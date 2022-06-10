10 тыс. мариупольцев могут погибнуть от холеры и других болезней до конца года, – мэр Бойченко

Врачи и разведка предупреждают о возможной вспышке крайне опасных инфекционных заболеваний в оккупированном россиянами Мариуполе.

Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"Эпидемическая ситуация с каждым днем ​​ухудшается. Массовые захоронения по всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха. Как результат – массовый рост инфекционных заболеваний. Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные болезни могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года. Об этом сегодня говорят наши врачи и это подтверждает Британская разведка.

Поэтому нужно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города пока не поздно", - отметил он.

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