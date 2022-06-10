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Новости Война
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10 тыс. мариупольцев могут погибнуть от холеры и других болезней до конца года, – мэр Бойченко

маріуполь

Врачи и разведка предупреждают о возможной вспышке крайне опасных инфекционных заболеваний в оккупированном россиянами Мариуполе.

Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"Эпидемическая ситуация с каждым днем ​​ухудшается. Массовые захоронения по всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха. Как результат – массовый рост инфекционных заболеваний. Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные болезни могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года. Об этом сегодня говорят наши врачи и это подтверждает Британская разведка.

Поэтому нужно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города пока не поздно", - отметил он.

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болезнь (589) Мариуполь (5706) оккупация (10119) Бойченко Вадим (68)


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Окупанти завезли в Маріуполь 10 тисяч російських підручників

Серед підручників для всіх класів - прописи, російська мова, російське читання або література. Крапка.
Вся наука за російськими стандартами на цьому для маріупольських дітей закінчилась, - повідомив Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.
https://t.me/spravdi/10391
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10.06.2022 16:34 Ответить
Це до речі, один момент, який упускають, коли йдеться про продаж Росією краденого в Україні зерна. Як би разом із зерном вони не привезли й холеру. Недаремно придумали прислів'я - "Скупий платить двічі". А якщо в країнах, які не мають моральних принципів, але мають вигоду від покупки краденого зерна, почнеться епідемія, то це буде дорожче не вдвічі, а в двісті.
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10.06.2022 16:40 Ответить
Покупець краденого = співучасник. А Карма - тітка з гумором, скажімо так, специфічним
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10.06.2022 17:21 Ответить
так они заразные
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10.06.2022 19:51 Ответить
 
 