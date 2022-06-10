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Новости За рубежомВойна в Украине
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Германия с января по май на 60% увеличила импорт из России по сравнению с 2021 годом, - посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мельник,андрій

С начала января по конец апреля Германия на 60% нарастила импорт из страны-оккупанта России по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Такие данные привел украинский посол в Берлине Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Он привел в качестве доказательства статистку по импорту/экспорту от Восточного комитета немецкой экономики.

"Это безумие. Несмотря на агрессивную войну России (начало вторжения - в конце февраля. - Ред.), Германия <...> перевела Москве еще почти 6 млрд евро", - рассказал дипломат.

Также читайте: Посол Украины Мельник раскритиковал Меркель: Нет намека на самокритику

По данным таблицы, торговля между Германией и Украиной в тот же период упала на 11%.

Германия с января по май на 60% увеличила импорт из России по сравнению с 2021 годом, - посол Мельник 01
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Топ комментарии
+33
Німці лайном були є та залишаються й надалі...
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10.06.2022 18:39
+27
Ніби хтось здивований. Не розумію Німеччину чого вони так панічно бояттся кацапів ? Чи це нащадки тих кацапіа які ґвалтували німецьких жінок ?
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10.06.2022 18:39
+25
Виродки ***.
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10.06.2022 18:39
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Німці лайном були є та залишаються й надалі...
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10.06.2022 18:39 Ответить
Хочаб за те, що вони зробили доброго для нас ти не смієш промовляти такі, щоб про нас не подумали, що ми свині невдячні.
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10.06.2022 19:00 Ответить
Ти обісрався і смердиш іди підмийся.
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10.06.2022 19:07 Ответить
Ніби хтось здивований. Не розумію Німеччину чого вони так панічно бояттся кацапів ? Чи це нащадки тих кацапіа які ґвалтували німецьких жінок ?
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10.06.2022 18:39 Ответить
не бояться, а роблять гроші
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10.06.2022 19:40 Ответить
Виродки ***.
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10.06.2022 18:39 Ответить
Хто б сумнівався...
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10.06.2022 18:41 Ответить
И не удивительно, ведь недаром фашисты из мордора подняли знамя третьего рейха, а бывшие им в этом способствуют!!!!
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10.06.2022 18:42 Ответить
Какие все таки беспринципные мрази!
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10.06.2022 18:44 Ответить
нічого нового та дивного
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10.06.2022 18:45 Ответить
Та забийте на Німеччину. Усвідомте факт,що це ворог. Хитрий,цинічний,лицемірний ворог.
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10.06.2022 18:45 Ответить
Вот такие они евростандарты.
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10.06.2022 18:45 Ответить
Германия - сильнейшая економика ЕС.
***** хочет внести раскол в ЕС
Максимально уменьшить помощ ЕС Украине
На "русификацию" Германии потрачені величезні гроши.
ЗЕкоманда допомогає *****, як може.
А ви для чого допомогаєте *****?
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10.06.2022 19:06 Ответить
Дивний стрибок цін на газ на 60 відсотків за день

Такою є реальність європейсько-російської енергетичної взаємозалежності, яка змушує українську владу забезпечувати транзит палива, необхідного дружнім державам у Європі, але одночасно гарантує валютні доходи агресору. У ЄС мають намір якнайшвидше знизити таку залежність, але на це - такою є широко поширена думка - піде як мінімум кілька років. А опалювати житло й забезпечувати промисловість вуглеводневою сировиною треба зараз.
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10.06.2022 18:48 Ответить
Маніпуляція зелених - виконання договорняка з ******.
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10.06.2022 18:51 Ответить
Газ так просто в таких об'ємах ніде просто взяти і з цим нічого не поробиш... вони не можуть через нас зупинити свою промисловість...

а нові джерела поставок будуть розширюватись але не так швидко, що дасть можливість Ху..лу переорієнтуватись на Китай якому закрили постачання вугілля з Австралії...

Тому якщо ЄС навіть закупить арабский газ, ті країни азії що раніше закупляли там перейдуть на російський, у них також немає вибору...

Наростити арабам більший об'єм потрібен час і великі інвестиції, взагалі в ідеалі для нас якби Турки і Ізраєль покінчили з Асадом поки там немає москалів, тоді б багато газових проблем рішились б швидше... будівництво трубопровода...
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10.06.2022 19:08 Ответить
и рыбку съесть и ***** сесть,вот она какая немчура!
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10.06.2022 18:48 Ответить
Ось у цьому ганси дійсно перші, а не у поставках озброєння Україні, достойні послідовники Шредера і Меркель.
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10.06.2022 18:50 Ответить
Зтулили бы вы свої писки, ображені! Німці ці комерти читають, то потім не дивуйтеся. Тримайте свої емоції, пам'ятайте, що нам ніхто нічого не винен.
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10.06.2022 18:53 Ответить
виноваты. виноваты что в 2008 не приняли в НАТО. виноваты что выкармливали рашистовю виноваты, что сейчас вставляют палки в колеса.
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10.06.2022 18:59 Ответить
Вони зробили все щоб Путін себе комфортно почував,вони корумповані та брали гроші від Путіна та беруть.Вся провладна верхівка по лікоть в крові та грошах Путіна .так само як і багато інших країн.Всі доклали зусиль до того щоб Путін був безкарний всі роки за все що він робив йому нічого не було.Бо корупція у Європі завдяки Росії жахлива. Садам Хуссейну та Каддафі дуже далеко до Путіна ,але ж їх вже покарали давно
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10.06.2022 19:11 Ответить
крім тебе і твого напарника тольі тут ображених ковбас немає
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10.06.2022 19:44 Ответить
Ну, скажуть, що то вони насамкінець затарюються перед повним припиненням. А потім усьо, ні-ні
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10.06.2022 18:55 Ответить
Немцы продажные жлобы.
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10.06.2022 18:57 Ответить
Тут питання в тому що енергоносії подорожчали, плюс є країни які офіційно відмовились від РФ газу а в реальності купляють його у німців і австрійців...

Відкрию вам велику таємницю то Польща і думаєте звідки в України реверсний газ.... зараз ми його не купляємо тому що літо і підприємства стоять але до зими все сумно....
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10.06.2022 18:59 Ответить
Виявляється Німеччина не передала навіть 5000 касок, які обіцяла ще до війни, в січні.
Це просто ЖЕСТЬ!
Тут деякі "індивіди" Німеччину в союзники України записують.
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10.06.2022 19:00 Ответить
Німці зараз багато виділяють на підтримку наших біженців тому давайте вже без жесті, а допомагати зброєю вони не зобовязані...
тим більше країні у якої війна 8 років і яка дозволила підірвати свої склади з БП і нічого зовсім не зробила для своїх ВПС і ППО а щей умудрялась продавати озброєння а не забезпечувати свою армію....
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10.06.2022 19:13 Ответить
якщо вона не надасть зброю, до буде допомагати 40 млн біженців. А що? В майбутньому дешевий раб труд.
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10.06.2022 19:27 Ответить
Не тільки біженців. Лікують наших військових. Фінансова допомога Україні від ЄС заробляється теж Німеччиною. Але вони ж мають без емоцій прорахувати, що без постачання зброї зараз буде ще більше біженців, ще більше віськових на лікування і ще більша потреба у фінансах потім. Нащо вони самі собі майбутнє ускладнюють?
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10.06.2022 19:39 Ответить
Німці зараз багато виділяють на підтримку наших біженців...

щас расплачусь. А то что они неграм с арабами много виділяють на підтримку много лет вас не смущает? то в ноги им поклониться??! им помогают, и нам тогда должны
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11.06.2022 00:11 Ответить
От зірвалися язикаті свині невдячні допомагати ХЛУ своїм безмозклим вереском! Намвседолжны, ***... А хіба не німці дають прихисток сотням тисяч наших біженців, не вони їх годують, платять гроші задарма, катають у транспорті, надають допомогу? Ні, ***, язик в роті теліпається, бо з мозком не зв'язаний ніяк!
Чомусь переконаний, що такі коменти йдуть переважно від Зе-электорату, який таки відрізняється менталітетом обмеженим кварталом.
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10.06.2022 19:28 Ответить
згинь шольцебот, і толью з собою забери
чи ви двоє - це і є обіцяна допомога?
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10.06.2022 19:47 Ответить
У певних колах є беззаперечні докази, що саме посол Мельник нашіптував Ріббентропу текст Пакту з Молотовим!
Ганьба послу Мельнику! Це саме він винен у розв'язуванні 2-ї Світової війни!

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10.06.2022 21:04 Ответить
вы идиот??
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11.06.2022 00:12 Ответить
фріци хочуть повернення нового рашистського фюрера на ісконную родіну,

а українці то як нові євреї, фашисти прагнуть їх знищити
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10.06.2022 20:58 Ответить
деньги не пахнут и не пачкаются..., германия явно стремится стать автономной областью рашки, так может мы поменяемся...
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10.06.2022 21:40 Ответить
Німці і німецькій уряд - то є різниця .....
Верхівка Німеччини куплена на роки вперед, нажаль ...
Але пересічні німці потроху прозрівають ....
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10.06.2022 22:08 Ответить
где топливо твари
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10.06.2022 22:59 Ответить
По моему посол Мельник забывается и представляет себя главным обвинителем Германии.
Своей работой он приносит вред взаимоотношениям Украины и Германии, не имеет понятия
что не должен вести себя дипломат, как торговец рыбой на Одесском привозе, но те ещё хорошо воспитаны и не хамят , как это высокопоставленное лицо. Очевидно, это делается специально. Как результат- выступления Шольца, что он не доверет власти Укрины. Я бы на месте СБУ проверила связи этого гражданина, по чьей методичке он работает, поискала бы русский след.
Не надо думать, что все страны живут как в Украине. Украинское руководство вообще за гранью понимания. В Германии канцлер просчитывает реальные возможности страны и старается, чтобы
жизнь граждан не ухудшалась. Надо всё время балансировать. Вы знаете, сколько получает там
каждый украинский беженец: 400 евро +бесплатное лечение + оплата квартиры. И всё за деньги
налогоплательщиков. Предоставление возможности работать также. Они делают, что могут, учитывая интересы СВОЕЙ страны. Поэтому, перед тем,как смачно плюнуть в колодец, подумайте,
может оттуда пить придётся. А посол Мельник глупый человек, как и вся украинская власть
с её местечковым интеллектом.
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10.06.2022 23:13 Ответить
больше похоже что вы дура с местечковым интеллектом.
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11.06.2022 00:13 Ответить
ЦИРКбл*дь...
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10.06.2022 23:27 Ответить
 
 