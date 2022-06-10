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война (46506) Зеленский (16483) членство в ЕС (773)

71% европейцев считают Украину частью европейской семьи, но политики все еще колеблются, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский призвал европейских политиков не сомневаться с решением о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, ведь общественное мнение на стороне Украины.

Об этом он заявил на ежегодном Копенгагенском демократическом саммите, информирует Цензор.НЕТ.

"На украинской границе, на украинском Донбассе, под Харьковом, на юге Украины мы можем сейчас видеть, что украинский народ действительно готов подкрепить слова о своей независимости соответствующими действиями в защиту независимости. Но где та граница, на которой будет видно, что и Европа готова подкрепить все важные для себя слова ответными действиями?

Почему, если опросы показывают, что 71 процент европейцев считают Украину частью европейской семьи, до сих пор есть колеблющиеся политические скептики, разрешать ли нам движение в Европейский Союз?

Почему, если базовые ценности Европы предполагают, что каждый народ имеет одинаковое значение и его должны уважать, украинскому народу так долго говорят о том, что он должен остаться в "серой" зоне между Европейским Союзом и Россией?

Почему, если Россия цинично нарушает буквально все жизненно важные документы международного права, до сих пор остаются колеблющиеся или блокировать какие-либо отношения с таким государством?

Поэтому первое – надо наконец-то убрать эту "серую" зону, которая так соблазняет российское государство. Надо переходить к действиям от слов о том, что Украина – часть европейской семьи. В ближайшие недели Евросоюз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности украинского народа к европейской семье не пусты", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия сообщит результаты рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз через несколько недель, - представитель ЕК Мамер

По мнению Зеленского, будущее Европы сейчас зависит от готовности демократического мира перейти от слов о правах человека, демократии, свободе и праве наций на самоопределение к прямым и однозначным действиям.
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Топ комментарии
+12
ти ще більше громадянства розсовуй1 фрідманам овсяніковим і невзоровим, тоді точно до НАТО і ЄС візьмуть
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10.06.2022 18:29
+9
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10.06.2022 18:31
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Правила форума Совет форумчан
ти ще більше громадянства розсовуй1 фрідманам овсяніковим і невзоровим, тоді точно до НАТО і ЄС візьмуть
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10.06.2022 18:29 Ответить
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10.06.2022 18:31 Ответить
Какие политики? Разве в ОП политики? Что они о политике знают?
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10.06.2022 18:30 Ответить
Українська "помилка".
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10.06.2022 18:30 Ответить
Просто інші 29% чудово розуміють хто у нас при владі...
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10.06.2022 18:32 Ответить
Таляпати язиком - не рови копати !!!
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10.06.2022 18:32 Ответить
Гєополітик всіх часів та народів!!!)))
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10.06.2022 18:33 Ответить
якщо не раувати бидло, то народ здебільшого у нас проєвропейський

тільки но чиновники та "радники" - хабарники візантійські та баскаки ординськи за натурою, як і їх класові брати за поребриком, і зупинять їх лише грати або куля
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10.06.2022 18:34 Ответить
та ладно. Европейські налаштування? У Болгарії процент жидів вдвічи більше ніж у Україні - у нас 0,6%, у Болгарії більше 1%. Але покажить мені для початку хоч одного жида у Парламенті Болгарії - тоді й розмовляйте про европейські налаштування українців!

У українців ПРО-ІЗРАЇЛЬСЬКИ налаштування, бо українці ввіжають на на верхівці соціальної піраміди повинні бути обов'язково жиди, й тільки жиди - а в якому разі не українці.
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10.06.2022 18:45 Ответить
не треба за всіх казати. Особисто я так ніколи не вважав і таких не знаю
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10.06.2022 18:57 Ответить
але ж ви можете побачити легко - кого українці вибрали на саму верхівку соціальної піраміди
при тому що вибори відносно вільні (є деякими невеличкими винятками, які відразу розголошуються). Тобто 90% українців від усіх приблизно 40 мільонів вибирають своїми керівниками виключно жидів - так? ви ж не будете заперечувати що 36 мільонів з 40 мільонів вибирають своїми представниками у владу саме жидів?

там може Україні простіше проситися до Ізраілю? Бо у Европі немає такого трешу, навіть коли відсоток жидів вдвічи більше ніж в Україні. Наприклад у Парламенті Болгарії немає жодного жида, хоча їх живе відносно України вдвічи більше.
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10.06.2022 19:04 Ответить
Що каломой або інший хєр з обмеженого кубла, запропонує, серед того і будемо вибірати "відносно вільно"...
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10.06.2022 19:30 Ответить
а ещё буба летает во снах на ф-35...
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10.06.2022 18:37 Ответить
про Сіру Зону він каже правильно. Дуже правильно. Але чи не є сам Зеленський "сірою зоною". Хто размінував Чонгар? Хто заборонив телеканали, не російскі - а наші патріотичні? Хто чотири раз збіг від повісток в военкомат, а замість них давав у Мордорі концерти, та покупав квартири в Криму? Я розумію бажання відпочивати на морі, але у Болгарії або Румунії або Турції квартири набагато дешевше ніж у Криму. Хто надів косоворотку на день вшиванки? Хто ж совок, хто сіра зона та ПушкіноДрочер? Чи не сам Зеленський та його оточення?
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10.06.2022 18:38 Ответить
Ога-ога… тільки як пояснити, що поки європейці і американці фінансують захист України, ваших чиновників ловлять на кордоні із шаленим кешаком і брюліками!? І цей чувак навіть не в розшуку! Як ви так ******** кацапську операцію по дескредитаціі України!? Чи це Ваня Баканав спецом так влаштував!?
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10.06.2022 18:40 Ответить
і це в той час, коли розглядається членство України в ЄС!!!
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10.06.2022 18:41 Ответить
ошибочка.....73,3 % старая методичка тоже должна работать.некоторые тезисы нужно правда изменить
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10.06.2022 18:41 Ответить
66% согласны, что "Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова", а 71% считают, что Украина является частью европейской семьи.

На вопрос о согласии вступления Украины в ЕС, когда она будет готова, наибольшую поддержку продемонстрировала Литва - 58%, наименьшую - Венгрия (15%). https://www.dsnews.ua/world/dvi-tretini-yevropeyciv-vvazhayut-shcho-ukrajina-maye-vstupiti-do-yes-koli-bude-gotova-opituvannya-06052022-458789

Обычное зеленое передергивание фактов...
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10.06.2022 18:41 Ответить
бабки за Оман, асфальтом и ковидом закиньте в бюджет гнидки, на отстройку утраченного людьми жилья вместо беспроцентных кредитов. Власть виновна в войне
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10.06.2022 18:42 Ответить
71 відсоток європейців вважають Україну частиною європейської сімʼї, досі є політичні скептики, які вагаються, чи дозволяти нам рух до Європейського Союзу?

Так то вони Україну вважають. А до "вас" є питання. В "вас" перемовини за громадянство з падлюками, на яких ЄС заради України наклав санкції
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10.06.2022 18:44 Ответить
Де він ті відсотки бере ?
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10.06.2022 18:44 Ответить
Поболтать - это профессия нашего Зе - президента. Толку с того кандидатства, Турция уже 20 или 30 лет кандидат, а воз и ныне там. Так и мы будем...
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10.06.2022 18:45 Ответить
зелений підрахуй?
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10.06.2022 18:48 Ответить
Якщо клоун читає коментарі на Цензорі, нехай не каже що мало. Чого вартий те і отримуй, нездара зелена.
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10.06.2022 19:02 Ответить
Треба поменше лялякати про них, а в себе швидко демонтувати олігархічну систему. То буде й інше відношення.
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10.06.2022 19:07 Ответить
тогда должны европейские законы приниматься и стандарты, а не бояться собственной тени
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10.06.2022 20:16 Ответить
якусь дурню несе
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10.06.2022 20:19 Ответить
Апять я не винаватая
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10.06.2022 20:46 Ответить
а 73% українців вважали(а мо й досі вважають) серіал ,,С Н" правдою.
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10.06.2022 21:08 Ответить
Вечерний мудозвон
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10.06.2022 21:14 Ответить
Вагаються не за народ України. До українців вже звикли звідусіль. Виявилось, шо ми не бомжі, не бандити, не крадії. Звичайно, є винятки серед усіх народів. А вагаються за вас, ЗЕ-команду. Якщо б була можливість увійти до ЕС без вас, ми б вже давно були там.
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10.06.2022 21:35 Ответить
Політики Європи вагаються бо бачать біля тебе Володя всіх пташенят Януковича, які брехали, брехали, а потім відмовилися від підписання асоціації. Це ж твоє Володя обличчя, а не Украни. Гарантую, що після виборів з новим Президентом за пів року ми ці документи підпишемо, бо європейці не такі дурні, як ви про них думаєте, вони не кидаються брудники словами як Боневтік, а мовчки роблять свою справу. Така вона Європа.
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10.06.2022 21:39 Ответить
 
 