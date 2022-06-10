Россияне обстреливают Харьков менее интенсивно, но более мощным оружием, - мэр Терехов

Российские оккупационные войска начали обстреливать Харьков менее интенсивно, но сейчас они используют более мощное оружие.

Об этом заявил городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Интенсивность обстрелов... стала немного меньше, но по городу Харькову начали применять бомбы и ракеты более сильной мощности. Разрушения, которые сегодня есть, очень серьезные", - сказал Терехов.

Он предположил, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в Харькове и помешать процессу восстановления жизнедеятельности города.

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"Продолжается процесс восстановления жизнедеятельности Харькова. Работает метрополитен, работает общественный транспорт... Многие предприятия начали открываться, многие харьковчане возвращаются. Враг это все видит, это вызывает у него ярость. Понятно, что он желает дестабилизировать ситуацию. Он хочет, чтобы в Харькове не было экономики, чтобы не работали предприятия, люди боялись. Это все направлено на то, чтобы в Харькове не было нормальной жизнедеятельности", – сказал Терехов.