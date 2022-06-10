Экс-генерал СБУ Наумова задержали в Сербии за попытку перевезти валюту и драгоценности, - СМИ
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В Сербии арестован бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов, который возглавлял главное управление внутренней безопасности Службы, а накануне полномасштабного вторжения России сбежал из Украины.
Об этом сообщает со ссылкой на свои источники "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.
По его данным, Наумов был задержан 7 июня на границе между Сербией и Северной Македонией из-за попытки незаконной перевозки крупной суммы незадекларированной валюты и драгоценных камней. Вместе с ним задержан гражданин Германии, вероятно, водитель.
Источники, близкие к силовым структурам Сербии, сообщили, что Наумов пытался перевезти через границу крупную сумму незадекларированных наличных денег и драгоценностей. Речь идет о не менее 600 тысяч евро, значительной сумме в долларах, изумрудах и бриллиантах. Точные суммы и количество драгоценных камней пока не разглашаются из-за тайны следствия.
По предварительным данным, в настоящее время оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш. Им инкриминируют "незаконное обращение ценных материальных активов". По сербскому законодательству ответственность за такое правонарушение составляет от 1 до 12 лет заключения. Суровость наказания зависит от обстоятельств совершения преступления и размера активов.
Официальную информацию о задержании гражданина Украины и обстоятельствах, при которых это задержание происходило, Сербия Украине до сих пор не предоставила.
Евгений Шевченко призывает президента Владимира Зеленского потребовать экстрадиции Наумова.
"Подайте немедленно запрос на экстрадицию и пусть друг вашего любимого Баканова даст показания. Даст показания о том, как он крышевал коррупционные схемы, как требовал откаты, расскажет кто был его куратором в ФСБ, объяснит откуда у него миллионы долларов наличными, куча драгоценных камней , главное, пусть расскажет какой процент от всего получал ваш любимый господин Баканов и является ли действующий руководитель СБУ также завербованным агентом ФСБ?.." - пишет он.
Пожалуйста, подождите...
А давайте попросимо Зелю не платити Тупицькому 150тис грн пенсії. Бо Зеля "провів реформи і може справитись з суддями і прокурорами".
Не пускати мужиків на заробітки наш Бубочка може, а втримати гроші в Україні, Бубочка скаже "я не думаю, що ця петиція до мене".'
Та всієї цієї неукраїнської шобли.
Доки гешефтмахери керують країною, українці гинуть на фронті...
що становить державну таємницю.
І він цілком може злити цю інформацію в обмін на свою свободу. 😕Існує також ризик подальшого зливу цієї інформації фсбшникам параші , адже міністр внутрішніх справ Республіки Сербії, Александар Вулін - проросійський політик, який має тісні відносини з Кремлем.
Давай , Вова , визволяй свого ідіота , якого вставили серби !!
Украині потрібне дератизація, зедератизація
На въезде или на выезде???
Тепер він в руках у росіян і дуже швидко почне співати про все , що знає, бо міністр внутрішніх справ
Республіки Сербії Александр Вулін, чмї люди затримали Наумова - проросійський політик, який має тісні відносини з Кремлем
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1125461.0