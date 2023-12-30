17 952 88
Советника Витренко Диденко, который в разгар войны приобрел "Бентли", уволили, - Нафтогаз
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С НАК "Нафтогаз Украины" уволили советника председателя правления Олега Диденко.
Об этом говорится в сообщении компании в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечается, что "Нафтогаз" "не комментирует и не несет ответственность за личную жизнь сотрудников".
Напомним, народный депутат Алексей Кучеренко опубликовал в фейсбуке данные, что советник главы правления "Нафтогаза" Олег Диденко в конце мая приобрел новый автомобиль "Бентли" за 500 тысяч долларов.
Диденко шесть лет возглавлял "Газ Украины". Витренко, возглавив "Нафтогаз", пригласил Диденко быть его советником.
Топ комментарии
+55 user009
показать весь комментарий10.06.2022 16:55
+44 Ніна Тарасюк
показать весь комментарий10.06.2022 16:44
+38 Cвітлана Хорішко b7c90c64
показать весь комментарий10.06.2022 16:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Що із машиною Він на ній уїхав?)
Я вважаю, таких треба за законом воєнного часу в тому бентлі хоронить, а не про щастя морального урода і конченої гниди ще переживать.
А завтра його візьмуть радником у якісь Укргазбанк.
Знаємо, проходили!
Лікуйся 😡‼️
Знаю ще одного такого "юриста" - Яценюка, якому інший юрист оформив угоду з родажу 8 гектарів землі під Борисполем у 2016, і як гонорар купив собі Toyota Prado.
Тупі бариги пихають гроші в банки та заривають на задньому дворі свого будинку. Розумні бариги - купують лакшері машини та годинники.
Київ це окрема держава, і хом'ячкам із провінції цього не зрозуміти. Принцип життя чиновників, радників та "юристів" у цьому місті простий - не вкраду я, вкраде хтось інший, а якщо спіймають, тугий гаманець із краденим баблом завжди допоможе домовитися.
Коротше кажучи: із Ділденка можна чавити березовий сік. А жмих ще й згодиться набивати ватніки.
А где расследование, где уголовные дела?
А ти?
Не в порядку похвалитися, але чисто для підтвердження ваших слів: заробляю приблизно $1500 на місяць (у сфері IT це досить середня зп), із яких частину регулярно перераховую на військові та волонтерські потреби. Хоча до чорного ранку 24.02 планував узяти собі монструозної потужності комп із топовим залізом.
Але поки війна - взагалі не на часі. Тим більше у ЗСУ зараз, блть, Call of Duty в реалі - без сейвів і миттєвої регенерації, там якщо смерть, то раз і назавжди ((((( Тож краще допоможу їм пройти усі місії і ********* рекордну кількість козломордих NPC.
А якщо просто уявити у себе такі баблозаври - то можеш не сумніватися, зробив би так само, як і шановний пан Urs, тобто замість пафосного авто придбав би для армії ті самі F150 з механічною скринькою перепихунців, або якусь іншу мілітарну машинерію.
интересно бы прочитать причину увольнения.
а то, как бы он завтра в суд не подал и на выигранные деньги купил еще один "бентли".
1) запровадити на законодавчому рівні інститут «Антикорупційної застави".
Суть : майно всіх чиновників й інших осіб, що підпадають під визначення пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції", тобто осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (крім військовослужбовців), а також майно членів їхніх сімей підпадає під Антикорупційну заставу, коли придбати будь-яке майно така особа може, а відчужити - ні, бо дані про таку особу будуть автоматично вноситись у всі держреєстри і банки. Тоді потенційний корупціонер чи його родич будуть накопичувати своє багатство, користуватись ним, але розпоряджатиметься ним Держава, якщо така особа не доведе його некорупційне походження по встановленій процедурі;
2) відповідно щодо всіх цих осіб має діяти принцип презумпції неправомірності набутого майна (вище певного вартісного порогу), яке періодично підлягатиме вилученню у державну чи комунальну власність, якщо його легітимне походження не буде доведене в суді за скаргою колишнього власника.
От де реальні справи, якими потрібно займатись! Радника тільки звільнили, ніхто не запитав, звідки такі гроші. І як на нас дивиться світ після такого? Якщо такі статки у радника, то що тоді у самого Вітренка?
І це в той час коли одні гинуть , а інші віддають останнє армії!