10 тыс. мариупольцев могут погибнуть от холеры и других болезней до конца года, – мэр Бойченко
Врачи и разведка предупреждают о возможной вспышке крайне опасных инфекционных заболеваний в оккупированном россиянами Мариуполе.
Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.
"Эпидемическая ситуация с каждым днем ухудшается. Массовые захоронения по всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха. Как результат – массовый рост инфекционных заболеваний. Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные болезни могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года. Об этом сегодня говорят наши врачи и это подтверждает Британская разведка.
Поэтому нужно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города пока не поздно", - отметил он.
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