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Абитуриенты, которые не смогут выехать с оккупированных территорий, будут поступать в вузы по результатам дистанционного собеседования, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

навчання,дистанційне

Для абитуриентов, которые не смогут выехать на подконтрольную территорию, будет предусмотрена сдача вступительных экзаменов в формате дистанционного индивидуального устного собеседования.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем подготовку к вступительной кампании 2022 года и делаем все, чтобы все желающие могли учиться в высших учебных заведениях Украины. Несмотря на блокирование оккупантами выезда абитуриентов, мы боремся за каждого нынешнего и будущего украинского студента", - отметил чиновник.

В частности, по его словам, целью является предоставление абитуриентам с временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий возможностей принять участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ).

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"Для этого вступительные экзамены будут проводиться в три сессии (июль, август, сентябрь) в Украине и за рубежом. Также предусмотрены дополнительные периоды регистрации на тестирование и возможность смены ранее указанного места его прохождения", - говорится в сообщении.

Также власти нарабатывают решение о предоставлении таким поступающим возможности сдавать НМТ на общих началах в местах, откуда можно безопасно добраться временному экзаменационному центру.

"Для абитуриентов, которые не смогут выехать на подконтрольную правительству территорию или насильственно перемещены на временно оккупированную территорию (АР Крым, Севастополь, ОРДЛО), территорию Российской Федерации или Республики Беларусь, будет предусмотрена сдача вступительных экзаменов в формате дистанционного индивидуального устного собеседования или творческого конкурса. Вступая в контрактную форму обучения (на большинство специальностей), поступающему достаточно подать мотивационное письмо", - написал министр.

Кроме того, Шкарлет отметил, что все жители временно оккупированных территорий и мест проведения военных действий, которые получат положительные результаты на вступительных экзаменах, смогут воспользоваться специальной квотой (квота-2) в высших учебных заведениях или гарантированно поступить в профессиональное заведение высшего образования.

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Топ комментарии
+10
ХристяРічка
@facile_ad_astra
·
1 год
Щойно на Еспрессо слуга народа Олег Дунда на питання чому так багато зрадників серед слуг сказав що зрадників не так вже і багато і завів хрюканину, що винна в цьому Верховна рада і треба її розпустити. А потім автоматом переключився накидувати на ЄС.
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10.06.2022 16:52
+10
Це підготовка кадрів для окупаційних адміністрацій, причому за рахунок українських платників податків
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10.06.2022 16:53
+8
А діти загиблих захисників України і учасників війни мають здавати екзамени і платити за навчання? Кому не відомо, то Шкарлет це права рука Табачника з партії регіонів, який тут проповідував "русский мир", коли був міністром освіти при Овощі. Мені здається, що в команді Володі Боневтіка тільки такі і рулять, наприклад Єрмак, Татаров, Смірнов, Демченко,Подоляк та інші, всі виходці з "партії регіонів". Там немає жодного з патріотичної партії, або з "партії регіонів", або "какая разница".
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10.06.2022 16:57
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ХристяРічка
@facile_ad_astra
·
1 год
Щойно на Еспрессо слуга народа Олег Дунда на питання чому так багато зрадників серед слуг сказав що зрадників не так вже і багато і завів хрюканину, що винна в цьому Верховна рада і треба її розпустити. А потім автоматом переключився накидувати на ЄС.
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10.06.2022 16:52 Ответить
Це підготовка кадрів для окупаційних адміністрацій, причому за рахунок українських платників податків
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10.06.2022 16:53 Ответить
А діти загиблих захисників України і учасників війни мають здавати екзамени і платити за навчання? Кому не відомо, то Шкарлет це права рука Табачника з партії регіонів, який тут проповідував "русский мир", коли був міністром освіти при Овощі. Мені здається, що в команді Володі Боневтіка тільки такі і рулять, наприклад Єрмак, Татаров, Смірнов, Демченко,Подоляк та інші, всі виходці з "партії регіонів". Там немає жодного з патріотичної партії, або з "партії регіонів", або "какая разница".
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10.06.2022 16:57 Ответить
без сумніву так і є. відбір був саме за критеріями пристосуванців і зрадників. Мабуть багато хто забув підслухане між боневтіком і його навуходоносером: полгода поработаєм і всьо...
хотіли домовитись з пуйлом про воду в Крим і віддать всю територію окупованих областей.
але пуйло подивилося на зажерливість і ідіотизм зелених і вирішив оставити їм хіба що західну. або навіть вийти на кордон з Угорщиною і Румунією, поставивши маріонетковий уряд. Але військові, яких раша вже давно вбивала, виявили незгоду з кремлівськими хотєлками. При підтримці більшості народу звісно.
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10.06.2022 17:16 Ответить
Вы спросите нормально го препада с любого хорошего вуза - КАКИХ МЫ НАВЫПУСКАЛИ СПЕЦИАЛИСТОВ И УЧАЩИХСЯ В ЭТИ ДВА ГОДА??? (я про то что назвали вроде как дстанционным образованием) Они там сами охренвают, они и до этого нихера не учили, а теперь так ваще ******... НЕ дай боже такие прийдут в медицину, хим. промышленность, атомную энергетику... Нам Чернобыль сказкой покажется!!!
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10.06.2022 17:02 Ответить
Цирк продовжується: абітурієнти, що не можуть виїхати? хтось не по своїй волі, а хтось і свідомо вибрав рашу. Але шкарлетам думати не положено по должності. Ми не збираємся звільняти окуповані території? га, шкарлет? от звільнимо і тоді хай хто достойний вчитися в українському вузі не лише за знаннями а і за переконанннями, хай вступає на загальних підставах.
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10.06.2022 17:03 Ответить
Здавати країну треба вміти. Це робиться дрібними кроками, як це роблять Шмигаль та Гетьманців.
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10.06.2022 17:27 Ответить
ага ... дистанційні укріїнці
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10.06.2022 17:07 Ответить
А як ці студенти приїдуть на навчання, якщо вони не можуть виїхати на екзамен? З 1 вересня введена форма освіти оффлайн.
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10.06.2022 17:24 Ответить
Вони мають на увазі студентів - лічинок сепарів , з окупованного Донбасу , що вчаться в ХНУВС , батьки яких покликали війну в нашу Україну ? Це ті , які співають про наколочки , і ті , які потім , будуть працювати полійейськими на не окупованій теритирії України в МВД ? Зелені ідіЙоти...((
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10.06.2022 18:03 Ответить
пора заканчивать с абитуриентами с недореспублик
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10.06.2022 19:36 Ответить
 
 