71% европейцев считают Украину частью европейской семьи, но политики все еще колеблются, – Зеленский
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Президент Владимир Зеленский призвал европейских политиков не сомневаться с решением о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, ведь общественное мнение на стороне Украины.
Об этом он заявил на ежегодном Копенгагенском демократическом саммите, информирует Цензор.НЕТ.
"На украинской границе, на украинском Донбассе, под Харьковом, на юге Украины мы можем сейчас видеть, что украинский народ действительно готов подкрепить слова о своей независимости соответствующими действиями в защиту независимости. Но где та граница, на которой будет видно, что и Европа готова подкрепить все важные для себя слова ответными действиями?
Почему, если опросы показывают, что 71 процент европейцев считают Украину частью европейской семьи, до сих пор есть колеблющиеся политические скептики, разрешать ли нам движение в Европейский Союз?
Почему, если базовые ценности Европы предполагают, что каждый народ имеет одинаковое значение и его должны уважать, украинскому народу так долго говорят о том, что он должен остаться в "серой" зоне между Европейским Союзом и Россией?
Почему, если Россия цинично нарушает буквально все жизненно важные документы международного права, до сих пор остаются колеблющиеся или блокировать какие-либо отношения с таким государством?
Поэтому первое – надо наконец-то убрать эту "серую" зону, которая так соблазняет российское государство. Надо переходить к действиям от слов о том, что Украина – часть европейской семьи. В ближайшие недели Евросоюз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности украинского народа к европейской семье не пусты", - сказал Зеленский.
По мнению Зеленского, будущее Европы сейчас зависит от готовности демократического мира перейти от слов о правах человека, демократии, свободе и праве наций на самоопределение к прямым и однозначным действиям.
Пожалуйста, подождите...
тільки но чиновники та "радники" - хабарники візантійські та баскаки ординськи за натурою, як і їх класові брати за поребриком, і зупинять їх лише грати або куля
У українців ПРО-ІЗРАЇЛЬСЬКИ налаштування, бо українці ввіжають на на верхівці соціальної піраміди повинні бути обов'язково жиди, й тільки жиди - а в якому разі не українці.
при тому що вибори відносно вільні (є деякими невеличкими винятками, які відразу розголошуються). Тобто 90% українців від усіх приблизно 40 мільонів вибирають своїми керівниками виключно жидів - так? ви ж не будете заперечувати що 36 мільонів з 40 мільонів вибирають своїми представниками у владу саме жидів?
там може Україні простіше проситися до Ізраілю? Бо у Европі немає такого трешу, навіть коли відсоток жидів вдвічи більше ніж в Україні. Наприклад у Парламенті Болгарії немає жодного жида, хоча їх живе відносно України вдвічи більше.
На вопрос о согласии вступления Украины в ЕС, когда она будет готова, наибольшую поддержку продемонстрировала Литва - 58%, наименьшую - Венгрия (15%). https://www.dsnews.ua/world/dvi-tretini-yevropeyciv-vvazhayut-shcho-ukrajina-maye-vstupiti-do-yes-koli-bude-gotova-opituvannya-06052022-458789
Обычное зеленое передергивание фактов...
Так то вони Україну вважають. А до "вас" є питання. В "вас" перемовини за громадянство з падлюками, на яких ЄС заради України наклав санкції