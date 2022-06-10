РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3907 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
50 689 235
задержание (6587) Сербия (349) Шевченко Евгений (141) Наумов Андрей (48)

Экс-генерал СБУ Наумова задержали в Сербии за попытку перевезти валюту и драгоценности, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

андрей,наумов

В Сербии арестован бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов, который возглавлял главное управление внутренней безопасности Службы, а накануне полномасштабного вторжения России сбежал из Украины.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.

По его данным, Наумов был задержан 7 июня на границе между Сербией и Северной Македонией из-за попытки незаконной перевозки крупной суммы незадекларированной валюты и драгоценных камней. Вместе с ним задержан гражданин Германии, вероятно, водитель.

Источники, близкие к силовым структурам Сербии, сообщили, что Наумов пытался перевезти через границу крупную сумму незадекларированных наличных денег и драгоценностей. Речь идет о не менее 600 тысяч евро, значительной сумме в долларах, изумрудах и бриллиантах. Точные суммы и количество драгоценных камней пока не разглашаются из-за тайны следствия.

Также читайте: Экс-начальника внутренней безопасности СБУ Наумова до сих пор не объявили в розыск, хотя более 2 месяцев известно о его местонахождении, - агент НАБУ Шевченко

По предварительным данным, в настоящее время оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш. Им инкриминируют "незаконное обращение ценных материальных активов". По сербскому законодательству ответственность за такое правонарушение составляет от 1 до 12 лет заключения. Суровость наказания зависит от обстоятельств совершения преступления и размера активов.

Официальную информацию о задержании гражданина Украины и обстоятельствах, при которых это задержание происходило, Сербия Украине до сих пор не предоставила.

Также читайте: Агенту НАБУ Шевченко вручили обвинительный акт по делу о создании ЧВК

Евгений Шевченко призывает президента Владимира Зеленского потребовать экстрадиции Наумова.

"Подайте немедленно запрос на экстрадицию и пусть друг вашего любимого Баканова даст показания. Даст показания о том, как он крышевал коррупционные схемы, как требовал откаты, расскажет кто был его куратором в ФСБ, объяснит откуда у него миллионы долларов наличными, куча драгоценных камней , главное, пусть расскажет какой процент от всего получал ваш любимый господин Баканов и является ли действующий руководитель СБУ также завербованным агентом ФСБ?.." - пишет он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+72
Наумов - це зрадник із зеленого табору , який намагався втекти
з великою сумою кешем і камінцями , якими кацапи розрахувалися
за здачу Херсона , Маріуполя і Мелітополя 😡
Вова , потрібно негайно щось вирішувати зі своїми боярами 😠
показать весь комментарий
10.06.2022 18:03
+66
а нахіба шмарклям на своїх же справи заводити? вони тільки на захисників України вміють
показать весь комментарий
10.06.2022 17:55
+59
Серби - то балканські кацапи і найкращі друзі кацапні, тому Наумова не віддадуть. А наші силові і правоохоронні структури ще досі не оголосила цого і розшук. Здогадуєтеся, чому
показать весь комментарий
10.06.2022 17:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Наливайченко бы вернуть. Баканова на детектор. Перед войной не зря старых руководителей зеленский повыгонял. И что вы хотите от Шольца. Если всем понятно что половина на деньгах Кремля сидит
показать весь комментарий
11.06.2022 01:58 Ответить
Щоб крім Криму ще щось здав?
показать весь комментарий
11.06.2022 07:58 Ответить
А ну розкажи нам хто і як той Крим здав, придурку? Ну, і як то все було, падло ти зелене? Хто був при владі, коли кацапи туда зелених чоловічків ввели, яка тоді була в нас армія, що тоді відбувалось у владі? А ну дай, падло, пригадай. І заодно розкажи, хто ж то Чонгар розмінував. То також нам ну дуже цікаво!
показать весь комментарий
13.06.2022 15:14 Ответить
В Зе Президента з-під носа вивезли 3млрд євро готівки до квітня 2022, а тут такий "бальзам на душу" який хрін з гори попався в Сербії...

А давайте попросимо Зелю не платити Тупицькому 150тис грн пенсії. Бо Зеля "провів реформи і може справитись з суддями і прокурорами".

Не пускати мужиків на заробітки наш Бубочка може, а втримати гроші в Україні, Бубочка скаже "я не думаю, що ця петиція до мене".'
показать весь комментарий
11.06.2022 03:31 Ответить
Не бойся, МОЙША, ЕЛДАК и друг ВОВА тебе новое бабло подгонят.
показать весь комментарий
11.06.2022 04:25 Ответить
ви спрашиваете откуда у Андрюши такие бабки,он не продавал зельтерскую углу улиц Толстого и Владимирской, и пиво не продавал,и на окружной не был замечен;вечный вопрос-откуда бабки; таки продавал-генерал Андрій Наумов продавал служебную информацию ,в чем несомненно преуспел ,и от того сколько битов инфы он скачал и вывез будет зависеть судьба его и тех, кого он продал. И,все таки, один маленький вопрос-а почему он до сих пор не был прикончен ?
показать весь комментарий
11.06.2022 04:25 Ответить
Валерий ! Ничего он не продавал. Он только брал мзду.
показать весь комментарий
11.06.2022 11:00 Ответить
Дивно чому нас Захід ще не послав на ЙУХ!!!
показать весь комментарий
11.06.2022 06:02 Ответить
****** зеленая клоака --- ПОЧЕМУ литинант баканов не отстранен от должности начальника сбу до окончания следствия без права покидать УКРАИНУ --- почему об этом молчит наш ..верховный президент.. это ж бизнес на крови или как вова уле . ты поясни народу как столько бобла и камней этот гандон провез через кордон
показать весь комментарий
11.06.2022 07:37 Ответить
" Цінний" кадр.Золото партії
показать весь комментарий
11.06.2022 07:50 Ответить
хорошая видать зарплата видать.
показать весь комментарий
11.06.2022 07:55 Ответить
Наумов - це і є справжнє обличчя Зебіла, Баклана,
Та всієї цієї неукраїнської шобли.
Доки гешефтмахери керують країною, українці гинуть на фронті...
показать весь комментарий
11.06.2022 08:16 Ответить
Що робити нам , украінцям , з цим продажним кодляком при владі під час війни , я не розумію 😠
показать весь комментарий
11.06.2022 08:57 Ответить
негайно безжалісно знищити. треба зрозуміти, що все зе.ленське-зрадницьке лайно
показать весь комментарий
11.06.2022 09:18 Ответить
Народ не проявляет упорство в требовательности к власти. К любой - зеленой, шоколадной, глечиковой и тому подобной. Ленимся требовать справедливости, которая нужна нам народу. А всем зелям, петям, сеням, Беням она не нужна от слова совсем. Ну разве что создать видимость перед выборами впарив очередной лозунг о самом главном
показать весь комментарий
11.06.2022 09:52 Ответить
Наумов обіймав посаду, на якій мав доступ до інформації,
що становить державну таємницю.

І він цілком може злити цю інформацію в обмін на свою свободу. 😕Існує також ризик подальшого зливу цієї інформації фсбшникам параші , адже міністр внутрішніх справ Республіки Сербії, Александар Вулін - проросійський політик, який має тісні відносини з Кремлем.
Давай , Вова , визволяй свого ідіота , якого вставили серби !!
показать весь комментарий
11.06.2022 09:18 Ответить
А вы шо до сих не поняли, что для слуг каломыйского такого понятия как «державна таемница» не существует вообще. Разве вас скандал в деле провала операции с вагнеровцами в этом не убедил? А теперешний ***** юга страны? А коллаборанты и предатели из числа слуг? Высновки делайте сами.
показать весь комментарий
11.06.2022 09:49 Ответить
в сербии.....будет скоро ждать свою крышу билетера 95 квартала с липовым званием баканова в маЦковии там и раздеребанят наворованное....
показать весь комментарий
11.06.2022 09:36 Ответить
Не трогайте генерала запаса, эти бабки он на державной службе заработал, все кто на слуг работают все имеют такую зарплату. Короче говоря - ******** цирк….
показать весь комментарий
11.06.2022 09:42 Ответить
А сколько у него "друзей" было, которые были расставленные на высоких должностях на госпредприятиях, которые ему бабло зашибали, а он их крышевал, что бы их не трогали, ценный кадр, который был связан крепко с обычными бандитами, которые грабили Украину.
показать весь комментарий
11.06.2022 10:05 Ответить
Ничего, сейчас бакланов позвонит зебилу и попросит через него повлиять на правительство Сербии, отпустить предателя. Ведь наумов без приказа зе и бакланова вряд-ли мог сам здать юг
показать весь комментарий
11.06.2022 10:06 Ответить
Вимагаємо експрадиції та суду над цією крисою
показать весь комментарий
11.06.2022 10:08 Ответить
судити цю крису будуть інші зекриси.
Украині потрібне дератизація, зедератизація
показать весь комментарий
11.06.2022 12:39 Ответить
" на границе между Сербией и Северной Македонией"
На въезде или на выезде???
показать весь комментарий
11.06.2022 10:19 Ответить
Давно говорил что СБУ это антиукраинская антигосударственная организация половина если не все сртрудники которой отукровенные бандиты и агенты Кркмля.
показать весь комментарий
11.06.2022 10:53 Ответить
РОСІЯНИ ОТРИМАЛИ В СВОЇ РУКИ АНДРІЯ НАУМОВА

Тепер він в руках у росіян і дуже швидко почне співати про все , що знає, бо міністр внутрішніх справ

Республіки Сербії Александр Вулін, чмї люди затримали Наумова - проросійський політик, який має тісні відносини з Кремлем

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1125461.0
показать весь комментарий
11.06.2022 10:56 Ответить
А где он так долго с 24 февраля, кочевал ? А все таки он напоминает Остапа Бендера - все возить с собой -бабло, камни и все такое.. Только в вместо румын появились сербы. Не получилось Рио де Жанейро. в управдомы не возьмут. Проходимец однако. Но одиночка, человек вне системы, его и погубила жадность.
показать весь комментарий
11.06.2022 11:08 Ответить
Шо-шо? Одиночка вне систеимы? Действительно. при чем тут какие-то Баканов с Зеленским...
показать весь комментарий
11.06.2022 11:13 Ответить
срочно нужна война против предателей Украины,своего народа против тех,кто у власти и сдает свой народ за бабки!
показать весь комментарий
11.06.2022 12:04 Ответить
Вова ты не слепой ? Кто возле тебя трется и ради чего.. Весь мир готов нам помочь завершить ад в Украине. Даже та девочка игравшая на флейте заработала денежки нашим воинам .. Этот бык с камнями , валютой , рвал когти за бугор.. Каждая семья отправляя на передовую своего мужа ,сына , внука , положит буханку хлеба. А этот бычара ведро алмазов в рюкзак.... И это не первый и не последний который выжидает нужного в колуарах.. Все не описать просто пи*дец.....
показать весь комментарий
11.06.2022 14:19 Ответить
кошелек билетера 95 квартала баканова ни кто не выдаст, будет скоро он в ПИД,,,раше ждать своего хозяина....
показать весь комментарий
11.06.2022 14:21 Ответить
І шо йому зроблять? Повішають? Ні,то вони і *** свого кладуть на Україну.
показать весь комментарий
11.06.2022 15:07 Ответить
... вся вертикаль влади просочена цими "мохнорилими" мордоворотами, силові та безпекові служби також... на рашу киваємо, а самі загрузли в корупції не те що по вуха, а з головою...
показать весь комментарий
11.06.2022 15:33 Ответить
Хочу нагадати 73% ідіотам - а то ж і є ваші новіє літца! Не забули, суки?
показать весь комментарий
13.06.2022 15:11 Ответить
Страница 3 из 3
 
 