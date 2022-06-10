РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3907 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
11 869 12
армия РФ (15308) война (46506) СБУ (18658) перехват (319)

Оккупант рассказывает жене об условиях, в которых воюет: "У меня уже пятый уровень бомжа, бл#дь", - перехват СБУ. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Воюющие на Донбассе оккупанты теряют боевой дух и жалуются родным, что чувствуют себя бомжами.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупант - командир танка, который со своим подразделением находится в Донецкой области, на вопросы жены о боевом духе отвечает: "…уже ни у кого не боевое (настроение – ред.). Все уже за##ало тут всех".

Ведь длительное время они живут в лесу, без условий: "... мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа".

Смотрите: Оккупанты хотели раздать на Киевщине советские паспорта, - СБУ. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
Що значить "уже пятый"? У вас лапатніков від народження як мінімум десятий, а протягом життя ще збільшується
показать весь комментарий
10.06.2022 17:51
+12
Срочно переходи с пятого уровня бомжа на первый уровень жмура. И у тебя, конченного утырка, сразу исчезнут все проблемы.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:56
+9
Був десятий, побачив унітаз та туалетний папір, щось крадене вдів ото перейшов на п'ятий рівень
показать весь комментарий
10.06.2022 17:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що значить "уже пятый"? У вас лапатніков від народження як мінімум десятий, а протягом життя ще збільшується
показать весь комментарий
10.06.2022 17:51 Ответить
Був десятий, побачив унітаз та туалетний папір, щось крадене вдів ото перейшов на п'ятий рівень
показать весь комментарий
10.06.2022 17:55 Ответить
Срочно переходи с пятого уровня бомжа на первый уровень жмура. И у тебя, конченного утырка, сразу исчезнут все проблемы.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:56 Ответить
наступий уровєнь буде - останній )))
показать весь комментарий
10.06.2022 17:56 Ответить
бедненький
показать весь комментарий
10.06.2022 17:57 Ответить
Клещі, кажуть? Так це ж кацапська мрія - знайшли справжню біологічну зброю, бореліоз. Клещам смачного
показать весь комментарий
10.06.2022 17:58 Ответить
Уровень с 5 сразу 200-для кацапов акция.👍
показать весь комментарий
10.06.2022 18:04 Ответить
главно дело шоб семена не забыл в карман положить

показать весь комментарий
10.06.2022 18:30 Ответить
деякі кацапи таки дослухалися порад про насіння у кішенях

показать весь комментарий
10.06.2022 18:25 Ответить
А у нас 5-й уровень кацапа-бомжа только в лесу в норах , город не для вас сучня , ваше место у лесной параши .
показать весь комментарий
10.06.2022 18:50 Ответить
Якщо нарід повірив плівкам медведчука, то думаєте повірить цим плівкам? Я вже давно в це не вірю, також як Боневтіку, абдристовичу, подоляку, єрмаку та іншим, які граються з людьми в кіно, а це війна, це не кіно і розв'язка буде не сценарічна, яку напишуть кефіри, а рельна. В реальності бачу інше!Зовсім інше! Не розслабляйте народ, а налаштовуйте на реальні події.
показать весь комментарий
10.06.2022 21:43 Ответить
 
 