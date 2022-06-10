Изъятые правоохранителями клистроны для зенитно-ракетных комплексов передали оборонному предприятию, - Офис Генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Решением суда, изъятые правоохранителями детали зенитно-ракетных комплексов – клистроны, передали оборонному предприятию.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Комплектующие средства ПВО переданы для восстановления украинской техники.
При принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора суд передал оборонному предприятию высокотехнологичные приборы, которые не производятся в Украине и являются одной из основных составляющих зенитно-ракетных комплексов - клистроны.
Они были изъяты в ходе досудебного расследования уголовного производства у лиц, незаконно ввезенных на территорию Украины и планировавшихся продать оборонным предприятиям по завышенной стоимости.
Следует отметить, что эти клистроны в 2021 году были украдены в одной из воинских частей Российской Федерации, а их стоимость составляет сотни тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Ці курви дивним чином припиняють контрабанду в Україну запчастин для армії з Рашки, але не спроможні припинити контрабанду за кордон цигарок, бурштину, дерева-кругляка і ввіз в Україну під видом гуманітарки буквально всього.
Зебіли, які виживуть після війни зможуть з гордістю розказувати своїм дітям і внукам як посприяли приходу до влади покидьків, які за 2.5 роки розграбували і в кінець настільки ослабили країну, що зробили їх надто привабливою для нападу для східного *обнутого сусіда. Ця влада і далі втирала громадянам про якийсь уявний план миру зі справжні ворогом, а політичних опонентів розглядала як особистих заклятих ворогів. В результаті "мирного плану" *********** вся країна отримала війну. От суки з числа 73% живіть тепер далі з цим...
Вони що, на цьому піаряться тепер?
Типу ми їх повинні похвалити за принциповість?..
Найганебніша справа в новітній історії України. Справа "Свинарчуків", на якій Зеленський в'їхав у владу, брехлива від початку і до кінця.
За Порошенка наші викрали ці деталі на оборонних заводах росії. Під час війни, на підприємствах нашого ворога.
Привезли в Україну і встановили на наших системах ППО, тому що у нас вони не вироблялися. Це була блискуча спецоперація, відчайдушна.
Після приходу Зе перше що зробили нові обличчя - здали росіянам канали поставки і людей, які добували життєво важливе обладнання для України.
На росії тоді багатьох посадили по цій справі, як от Дениса Лобова (9 років і шість місяців) і Арарата Хачатряна (10 років і п'ять місяців).
І друге досягнення наших прокурорів - вони зняли клістрони із наших зенітно-ракетних комплексів.
Тобто коли у березні Вова трусив за барки західних лідерів - закрийте наше небо!!! - йому треба було менше кричати на захід, а більше всередину організму. Можна було розпитати на 100 процентів свою людину у Генпрокуратурі, чому у нас діряве небо, і чому Харків, Чернігів, Житомир і Маріуполь лишилися без захисту.
А тепер вони з помпою повертають клістрони ЗСУ.
А убитих нам хто тепер поверне?
https://t.me/nuts_roses/1118
Хер би ***** наважився....
Эти клистоны еще проверить надо - 100%, что они все повреждены.
ZE-*****
тепер клістрони доводиться повертати ЗСУ
Такое уже провернули в 20 году---и ничего! Вот в 21 опять повторили...
Зебилы, вам все еще по приколу???
Ви тепер ці клісторни собі в жопу засуньте!
Скільки ж людей можна було б врятувати, якщо б ще до війни їх віддали "оборонному підприємству"!
сер Уінстон Черчиль
у тому числі самі вирішемо цю гидку заморочку з клістронами та шкідниками в прокуратурі....
Спочатку вилучаємо клістрони, потім три місяці ниємо, щоб нам добрі дядечки з НАТО закрили небо, потім - о диво! - повертаємо клістрони. Тут тобі й мужність, і мудрість, і патріотизм, і взагалі все, що треба знати про зєкоманду. Здобули.
Порошенко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Свинарчуки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
УКРАЛИ !!!!!!!!!!!
"Они были изъяты в ходе досудебного расследования уголовного производства у лиц, незаконно ввезенных на территорию Украины и планировавшихся продать оборонным предприятиям по завышенной стоимости.
Следует отметить, что эти клистроны в 2021 году были украдены в одной из воинских частей Российской Федерации, а их стоимость составляет сотни тысяч долларов США", - говорится в сообщении. "
Ким потрібно бути аби їх вилучити чи розмінувати Чонгар?
Но тут вопрос в другом. Серьёзно - Генпрокуратура проявила принципиальность? Спустя более чем 100 дней войны? Да, вы, уроды, просрали эти 100 дней и дали оркам убить тысячи людей имеено тем, что эти клистроны не были возвращены в части сразу после их незаконного изъятия!
Господи, откуда вас понабирали? По какому недобору? Уроды...