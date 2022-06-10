Экс-генерал СБУ Наумова задержали в Сербии за попытку перевезти валюту и драгоценности, - СМИ

В Сербии арестован бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов, который возглавлял главное управление внутренней безопасности Службы, а накануне полномасштабного вторжения России сбежал из Украины.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.

По его данным, Наумов был задержан 7 июня на границе между Сербией и Северной Македонией из-за попытки незаконной перевозки крупной суммы незадекларированной валюты и драгоценных камней. Вместе с ним задержан гражданин Германии, вероятно, водитель.

Источники, близкие к силовым структурам Сербии, сообщили, что Наумов пытался перевезти через границу крупную сумму незадекларированных наличных денег и драгоценностей. Речь идет о не менее 600 тысяч евро, значительной сумме в долларах, изумрудах и бриллиантах. Точные суммы и количество драгоценных камней пока не разглашаются из-за тайны следствия.

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По предварительным данным, в настоящее время оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш. Им инкриминируют "незаконное обращение ценных материальных активов". По сербскому законодательству ответственность за такое правонарушение составляет от 1 до 12 лет заключения. Суровость наказания зависит от обстоятельств совершения преступления и размера активов.

Официальную информацию о задержании гражданина Украины и обстоятельствах, при которых это задержание происходило, Сербия Украине до сих пор не предоставила.

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Евгений Шевченко призывает президента Владимира Зеленского потребовать экстрадиции Наумова.

"Подайте немедленно запрос на экстрадицию и пусть друг вашего любимого Баканова даст показания. Даст показания о том, как он крышевал коррупционные схемы, как требовал откаты, расскажет кто был его куратором в ФСБ, объяснит откуда у него миллионы долларов наличными, куча драгоценных камней , главное, пусть расскажет какой процент от всего получал ваш любимый господин Баканов и является ли действующий руководитель СБУ также завербованным агентом ФСБ?.." - пишет он.