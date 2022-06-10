РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7902 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
5 032 14
война (46486) Костенко Роман (133)

Переломный момент еще не наступил. Основная задача сейчас – сдерживать врага, – нардеп "Голоса", воин Костенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

костенко,роман

Переломный момент во время широкомасштабного вторжения еще не наступил. Сейчас силы обороны Украины удерживают противника, несмотря на то, что не хватает техники, способной поражать врага на дальних дистанциях.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ Роман Костенко, народный депутат "Голоса", который сейчас защищает юг Украины.

"Мы сломали планы врага, но переломный момент еще не наступил. Противник давит всеми силами и средствами, мы должны делать немало, чтобы удержаться на занятых рубежах и создать условия для того, чтобы выбить врага с нашей территории", - сообщил Костенко.

По словам нардепа, проблему может решить поступление в наши войска высокоточных дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может начать наступление на Днепр, Запорожье и Одессу, если полностью оккупирует Донбасс, - Скибицкий

"Должны понимать, что мы воюем с армией, которая в десятки раз нас превышает по количеству техники. У России много запасов советского вооружения, они могут себе позволить бить по нам и бить издалека. Мы отвечаем, в частности, и благодаря тому, что у нас появилась техника партнеров. Пока остается проблема поражения противника на дальние дистанции. Знаю, что ведутся переговоры с партнерами, чтобы быстро закрыть эту нишу", - подчеркнул защитник Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Ставлю лайк Роману, а не описываемой им ситуации, которая даёт мало оптимизма.
Но пока такие, как Роман защищают Украину, Куйлу вонючему её не одолеть.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:32
+14
Ворог не тільки на передовій, а він також у тилу: хламідія який бореться за зняття санкцій з рашистів, татаров який знищує судову систему, дєрьмак який баригує гуманітаркою і національними інтересами
показать весь комментарий
10.06.2022 17:35
+3
Нисколько не умаляю мужественный поступок Костенко, но народных депутатов выбирают как законодательную власть и сейчас действенные и толковые законы нужны не меньше чем дальнобойные гаубицы. В Раде пытаются протолкнуть идиотские и антиукраинские законы, поэтому для народного депутата сейчас фронт там.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ставлю лайк Роману, а не описываемой им ситуации, которая даёт мало оптимизма.
Но пока такие, как Роман защищают Украину, Куйлу вонючему её не одолеть.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:32 Ответить
Техніку яка здатна вражати ворога на дальніх дистанціях залишають тільки для Киіва. Так що так і буде.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:33 Ответить
Это да. Польские "Крабы" до сих пор возле Гореничей стоят уже неделю, а норвежские "паладины" после съемок на тралах ночью в Бровары вернули.
показать весь комментарий
10.06.2022 18:35 Ответить
Ну капец роскажіт іще біля якого будинку стоят. ( українці епт)
показать весь комментарий
10.06.2022 18:54 Ответить
Ворог не тільки на передовій, а він також у тилу: хламідія який бореться за зняття санкцій з рашистів, татаров який знищує судову систему, дєрьмак який баригує гуманітаркою і національними інтересами
показать весь комментарий
10.06.2022 17:35 Ответить
Нисколько не умаляю мужественный поступок Костенко, но народных депутатов выбирают как законодательную власть и сейчас действенные и толковые законы нужны не меньше чем дальнобойные гаубицы. В Раде пытаются протолкнуть идиотские и антиукраинские законы, поэтому для народного депутата сейчас фронт там.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:40 Ответить
там просто среди дубинских и брагаров легко ********* можно, а на фронте шо? ну, максимум убьют...
показать весь комментарий
10.06.2022 18:38 Ответить
Якась фігня виходить... Якщо вірити вазєліну, то ми втрачаємо 100 людей на день. І це, скоріше за все, занижена у декілька разів цифра. Поки ми сидимо в окопах під постійними обістрілами і не маємо змоги повноцінно відповісти, гинуть наші солдати. Ми не зможемо тримати лінію фронту довго за таких умов. І отой міфічний лендліз може ще довго не надходити у потрібних нам кількостях. Може час змінити тактику? Може тупе сидіння напроти противника є безперспективним?
показать весь комментарий
10.06.2022 17:43 Ответить
👎ты шаришь❗Молчание золото👍
показать весь комментарий
10.06.2022 17:49 Ответить
а то! у нас резерв в ГШ просто ***********.
показать весь комментарий
10.06.2022 18:40 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2022 17:53 Ответить
Randall Flag da70119e


"Якщо вірити вазєліну"
А яка адекватна людина йому хоч колись вірила чи вірить?

"ми втрачаємо 100 людей на день. І це, скоріше за все, занижена у декілька разів цифра"
Зовсім ні, це цифра зі стелі, як і майже всі цифри озвучені зебілами.
1) З його "промови" навіть не зрозуміло про які втрати йде мова, серед збройних сил, чи і збройних сил та цивільних, йдеться про середні втрати за добу, чи щось інше,
таким чином, як завжди - бла-бла-бла.
2) Навіть дитині зрозуміло, що втрати залежать від конкретних умов і кожний день вони різні.
Виходячи з втрат парашистів і ще деякої інформації, при наймі в останій час, безповоротні втрати ЗСУ, ТрО в середньому меньші 100 людей за добу.
показать весь комментарий
10.06.2022 18:28 Ответить
При все уважение к Костенко этот переломный момент только оттягивается Германия ничего поставлять не будет из наступательного оружия как в принципе и Франции они на стороне росиии. А land lease видимо просто хорошо разрекламируемое обещание. Только Польша выложилась по полной и дала все что могла
показать весь комментарий
10.06.2022 18:33 Ответить
Пам'ятайте, як всі сміялися з виступів Зе, про те, що всіх наздоженемо і переженемо, але потім, у майбутньому. Так от і з цією війною, переможемо, потім, можливо.
показать весь комментарий
10.06.2022 19:11 Ответить
 
 