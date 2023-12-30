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война (46486) Нафтогаз (3098) увольнение (2508) Диденко Олег Газ Украины (3)

Советника Витренко Диденко, который в разгар войны приобрел "Бентли", уволили, - Нафтогаз

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нафтогаз,діденко

С НАК "Нафтогаз Украины" уволили советника председателя правления Олега Диденко.

Об этом говорится в сообщении компании в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что "Нафтогаз" "не комментирует и не несет ответственность за личную жизнь сотрудников".

Напомним, народный депутат Алексей Кучеренко опубликовал в фейсбуке данные, что советник главы правления "Нафтогаза" Олег Диденко в конце мая приобрел новый автомобиль "Бентли" за 500 тысяч долларов.

Также читайте: Кабмин и "Нафтогаз" будут удерживать тарифы для населения за счет спецфонда госбюджета, который будет наполняться донорами, – Витренко

Диденко шесть лет возглавлял "Газ Украины". Витренко, возглавив "Нафтогаз", пригласил Диденко быть его советником.
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Топ комментарии
+55
і через місяць відновиться через суд, ще й компенсацію отримає
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10.06.2022 16:55
+44
що це за ідіотська філософія життя - красти гроші і купляти бентлі... Діденко, тобі не в западло витрачати такі гроші на себе, коли кращі хлопці - твої співгромадяни - гинуть за те, щоб ти, падло, солодко спало і смачно їло... Я абсолютно не прихильник теорії шарікова про "отнять і подєліть", але ж має бути совість у людей... для чого тобі те бентлі.... купи тойоту і все інше використай з користю для держави і суспільства, почисти карму... але ж ні... ніхто з таких гнид не думає про те, в якому вигляді стане перед богом...
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10.06.2022 16:44
+38
Це просто взяв і плюнув усім загиблим на могили
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10.06.2022 16:40
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Правила форума Совет форумчан
так бентли у нього залишилося...
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10.06.2022 16:38 Ответить
і через місяць відновиться через суд, ще й компенсацію отримає
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10.06.2022 16:55 Ответить
бл-дь--вор на воре,когда эта долбаная власть кончится,окурок клянчит ,что денег нет,а здесь долляры вагонами воруют,ситуация,мля !!!!
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10.06.2022 17:03 Ответить
А ви все уважно прочитали чи по діагоналі? Цей покідьок очолював "Газ України" шість років. Самі взмозі порахувати при кому він зайняв цю посаду?
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10.06.2022 23:18 Ответить
Байден ще у серпні 2021 року отримав від Зеленський гарантії про призначення антикорупційного прокурора, який був обраний міжнародною комісією. Але вже майже рік наш президент не виконує свої зобов'язання не тільки перед українським народом але і перед західними партнерами які зараз нас рятують від мордору
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10.06.2022 17:20 Ответить
Чверть байрактара можна купити
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10.06.2022 18:49 Ответить
вот наказали , так наказали
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10.06.2022 16:38 Ответить
Хот бы в угол поставили, что ли, а так...
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10.06.2022 16:48 Ответить
Звери!
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10.06.2022 17:53 Ответить
пристроится к дерьмаку завтра
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10.06.2022 16:39 Ответить
Конфіскувати Бентлі за законом воєнного стану!!
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10.06.2022 16:39 Ответить
Це просто взяв і плюнув усім загиблим на могили
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10.06.2022 16:40 Ответить
В нього треба свободу конфіскувати ,він вор та корупціонер
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10.06.2022 18:40 Ответить
Тема не до кінця розкрита!
Що із машиною Він на ній уїхав?)
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10.06.2022 16:40 Ответить
якщо він вже накрав на таку машину, то покуй йому вже на ваше звільнення.
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10.06.2022 16:40 Ответить
там уроды все так получаю- премии, лечебные ,отпускные,военное время,тяжелые условия работы- там тьма разных статей доплат,вот и получаются зарплаты от 10 000 000 млн и выше ,в среднем 20-30 лямов в месяц....
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10.06.2022 17:42 Ответить
Бентли надеюсь уже на фронт отправили...
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10.06.2022 16:41 Ответить
На фронте не Бентли надо, а десяток хороших крепких пикапов. Но аферистам из Нафтогаза не до этого, у них сладкая жизнь в разгаре
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10.06.2022 16:49 Ответить
просто уойбіщниє мародєри... без жодних обмежень....
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10.06.2022 16:42 Ответить
Доки українці скидуются на армію друзі малороса Зеленскього купують машини по 500к $, треба забрати машину продати та віддати гроші на потреби армії
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10.06.2022 16:43 Ответить
що це за ідіотська філософія життя - красти гроші і купляти бентлі... Діденко, тобі не в западло витрачати такі гроші на себе, коли кращі хлопці - твої співгромадяни - гинуть за те, щоб ти, падло, солодко спало і смачно їло... Я абсолютно не прихильник теорії шарікова про "отнять і подєліть", але ж має бути совість у людей... для чого тобі те бентлі.... купи тойоту і все інше використай з користю для держави і суспільства, почисти карму... але ж ні... ніхто з таких гнид не думає про те, в якому вигляді стане перед богом...
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10.06.2022 16:44 Ответить
к сожалению бога нет...\проверено временем...(((\
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10.06.2022 16:47 Ответить
коррупция цветет и пахнет. Где ДБР, ГПУ, и просто МВД
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10.06.2022 16:44 Ответить
в доле
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10.06.2022 16:58 Ответить
я йому абсолютно не заздрю... це раб... раб золотого тільця... його життя - це суцільне багно і морок... я знаю таких людей... вони глибоко нещасні...
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10.06.2022 16:45 Ответить
Шо ви кажете, прям нещасні. Бідненькі які. Давайте йому грошенят назбираємо всією Україною на бугатті вейрона, щоб щасливий був?

Я вважаю, таких треба за законом воєнного часу в тому бентлі хоронить, а не про щастя морального урода і конченої гниди ще переживать.
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10.06.2022 17:42 Ответить
Спалив контору 😉
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10.06.2022 16:45 Ответить
Да-да...
А завтра його візьмуть радником у якісь Укргазбанк.
Знаємо, проходили!
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10.06.2022 16:48 Ответить
А де він ті гроші надбав нікого не цікавить чи що ?
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10.06.2022 16:51 Ответить
наколядовал....
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11.06.2022 00:26 Ответить
Нет, чтобы на маму оформить, как прочая зелёная падаль...
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10.06.2022 16:52 Ответить
З Нафтогазу треба половину повигонювати !!Та й зарплати хоча б у 10 разів скоротити!!Ні??тобто 100тис. буде замало??Це вобше як таке може бути??Тут не в Бентлі справа!А в тому що багатенько років таке робиться!Пенсія суддів=90тис., а зарплатня в Нафтогазі (не у всіх, зрозуміло, АЛЕ!!) по мільйону!!Ви тільки зрівняйте ці цифри із народними!!
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10.06.2022 16:52 Ответить
Призначили собі мільйонні зарплати, а людям "пенсії" по 2 тисячі, та ще стажу на таку "пенсію" потрібно аж 30 років, чого немає ніде в СВІТІ!!!
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10.06.2022 17:13 Ответить
там уроды все так получаю- премии, лечебные ,отпускные,военное время,тяжелые условия работы- там тьма разных статей доплат,вот и получаются зарплаты от 10 000 000 млн и выше ,в среднем 20-30 лямов в месяц...
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10.06.2022 17:44 Ответить
Тепер цей радник буде позаштатним радником, і із такою ж зарплатою. Шах і мат парахобітікі.
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10.06.2022 16:54 Ответить
Кретине , до чого тут порохоботики ?

Лікуйся 😡‼️
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10.06.2022 16:58 Ответить
Доходное место. Нищий Нафтогаз, миллионные зарплаты чиновников и умирающие пенсионеры с 2 500 грн.
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10.06.2022 16:55 Ответить
Да, Нафтогаз такой!! Корпоратизированный.. Прибыль по карманам, убытки - людям. Откуда эти коблевы, витренки и прочая нечисть только берётся???? Нафтогаз необходимо срочно ликвидировать.
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10.06.2022 16:56 Ответить
Даю 99.9% що машину він купив на гонорар за допомогу у вирішенні якихось питаннячок.

Знаю ще одного такого "юриста" - Яценюка, якому інший юрист оформив угоду з родажу 8 гектарів землі під Борисполем у 2016, і як гонорар купив собі Toyota Prado.

Тупі бариги пихають гроші в банки та заривають на задньому дворі свого будинку. Розумні бариги - купують лакшері машини та годинники.

Київ це окрема держава, і хом'ячкам із провінції цього не зрозуміти. Принцип життя чиновників, радників та "юристів" у цьому місті простий - не вкраду я, вкраде хтось інший, а якщо спіймають, тугий гаманець із краденим баблом завжди допоможе домовитися.
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10.06.2022 16:57 Ответить
доречі ... тільки но дивився собі кросівки .... з'явилася реклама з Мегаспортом ... тим самим який закенселили ще зимою за наказом президента ... хлопці вже працюють 🤣 ... мабуть їм якийсь юрист або радник також допоміг
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10.06.2022 17:02 Ответить
Київ ти для чого зачепив? Київ завжди дає самий мощний відпір любій *******! Поки хом'ячки із провінції відбивають дупля шо їм робити.
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10.06.2022 17:11 Ответить
номінація на жарт року
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10.06.2022 18:06 Ответить
В цих державних компаніях і надалі призначають зп бонуси та премії в еквіваленті 500 середніх пенсій?Половина людей втратило работу ,а хтось продовжує жирувати за рахунок бюджету?
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10.06.2022 16:57 Ответить
Діденко... Той випадок, коли прізвище нібито українське... Але у поєднанні з його носієм (і вчинками цього носія) утворюється щось таке...
Коротше кажучи: із Ділденка можна чавити березовий сік. А жмих ще й згодиться набивати ватніки.
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10.06.2022 16:59 Ответить
То есть просто пожурили за несдержанность.
А где расследование, где уголовные дела?
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10.06.2022 17:02 Ответить
а лохи и дальше пусть нафтогазу отдают за отопление последние бабки норм тема
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10.06.2022 17:07 Ответить
Кому війна, щоденні обстріли, боротьба за виживання, а кому Бентлі. Чесне слово немов би у різних країнах живемо...
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10.06.2022 17:08 Ответить
В країні,з різкою різницею в рівні життя між слоями населення чітко повинен діяти закон,однаковий для всіх, і рівні можливості для всіх.Тоді не буде різних "країн" і "світів". Кожен буде жити на ті гроші,на які він чесно заробив. А у нас-як в банановій республіці: влада-це закон олігархічних грошей,зв'язки,родичі,друзі,схеми,корупція,підкуп,рекет...Це щось схоже на країни цивілізованого світу?
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10.06.2022 18:39 Ответить
Как вы уже мажоры, *******!
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10.06.2022 17:10 Ответить
Так він тепер безробітним. Військомат не бажає повістку вручити, щоб воно хоч щось для країни зробило
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10.06.2022 17:10 Ответить
Призначили собі мільйонні зарплати, а людям "пенсії" по 2 тисячі, та ще стажу на таку "пенсію" потрібно аж 30 років, чого немає ніде в СВІТІ!!!
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10.06.2022 17:11 Ответить
Это говорит об одном. Война не изменила Украину. Украинцы по прежнему боятся свою коррупционную власть больше чем россиян. Какой статус можно давать после этого Украине?
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10.06.2022 17:11 Ответить
Неподобство! Так банально засвітитись! Всі вміють критись, і працюють. А тим хто так тупо палиться не місце в дружніх рядах зе-корупціонерів.
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10.06.2022 17:13 Ответить
🤣
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10.06.2022 17:41 Ответить
Нафтогаз дотационный 3-8 млр долларов в год это 5 городов дотационных пора ликвидировать
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10.06.2022 17:15 Ответить
От усім не подобається цей Діденко, купив собі машину за $500 000. А поставте себе на його місце та відповідь, якби у вас була така можливість як би ви вчинили?
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10.06.2022 17:22 Ответить
Йди *****, крохобор! Якщо ти, нікчемне лайно, можеш в житті виключно красти, не рівняй інших до себе, мразото!
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10.06.2022 17:45 Ответить
я б зразу поставив би собі новий мост, старий, падлюка, відклеївся на тому тижні, сплатив би вартість стегнового суглоба сестрі, а на залишок придбав би F150 з механічною коробкою, перекинув би колеса на позашляхоу гуму, п'ять віддав би у 54-ту омбр "мазепинцям", а залишок бортів віддав к ЗСУ - хай самі розподіляють.
А ти?
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10.06.2022 18:02 Ответить
Підписуюсь під кожним словом.
Не в порядку похвалитися, але чисто для підтвердження ваших слів: заробляю приблизно $1500 на місяць (у сфері IT це досить середня зп), із яких частину регулярно перераховую на військові та волонтерські потреби. Хоча до чорного ранку 24.02 планував узяти собі монструозної потужності комп із топовим залізом.
Але поки війна - взагалі не на часі. Тим більше у ЗСУ зараз, блть, Call of Duty в реалі - без сейвів і миттєвої регенерації, там якщо смерть, то раз і назавжди ((((( Тож краще допоможу їм пройти усі місії і ********* рекордну кількість козломордих NPC.
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10.06.2022 19:39 Ответить
Не можу поставити себе на його місце. І навіть не хочу робити такий експеримент - уявляти себе пихатим мерзотником, який у вогняний час лихоліття буде хизуватися суперкрутим авто.
А якщо просто уявити у себе такі баблозаври - то можеш не сумніватися, зробив би так само, як і шановний пан Urs, тобто замість пафосного авто придбав би для армії ті самі F150 з механічною скринькою перепихунців, або якусь іншу мілітарну машинерію.
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10.06.2022 20:17 Ответить
кому война а кому мать родна!
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10.06.2022 17:27 Ответить
не повезло пацану - быстро засветился... ну, это понятно - жизнь короткая, неизвестно что будет через два года, поэтому с бентли надо успеть....
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10.06.2022 17:30 Ответить
🤣
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10.06.2022 17:32 Ответить
Украинцы, вот о какой помощи с запада можно говорить, когда происходят такие покупки в военное время? Где зеля, где какие то указы\законы для предупреждения подобного. Или он занят разборками с порошенко, который пусть хоть 10 раз виновен, но во время военного положения, об этом всем надо забыть.
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10.06.2022 17:40 Ответить
слепые и глухие на том западе...
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10.06.2022 17:48 Ответить
На западе слепые и глухие, поскольку поведение зе, не внушает доверия. Чем он занят? Разборками с порошенко? Очень своевременно! Где перевод страны на военные рельсы, где прекращение финансирования рады и ей подобных структур которые сейчас вообще не нужны. Зато процветает торговля бронежилетами в тылу.
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10.06.2022 17:57 Ответить
Чего пристали если новую купил из салона, значит налоги уплатил, и пенсионный фонд
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10.06.2022 17:49 Ответить
не совсем понятно в чем проблема. если человек купил "бентли" на честно заработанные, очищенные от налогов, деньги, то его нельзя за это увольнять. надо смотреть, почему в нынешней ситуации "Нафтогаз" позволяет себе платить такие деньги советнику главы правления.

интересно бы прочитать причину увольнения.

а то, как бы он завтра в суд не подал и на выигранные деньги купил еще один "бентли".
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10.06.2022 17:50 Ответить
Тобто Бентлі залишився у того, хто вкрав газ у людей малюючи тарифи.
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10.06.2022 17:50 Ответить
Це радник Юрія Вітренка, сина прогресивної соціалістки Наталі Вітренко, яка за гроші Москви агітувала за РФ та проти США. Я пам'ятаю її мітинг в Феодосії в червні 2006 року проти спільних навчань з НАТО, а саме з американськими військовими, які тоді прибули морем у це місто (люди питали "де тут гроші за участь у мітингу платять?" З Керчі їхали "підзаробити"). Потім, коли Наталя Вітренко поверталася з Криму, у неї вкрали з машини велику суму долярів з машини (10 тис. здається). Тепер, значить, її синок керує Нафтогазом, і донедавна мав гарного радника... Той бентлі завіз, бо мито ж скасували. Все, як по нотах! Ось така у нас нині влада, малята...
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10.06.2022 17:58 Ответить
Для радикального зниження рівня корупції в Україні пропонується:
1) запровадити на законодавчому рівні інститут «Антикорупційної застави".
Суть : майно всіх чиновників й інших осіб, що підпадають під визначення пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції", тобто осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (крім військовослужбовців), а також майно членів їхніх сімей підпадає під Антикорупційну заставу, коли придбати будь-яке майно така особа може, а відчужити - ні, бо дані про таку особу будуть автоматично вноситись у всі держреєстри і банки. Тоді потенційний корупціонер чи його родич будуть накопичувати своє багатство, користуватись ним, але розпоряджатиметься ним Держава, якщо така особа не доведе його некорупційне походження по встановленій процедурі;
2) відповідно щодо всіх цих осіб має діяти принцип презумпції неправомірності набутого майна (вище певного вартісного порогу), яке періодично підлягатиме вилученню у державну чи комунальну власність, якщо його легітимне походження не буде доведене в суді за скаргою колишнього власника.
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10.06.2022 18:01 Ответить
у кого-то еще остались сомнения платить или нет за газ ?
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10.06.2022 18:09 Ответить
Попробую создать логическую цепочку (во я загнул!). Расклад такой. Чувак, будучи на государственной работе, честно заработал тяжким трудом на неплохую тачку. О'кей. Выходит, у него зарплата такая, что он может себе это позволить. А я думаю, мы, случайно не оплачиваем через такие бешеные (для нас, злыдней,) тарифы такую безбедную жисть пацанов, да еще в условиях войны. Понятно, что Ермаку некогда заниматься такой мелочью, так что придется быть терпилами, может когда-то что-то изменится, а может и нет...
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10.06.2022 18:10 Ответить
Тіщенко-хуіщенко, через кордон воно провезло повз розмитнення супертачку тоже законно? Просто йди на ***, зелений нікчемний бот.
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10.06.2022 20:20 Ответить
На вентли установить миномет и с хозяином на фронт. СЛАВА ВСУ!
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10.06.2022 18:28 Ответить
А що ніяку кримінальну справу не почали???Воно же вор в особливо великих розмірах та ще й нахабний такий в час війни!! Тільки звільнили...разом з бентлі.Жах
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10.06.2022 18:35 Ответить
не забудьте еще выговор и на вид поставьте он тогда со стыда бентли отдаст в ВСУ СЛАВА 73%
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10.06.2022 18:35 Ответить
В країні війна,а ця паскуда собі комфорт покращує,мабуть по безмитному оформленню.Як такі гниди можуть працювати в державних органах,ні сорому ,ні совісті...Конфіскувати нахєр та відправити авто на потреби ЗСУ...
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10.06.2022 18:36 Ответить
Это какой то трэш. Зря звiльнили . Потрiбна була повiстка та разом с бентлi до Збройних Сил.
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10.06.2022 18:46 Ответить
Наш любимый парламент принял,а президент подписал бюджет с прожиточным минимумом для пенсионеров в размере 2000гр.!Убийцы украинских стариков - позор этой банде!!!
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10.06.2022 19:06 Ответить
Вітренко хитріший,збирає грошенята на потім . Не маячить цяцьками.
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10.06.2022 19:15 Ответить
Весь бардак начался с кравчука и кучмы ......
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10.06.2022 19:23 Ответить
А БеняДиктова вам зараз чергового кацапа зі справою від прокурворши покаже, він вкрав труси та блендер у Бучі.

От де реальні справи, якими потрібно займатись! Радника тільки звільнили, ніхто не запитав, звідки такі гроші. І як на нас дивиться світ після такого? Якщо такі статки у радника, то що тоді у самого Вітренка?

І це в той час коли одні гинуть , а інші віддають останнє армії!
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10.06.2022 19:34 Ответить
Суд приговорил утопить. И щуку в реку киданули! Браво долбодятлы.
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10.06.2022 21:26 Ответить
ну хоть что то , оперативно , но наказание так себе.
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10.06.2022 22:04 Ответить
 
 