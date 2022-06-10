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Россия может начать наступление на Днепр, Запорожье и Одессу, если полностью оккупирует Донбасс, - Скибицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

скібіцький

Если России удастся полностью захватить Донецкую и Луганскую области, то оккупанты могут начать новое наступление на Днепр, Запорожье и Одессу.

Об этом заявил в интервью The Guardian представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

По его мнению, в случае успеха на востоке россияне используют Донбасс в качестве плацдарма для нового наступления.

Также Скибицкий заявил, что в Запорожской и Херсонской областях российские войска окопались для долгосрочной обороны, построив двойные и иногда тройные линии обороны.

Также читайте: Россия сможет воевать нынешними темпами еще год, – представитель ГУР Скибицкий

"Теперь вернуть эту территорию будет сложнее. И именно поэтому нам нужно оружие", – сказал представитель ГУР.
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Топ комментарии
+36
кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
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10.06.2022 17:35
+22
Капітан очивидність
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10.06.2022 17:30
+17
Якщо це було в Оманських домовленностях, та к і буде.
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10.06.2022 17:31
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Капітан очивидність
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10.06.2022 17:30 Ответить
Якщо це було в Оманських домовленностях, та к і буде.
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10.06.2022 17:31 Ответить
Відсосуть.
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10.06.2022 17:31 Ответить
и зима придет и холодно будет, а потом весна и сеять, потом лето и будет жарко и наконец, если лето и жарко, то придет осень и будут падать листья
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10.06.2022 17:32 Ответить
Это очень большое "если" которого не будет.
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10.06.2022 17:33 Ответить
кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
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10.06.2022 17:35 Ответить
Та да! Бо воно ж недолуге це ****** рояльне... шашликі йому давай...
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10.06.2022 17:41 Ответить
Скібіцький з Будановим готують ґрунт для капітуляції Зелі. Зелі буде легше довести.
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10.06.2022 17:38 Ответить
Що це за черговий хер з гори? Готуєш договорняк, очкастий *********?
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10.06.2022 17:41 Ответить
Вони так і зроблять(
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10.06.2022 17:46 Ответить
Ну це якийсь ********, нема слів, одні нерви. Хер, який просрав напад раші на Україну з усіх боків. При тому, зщо зараз наші стримують контратаки рашкованів, залякує, що ще раша може взяти.
Ах ти ж ****** інородське, тобі теж хочеться землі української?
Який там хер хоче назвати в Україні вулиці ім"ям зеленського? Якощо Зеленський ВСЕ зробив, щоб здати територію України ворогу, то хто такий зеленский?
Якщо щось смердить як гівно, виглядає як гівно, то це і є гівно. Так же і з ворогами.
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10.06.2022 17:48 Ответить
Нельзя обнять необъятное.
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10.06.2022 17:50 Ответить
Орки кроме Херсона ни одного областного центра не взяли, какое к черту Днепро, Запорожье и Одесса? Хотя, в принципе, в планах ***** я думаю есть план окупации Одессы, но плять Николаев, так почему тогда я не вижу от этого гуровца про слова про Николаев. Кароче, очередной такой себе ыксперт.
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10.06.2022 17:54 Ответить
Те, що орки не взяли та не окупували.
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10.06.2022 19:03 Ответить
Зебуины что там по плану, кроме сдачи Херсонской, Донецкой и Луганской областей, дальше что?
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10.06.2022 17:55 Ответить
Вполне вероятно. Я так же не исключаю такие события.
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10.06.2022 18:02 Ответить
эксперт военный кеп
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10.06.2022 18:52 Ответить
давно не было слышно булданова, автор корейского ссынария для Украины... теперь вот *********** вылез на подмену... знатоки...
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10.06.2022 18:03 Ответить
Думаю , что трасса Харьков - Симферополь - в приоритете... нельзя расслабляться и заглядывать в очи.
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10.06.2022 18:04 Ответить
Я звісно ні на що не натякаю, але кожного дня нам розповідають, що головна мета рашистів то Київ. Але йти на Київ вони чомусь не збираються. Може тому, що там "свої люди", це я не про звичайних киян, хай мені вибачають.
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10.06.2022 18:05 Ответить
Киев - цель экзистенциальная. Так сказать - вековая розовая мечта, которая не факт, что сбудется, не факт, что военным путем. А юго-восток - цели реальные и практичные, над которыми кацапы и работают. Помните "Новороссию", которую все забыли в 14 году? Вот это она.
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10.06.2022 18:28 Ответить
В данном случае Скибицкий намекает Западу, что надо ускорится. Это же для Гардиан, все правильно говорит. Не вижу особой зрады.
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10.06.2022 18:32 Ответить
Поржали...
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10.06.2022 18:34 Ответить
ключове слово "якщо"
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10.06.2022 18:54 Ответить
Слухай астролог Скибицький ,хлопче малорос ане пішов би туди де напрямок руского корабля ,мені здаеться що цей ватний генерал полоумний ,бо коли весь світ давав Украіни 3 дні що вона не вистоіть ????було таке???було !іА де ти був діваний генерал ????слухайте мій прогноз зараз 104 день війни ,ми переможемо з нами Бог і ми знищимо цю гидоту раз і назав жди ,так як маемо силу нащадків и днк переможців а гени козаків в магазині не купишь !так що ці эксперти сидить вдома и не пі...ть тут!!Слава Украіни!!
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10.06.2022 19:42 Ответить
Після заперечення початку війни ОП а навпаки підготовки до шашликов, та дружбі в засос з росіяніним гогі довіра к Головному управління розвідки Міноборони =0
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10.06.2022 20:37 Ответить
 
 