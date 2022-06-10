Франция "ведет переговоры со сторонами" по деблокаде Одесского порта, - советник Макрона
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Елисейском дворце сообщили, что Франция готова принять участие в операции по снятию блокады порта в Одессе и вывозу оттуда украинского зерна.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, пишет Цензор.НЕТ.
"Мы ведем переговоры со сторонами, чтобы состоялась операция, которая позволит получить полностью безопасный доступ в Одесский порт, то есть позволит судам пройти, несмотря на то, что море заминировано", - сообщил советник президента Франции.
Ранее в Елисейском дворце подчеркнули, что Франция желает, чтобы Украина вышла победителем в войне с Россией – так там прокомментировали критику в адрес президента Эмманюэля Макрона за его слова, что Россию нельзя "унижать".
"Как уже имел возможность сказать президент (Макрон), мы желаем Украине победы. Мы стремимся к восстановлению территориальной целостности Украины. Мы хотим, чтобы этот конфликт, война России против Украины прекратилась как можно быстрее", - добавили в офисе Макрона.
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ото й усі переговори з буйлом
для того они во всех этих минсках и участвуют
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А чи не Макрон пропонував піти на певні територіальні поступки? Жабоїди срані.
якщо є ракети Гарпун та урагани .. можно самотушки помножити на 0 рашистів на зміїному та відігнати човни орків ... потім відправити пранаймні одну баржу з зерном хоча б до румунської Констанци .. і тоді нехай рашисти спробують її захопити - весь світ буде бачити хто пірати
але це ж не для серливого бубочки план ... коли граєш у шахи - треба ходити уперед, хочишь того чи ні
З ким???
Знищення флоту та авіації лаптєстану - ось ЄДИНА можливість деблокади...