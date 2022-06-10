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Россияне обстреливают Харьков менее интенсивно, но более мощным оружием, - мэр Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,обстріл,харків

Российские оккупационные войска начали обстреливать Харьков менее интенсивно, но сейчас они используют более мощное оружие.

Об этом заявил городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Интенсивность обстрелов... стала немного меньше, но по городу Харькову начали применять бомбы и ракеты более сильной мощности. Разрушения, которые сегодня есть, очень серьезные", - сказал Терехов.

Он предположил, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в Харькове и помешать процессу восстановления жизнедеятельности города.

Читайте: Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, погиб человек, минимум 3 ранены, - Терехов

"Продолжается процесс восстановления жизнедеятельности Харькова. Работает метрополитен, работает общественный транспорт... Многие предприятия начали открываться, многие харьковчане возвращаются. Враг это все видит, это вызывает у него ярость. Понятно, что он желает дестабилизировать ситуацию. Он хочет, чтобы в Харькове не было экономики, чтобы не работали предприятия, люди боялись. Это все направлено на то, чтобы в Харькове не было нормальной жизнедеятельности", – сказал Терехов.
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Байрактари, свічблейди і ріпери скінчилися??? Де, млять, сотні байрактарів працюючих нонстоп 24*7???
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10.06.2022 17:58 Ответить
Охороняють Банковську область.
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10.06.2022 19:12 Ответить
терехов ты дебил? Нах звал возвращаться
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10.06.2022 18:09 Ответить
за 11 лет ни одной станции метро не открыли. Гепа в итоге миллиардер, а этот был мультимиллионер, в ютубе куча видоса империя терехова. гепу раздербанили, даже подпись у чувака в коме спиз..и Доки поднимите в Шарите, немцы пединтичные
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10.06.2022 18:12 Ответить
День назад ракетой за 5 млн.долларлв по наливайке зарядили, феерические долбо&бы😂
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10.06.2022 18:15 Ответить
Не для того тупін пішов на нас війною, щоб жалкувати за вартість ракет.
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10.06.2022 19:18 Ответить
Зато за комуналку тепер заплати!
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10.06.2022 19:58 Ответить
 
 