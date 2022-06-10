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зерно (995) Минагрополитики (397) урожай (207) Высоцкий Тарас (32)

Урожай может сократиться на 40%, из-за войны потеряно 25% пахотных земель, - Минагрополитики

Новости Цензор.НЕТ Экономика

зерно,урожай,жнива

Из-за полномасштабного вторжения России урожай 2023-го в Украине может быть меньше на 40%.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы. То есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая в прошлом году", - сказал он.

Кроме того, около 500 тысяч тонн зерна страна-агрессор Россия украла с оккупированных территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за вторжения России урожай в Украине будет меньше на 20%, - британская разведка
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Топ комментарии
+9
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10.06.2022 17:01
+8
В першу чергу території втрачено через не підготовку до війни нашого шашличника
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10.06.2022 16:56
+8
Надо считать 80%. Орки не дадут собрать урожай зерновых
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10.06.2022 17:02
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В першу чергу території втрачено через не підготовку до війни нашого шашличника
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10.06.2022 16:56 Ответить
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10.06.2022 17:01 Ответить
так він і не збрехав, все було під їх контролем виконання оманських домовленноситей. Навіть Данілов одівся в чорне, чим показав, що все під контролем команди бувших регіоналів, а вони всі, як відомо сплошні патріоти. Але це вибір 73%, їх же більшість і кричать, щоб їх не ображали, бо більшість, а виходить правильно. Ні, нешановні панове, більшість мух летять на гімно і це не означає, що правильно, бо бджоли вибирають мед, хоча вони у великій меншості.
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10.06.2022 21:57 Ответить
у нас убавилось , у орков прибавилось. такова политика ОПы. все бы сдали, если б не ЗСУ.
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10.06.2022 17:01 Ответить
Надо считать 80%. Орки не дадут собрать урожай зерновых
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10.06.2022 17:02 Ответить
Они еще будут пытаться что-то пожечь. Так что всё не так просто. Нам хватит, конечно. А остальное как получится.
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10.06.2022 17:04 Ответить
Заборонити вивіз зерна!
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10.06.2022 17:09 Ответить
Скільки раз дебілам повторювати, що Україна споживає максимум 10% від того, що виробляє. Все інше йде на експорт. Чи ти думаєш, що комбайни по ціні ламборджині, які є в кожному селі - це від того, що хлібина коштує 0.5 євро?
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10.06.2022 17:32 Ответить
На експорт сировину (зерно) постачають тільки папуаси (якими нас весь цей час і робили). Розумні люди продають борошно, або навіть макарони.
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10.06.2022 19:50 Ответить
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10.06.2022 17:12 Ответить
Країна агрессорка? це як лікар психологиня та волонтерка? Понабирали редакторів по оголошенню...
і ще недавно було 15% вже 25%.
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10.06.2022 17:30 Ответить
Напевно, лікування проходить добре, нещодавно тільки була "та сторона", а тепер уже "країна-агресорка".
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10.06.2022 17:36 Ответить
Зато в нас багато доріг, так 73? Вам ще не соромно? Головне, що прикольно і можна поржати? Ржіть до плачу, ви це зробили разом.
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10.06.2022 21:53 Ответить
 
 