Переломный момент еще не наступил. Основная задача сейчас – сдерживать врага, – нардеп "Голоса", воин Костенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Переломный момент во время широкомасштабного вторжения еще не наступил. Сейчас силы обороны Украины удерживают противника, несмотря на то, что не хватает техники, способной поражать врага на дальних дистанциях.
Об этом сообщил Цензор.НЕТ Роман Костенко, народный депутат "Голоса", который сейчас защищает юг Украины.
"Мы сломали планы врага, но переломный момент еще не наступил. Противник давит всеми силами и средствами, мы должны делать немало, чтобы удержаться на занятых рубежах и создать условия для того, чтобы выбить врага с нашей территории", - сообщил Костенко.
По словам нардепа, проблему может решить поступление в наши войска высокоточных дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
"Должны понимать, что мы воюем с армией, которая в десятки раз нас превышает по количеству техники. У России много запасов советского вооружения, они могут себе позволить бить по нам и бить издалека. Мы отвечаем, в частности, и благодаря тому, что у нас появилась техника партнеров. Пока остается проблема поражения противника на дальние дистанции. Знаю, что ведутся переговоры с партнерами, чтобы быстро закрыть эту нишу", - подчеркнул защитник Украины.
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Но пока такие, как Роман защищают Украину, Куйлу вонючему её не одолеть.
"Якщо вірити вазєліну"
А яка адекватна людина йому хоч колись вірила чи вірить?
"ми втрачаємо 100 людей на день. І це, скоріше за все, занижена у декілька разів цифра"
Зовсім ні, це цифра зі стелі, як і майже всі цифри озвучені зебілами.
1) З його "промови" навіть не зрозуміло про які втрати йде мова, серед збройних сил, чи і збройних сил та цивільних, йдеться про середні втрати за добу, чи щось інше,
таким чином, як завжди - бла-бла-бла.
2) Навіть дитині зрозуміло, що втрати залежать від конкретних умов і кожний день вони різні.
Виходячи з втрат парашистів і ще деякої інформації, при наймі в останій час, безповоротні втрати ЗСУ, ТрО в середньому меньші 100 людей за добу.