Урожай может сократиться на 40%, из-за войны потеряно 25% пахотных земель, - Минагрополитики
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Из-за полномасштабного вторжения России урожай 2023-го в Украине может быть меньше на 40%.
Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы. То есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти половина урожая в прошлом году", - сказал он.
Кроме того, около 500 тысяч тонн зерна страна-агрессор Россия украла с оккупированных территорий.
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+9 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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і ще недавно було 15% вже 25%.