28 Ответить
 
 