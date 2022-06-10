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Россия может начать наступление на Днепр, Запорожье и Одессу, если полностью оккупирует Донбасс, - Скибицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Если России удастся полностью захватить Донецкую и Луганскую области, то оккупанты могут начать новое наступление на Днепр, Запорожье и Одессу.
Об этом заявил в интервью The Guardian представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
По его мнению, в случае успеха на востоке россияне используют Донбасс в качестве плацдарма для нового наступления.
Также Скибицкий заявил, что в Запорожской и Херсонской областях российские войска окопались для долгосрочной обороны, построив двойные и иногда тройные линии обороны.
"Теперь вернуть эту территорию будет сложнее. И именно поэтому нам нужно оружие", – сказал представитель ГУР.
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показать весь комментарий10.06.2022 17:35
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Ах ти ж ****** інородське, тобі теж хочеться землі української?
Який там хер хоче назвати в Україні вулиці ім"ям зеленського? Якощо Зеленський ВСЕ зробив, щоб здати територію України ворогу, то хто такий зеленский?
Якщо щось смердить як гівно, виглядає як гівно, то це і є гівно. Так же і з ворогами.