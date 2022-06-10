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Франция "ведет переговоры со сторонами" по деблокаде Одесского порта, - советник Макрона

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

В Елисейском дворце сообщили, что Франция готова принять участие в операции по снятию блокады порта в Одессе и вывозу оттуда украинского зерна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы ведем переговоры со сторонами, чтобы состоялась операция, которая позволит получить полностью безопасный доступ в Одесский порт, то есть позволит судам пройти, несмотря на то, что море заминировано", - сообщил советник президента Франции.

Ранее в Елисейском дворце подчеркнули, что Франция желает, чтобы Украина вышла победителем в войне с Россией – так там прокомментировали критику в адрес президента Эмманюэля Макрона за его слова, что Россию нельзя "унижать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на фронте и гарантии безопасности

"Как уже имел возможность сказать президент (Макрон), мы желаем Украине победы. Мы стремимся к восстановлению территориальной целостности Украины. Мы хотим, чтобы этот конфликт, война России против Украины прекратилась как можно быстрее", - добавили в офисе Макрона.
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Топ комментарии
+17
військовий конвой НАТО по зразку другої світової -

ото й усі переговори з буйлом
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10.06.2022 18:11
+11
Жодному слову жабоїда не вірте.
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10.06.2022 18:10
+9
Если Франция ведет переговоры, то результата не будет.
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10.06.2022 18:12
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Жодному слову жабоїда не вірте.
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10.06.2022 18:10 Ответить
військовий конвой НАТО по зразку другої світової -

ото й усі переговори з буйлом
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10.06.2022 18:11 Ответить
Цих конвоїв дуже багато потопили.
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10.06.2022 19:44 Ответить
Если Франция ведет переговоры, то результата не будет.
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10.06.2022 18:12 Ответить
результат будет, но для франции
для того они во всех этих минсках и участвуют
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10.06.2022 19:31 Ответить
"Як уже мав нагоду сказати президент (Макрон), ми бажаємо Україні перемоги. Ми прагнемо відновлення територіальної цілісності України"
---
А чи не Макрон пропонував піти на певні територіальні поступки? Жабоїди срані.
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10.06.2022 18:14 Ответить
ну правильно, ссут очередной волны берберов и бедуинов во Францию.
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10.06.2022 18:15 Ответить
Дебіл-телефонстіка-геронтофіл, вже домовлявся для *евакуації* Азову з Маріуполя
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10.06.2022 18:17 Ответить
но то не точно...у бабушки ,по слухам,причандалы дедушки..
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10.06.2022 18:22 Ответить
Ви кожному слову бубочкі вірите ?
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10.06.2022 18:38 Ответить
Домовлятися можна з людьми а не з кацапами !!!
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10.06.2022 18:18 Ответить
вони дають собі звіт в тому, що оззначає справжня деблокада? Що це не що інше - як загнати весь ЧФ в акваторію Новороса, а азовську флотилію - в акваторію Ростова/Таганрога і звідти не випускати ні на дюйм?
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10.06.2022 18:20 Ответить
Макрону у нас.рать на Париж, чего ему за Одессу переживать. Подстава. Заведут бурятов в Одессу и те вывезут и зерно, и Оперный театр, и Потёмкинскую лестницу.
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10.06.2022 18:21 Ответить
и дюка в профиль..
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10.06.2022 18:27 Ответить
ампєратріцу ************* тудьі ж...
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10.06.2022 18:47 Ответить
"Зі сторонами?!?!😧"...На цьому можна новину закінчувати.
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10.06.2022 18:24 Ответить
Лягушатников надо мощно посылать за русским кораблем.
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10.06.2022 18:27 Ответить
ось так ***** працює - щось захопити аба заблокувати і всі макрони до тебе дзвонять домовлятися ... а чоколадний барига та бубочка приміряють Україні роль країни-терпіли

якщо є ракети Гарпун та урагани .. можно самотушки помножити на 0 рашистів на зміїному та відігнати човни орків ... потім відправити пранаймні одну баржу з зерном хоча б до румунської Констанци .. і тоді нехай рашисти спробують її захопити - весь світ буде бачити хто пірати

але це ж не для серливого бубочки план ... коли граєш у шахи - треба ходити уперед, хочишь того чи ні
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10.06.2022 18:28 Ответить
Кажеш Рошен *********?.
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10.06.2022 18:42 Ответить
логіка коцаба(((
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10.06.2022 18:49 Ответить
Маячня !
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10.06.2022 18:29 Ответить
Франсуа Меттеран єдиний хто прямо сказав Кучмі, коли той приперся в лікарню до нього за підписом під мумурандумом. - "Що ж ти підписав мудак"
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10.06.2022 18:32 Ответить
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10.06.2022 18:34 Ответить
Пі***кам подобається разом проводити час

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10.06.2022 18:39 Ответить
макарон досі з ****** лобизається? всі хто ручкається з ****** опущені вже, макарон та шмольц опустили шо себе шо свою країну
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10.06.2022 18:46 Ответить
Для начала закройте небо над Одессой, Николаевом и Очаковом . Потом нужен конвой. И желательно из состава ВМС США и Британии. Иначе безопасности не будет
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10.06.2022 18:51 Ответить
Найкращими "деблокувальниками" нашої чорноморської акваторії могли б стати 2-3 повноцінних дивізіони "Нептунів"🔱 Я так думаю..🤔
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10.06.2022 20:07 Ответить
Орки готовят вертолётный десант на Одессу. Видимо планируют использовать иностранные суда как прикрытие. Ситуация идеальная: французские суда, наши стрелять не могут, чтобы не попасть. И вуаля: сохраняем лицо Путину. надеюсь, наше военно-политическое руководство помешает реализации такого сценария.
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10.06.2022 20:31 Ответить
Які перемовини???
З ким???
Знищення флоту та авіації лаптєстану - ось ЄДИНА можливість деблокади...
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10.06.2022 21:56 Ответить
Єдиний вихід з даної ситуації---цілодобове партулювання військовими кораблями ситуації в Чорному морі під егідою ООН до кінця війни. Заплив, забрав зерно, а ви робіть що хочете---на таке Україна не піде.
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12.06.2022 23:27 Ответить
 
 