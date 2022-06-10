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Оккупант рассказывает жене об условиях, в которых воюет: "У меня уже пятый уровень бомжа, бл#дь", - перехват СБУ. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Воюющие на Донбассе оккупанты теряют боевой дух и жалуются родным, что чувствуют себя бомжами.
Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупант - командир танка, который со своим подразделением находится в Донецкой области, на вопросы жены о боевом духе отвечает: "…уже ни у кого не боевое (настроение – ред.). Все уже за##ало тут всех".
Ведь длительное время они живут в лесу, без условий: "... мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа".
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