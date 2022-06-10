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В Запорожской области вводится комендантский час с вечера 11 июня до утра 13 июня, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

година,комендантська

На большинстве территории Запорожской области в эти выходные будет действовать продленный комендантский час.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая активные боевые действия, ведущиеся в области и учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы в 2022 году областной военной администрацией принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области", - говорится в сообщении.

Удлиненный комендантский час вводится на территории Васильевского, Бердянского, Мелитопольского, Пологовского районов Запорожской области.

Она начнется в 22.00 11 июня и закончится в 05.00 13 июня 2022 года.

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Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без спецпропусков.
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Что то ни хая не пойму.. толи старух стареет , толи я в полтавской области живу. Перечисленные р- науже как 3 месяца захвачены мокшей
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10.06.2022 17:54 Ответить
Хм , а может это ОН им объявил.. хм.. хп этого Старуха.
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10.06.2022 17:55 Ответить
вы шо папутали поеду хоть прыгну в днепр завтра +33 на секретном пляжике у карьера
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10.06.2022 18:50 Ответить
 
 