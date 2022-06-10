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Изъятые правоохранителями клистроны для зенитно-ракетных комплексов передали оборонному предприятию, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

клістрони

Решением суда, изъятые правоохранителями детали зенитно-ракетных комплексов – клистроны, передали оборонному предприятию.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Комплектующие средства ПВО переданы для восстановления украинской техники.

При принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора суд передал оборонному предприятию высокотехнологичные приборы, которые не производятся в Украине и являются одной из основных составляющих зенитно-ракетных комплексов - клистроны.

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Они были изъяты в ходе досудебного расследования уголовного производства у лиц, незаконно ввезенных на территорию Украины и планировавшихся продать оборонным предприятиям по завышенной стоимости.

Следует отметить, что эти клистроны в 2021 году были украдены в одной из воинских частей Российской Федерации, а их стоимость составляет сотни тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+116
Зловмисники планували незаконно підвищити обороноздатність української Армії.
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10.06.2022 19:10
+109
Планували незаконно підвищити обороноздатність української Армії.
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10.06.2022 19:09
+107
"Завышенная" - идешь к другому продавцу.
А если нет другого и край как надо - то идешь и воруешь у кацапов.
А если сам не можешь то целуешь ноги тому, кто смог и не воняешь про "завышенную".

Купить/украсть у кацапов, довезти до границы, пройти кацапскую границу (это все немалых денег стоит) и попасться на наших супер бдительных.

За такие операции надо госнаграды вручать, а не уголовные дела шить.

Напомню, военный клистрон невозможно применить в хозяйстве - он используется только в излучающей части радиолокатора.
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10.06.2022 19:10
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Дебіли мля,та хто виграв ,при такій правохоронцях ворогів не треба,самі впораються
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10.06.2022 20:35 Ответить
А на Ґ+Ґ про це розповіли ? І пояснили навіщо їх вилучали ? І хто наказав ?
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10.06.2022 20:40 Ответить
Все вписується в одну схему зниження обороноздатності країни, фейкові "розслідування" Бігуса, клістрони, припинення схем контрабанди з підприємств Рашки, Цих контрабандистів треба було нагороджувати і заохочувати, а цвіль зелена переслідували.
Ці курви дивним чином припиняють контрабанду в Україну запчастин для армії з Рашки, але не спроможні припинити контрабанду за кордон цигарок, бурштину, дерева-кругляка і ввіз в Україну під видом гуманітарки буквально всього.
Зебіли, які виживуть після війни зможуть з гордістю розказувати своїм дітям і внукам як посприяли приходу до влади покидьків, які за 2.5 роки розграбували і в кінець настільки ослабили країну, що зробили їх надто привабливою для нападу для східного *обнутого сусіда. Ця влада і далі втирала громадянам про якийсь уявний план миру зі справжні ворогом, а політичних опонентів розглядала як особистих заклятих ворогів. В результаті "мирного плану" *********** вся країна отримала війну. От суки з числа 73% живіть тепер далі з цим...
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10.06.2022 20:43 Ответить
У Бігуса норм розслідування насправді, навіть по Порошенку нічого значного.
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10.06.2022 21:57 Ответить
73%-они дебилы,им POHUY
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13.06.2022 19:38 Ответить
Не смогли предоставить чеки от тех кто украл у россиян? Из за этого цены завышены?А пойдите сами и купите дешевле!
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10.06.2022 20:49 Ответить
Роздайте пістолі, щоб кожен свідомий громадянин міг власноруч розрулити подібні правопорушення.
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10.06.2022 20:52 Ответить
Обісралися і немзнають як відмитися.
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10.06.2022 20:54 Ответить
Окрім матюків нічого більше на думку не йде...
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10.06.2022 21:01 Ответить
Принципові прокурвори не дочекалися взяття Києва і вирішили застрахувати свої дупи.
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10.06.2022 21:06 Ответить
Виходить три місяці орки ракетами вбивали українців завдяки цим слідчим! Так хто ворог України? Той хто озброює (хай і з вигодою для себе) українське військо, чи той хто знімає з комплексів захисту неба України важливі деталі. Патріоти з ризиком для себе миттєво роздали Стугни та Корсари для захисту України, а прихована п'ята колона три місяці підривала обороноздатність ВСУ гальмуючи передачу важливих військових комплектуючих. Скільки життів українців на совісті "правоохоронної системи" і хто за це відповість?
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10.06.2022 21:07 Ответить
А Зеленський тут до чого ?
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10.06.2022 21:36 Ответить
Клістрони вилучало й*бане Зе-ДБР..
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10.06.2022 21:56 Ответить
А у повідомленні, на яке ви відповіли, згадувався Зеленський?
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10.06.2022 22:00 Ответить
"Слід зазначити, що ці клістрони у 2021 році були викрадені в одній із військових частин Російської Федерації", а зелені уйобки здали агннтурний ланцюжок фсбшникам. Тепер підносять це нам, як свою заслугу. УРОДИ!!!
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10.06.2022 21:07 Ответить
За принципової позиції прокурорів...
Вони що, на цьому піаряться тепер?
Типу ми їх повинні похвалити за принциповість?..

Найганебніша справа в новітній історії України. Справа "Свинарчуків", на якій Зеленський в'їхав у владу, брехлива від початку і до кінця.
За Порошенка наші викрали ці деталі на оборонних заводах росії. Під час війни, на підприємствах нашого ворога.
Привезли в Україну і встановили на наших системах ППО, тому що у нас вони не вироблялися. Це була блискуча спецоперація, відчайдушна.

Після приходу Зе перше що зробили нові обличчя - здали росіянам канали поставки і людей, які добували життєво важливе обладнання для України.
На росії тоді багатьох посадили по цій справі, як от Дениса Лобова (9 років і шість місяців) і Арарата Хачатряна (10 років і п'ять місяців).

І друге досягнення наших прокурорів - вони зняли клістрони із наших зенітно-ракетних комплексів.
Тобто коли у березні Вова трусив за барки західних лідерів - закрийте наше небо!!! - йому треба було менше кричати на захід, а більше всередину організму. Можна було розпитати на 100 процентів свою людину у Генпрокуратурі, чому у нас діряве небо, і чому Харків, Чернігів, Житомир і Маріуполь лишилися без захисту.

А тепер вони з помпою повертають клістрони ЗСУ.
А убитих нам хто тепер поверне?
https://t.me/nuts_roses/1118
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10.06.2022 21:47 Ответить
От якби зараз такі "бариги" були як Порошенко!
Хер би ***** наважився....
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10.06.2022 21:08 Ответить
Это пипец! Зелёную плесень надо убирать срочно, иначе эти жабы не дадут нам победить
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10.06.2022 21:08 Ответить
Во время войны власть не меняют. Даже самую плохую.
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10.06.2022 21:53 Ответить
Під час войни зрадників страчують...ніколи таке не чули? А якщо зрадник у владі, то шкоди від нього у рази більше. Це зрозуміло будь-якій розумній людині. А...перепрошую, то це не про Вас...
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11.06.2022 03:04 Ответить
Прикалываетесь, чи не дружете с головой? ЗЕшобла нагло и откровенно сливает нас с вами под *****, а мы будем смотреть и чухать дупы, бо, видите ли, предателей во власти менять нельзя. Кто это Вам сказал? Зеленский с Арестовичем и Подлякой?
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11.06.2022 20:45 Ответить
Четвертий місяць війни... ЧОМУ досі не розстріляні всі, хто причетний до їх вилучення?
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10.06.2022 21:14 Ответить
Зелена сволота!!! Ненавиджу їх всіма фібрами душі!!!
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10.06.2022 21:14 Ответить
Повернули на 110 день війни ! Зелена банда почуває себе повністю безкарною . Треба шото рєшать .
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10.06.2022 21:15 Ответить
Довбойоби вкрали у ЗСУ, щоб потім урочисто знову передати ЗСУ. БОЖЕ, які кончені зелені довбойоби.
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10.06.2022 21:17 Ответить
Воняет ФСБешной тварью ДЕРМАКОМ.
Эти клистоны еще проверить надо - 100%, что они все повреждены.
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10.06.2022 21:31 Ответить
А навіщо вилучали неправоохоронці, а слуги ворожим спецслужбам?
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10.06.2022 21:35 Ответить
Припам*ятовую інтерв*ю ** великого** друга Пороха--Коломойського,коли його запитали про Свинарчука-Гладковського,то він відповів,що МОЖЕ ПОТРІБНО ДАТИ ГЕРОЯ ЦИМ ДІЛКАМ,А НЕ СУДИТИ ЇХ. Виходить Беня був правий!!
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10.06.2022 21:36 Ответить
Байден - закрий нам небо!!!
ZE-*****
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10.06.2022 21:53 Ответить
А куда подевались зелеботы? Почему не слышно про Свинарчуков? Это же одна из красных кнопок, которая вызывала дикий зеленый лай.
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10.06.2022 22:03 Ответить
Идиоты
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10.06.2022 22:04 Ответить
Слов нет... Расстрелять как врагов народа!
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10.06.2022 22:13 Ответить
Я , так думаю , ну вырисовывается такая картина , из открытых источников , что Зеленский и Ермак хотели сдать всю Украину , но не вышло , потеряли только ЮГ . Поправьте, если я не прав . И в ближайшее время ЮГ никто отвоевывать не будет .
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10.06.2022 22:15 Ответить
Ви цілком прави. До цього висновку прийти досі нескладно...якщо є чим думати, та оця думалка) не заросла зеленою пліснявою
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11.06.2022 03:06 Ответить
А как принципиальные прокуроры и ДБР определили, что цена была завышена, если эти самые клистроны нигде не купить кроме как украсть? 🤔
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10.06.2022 22:33 Ответить
Зелені планували здати Україну, доведіть зворотнє.
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10.06.2022 22:41 Ответить
еге ж якось невдобно вийшло.
тепер клістрони доводиться повертати ЗСУ
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10.06.2022 23:42 Ответить
Можно подумать, это в первый раз они украли у армии клистроны!
Такое уже провернули в 20 году---и ничего! Вот в 21 опять повторили...
Зебилы, вам все еще по приколу???
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10.06.2022 22:50 Ответить
Дєбіли із Охвіса Генпрокурора!
Ви тепер ці клісторни собі в жопу засуньте!
Скільки ж людей можна було б врятувати, якщо б ще до війни їх віддали "оборонному підприємству"!
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10.06.2022 22:53 Ответить
Без мату "новину" не прокоментувати... Ні дня без "обо#равшись" ...
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10.06.2022 22:57 Ответить
І зауважте за цей підрив оборони України, за всіх десятки тисяч загиблих нікого публічно із агентів рф не стратять. Це позор.
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10.06.2022 23:39 Ответить
"дай нам зброю, а решту ми зробимо самі"
сер Уінстон Черчиль

у тому числі самі вирішемо цю гидку заморочку з клістронами та шкідниками в прокуратурі....
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10.06.2022 23:40 Ответить
Долбанные уроды - четвертый месяц идет война...
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10.06.2022 23:43 Ответить
Афігєть. Принципова позиція. Перемога-перемога, Зє з компашкою врятували українське ППО!
Спочатку вилучаємо клістрони, потім три місяці ниємо, щоб нам добрі дядечки з НАТО закрили небо, потім - о диво! - повертаємо клістрони. Тут тобі й мужність, і мудрість, і патріотизм, і взагалі все, що треба знати про зєкоманду. Здобули.
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11.06.2022 00:26 Ответить
які дурні, викрили канал постачання цих клістронів а тепер пишаються, довбойоби
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11.06.2022 00:40 Ответить
Там покопати глибше ще и приціли снайперські и граматни - і хто зрадник в Украіні?
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11.06.2022 01:21 Ответить
Аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Порошенко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Свинарчуки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

УКРАЛИ !!!!!!!!!!!

"Они были изъяты в ходе досудебного расследования уголовного производства у лиц, незаконно ввезенных на территорию Украины и планировавшихся продать оборонным предприятиям по завышенной стоимости.

Следует отметить, что эти клистроны в 2021 году были украдены в одной из воинских частей Российской Федерации, а их стоимость составляет сотни тысяч долларов США", - говорится в сообщении. "
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11.06.2022 10:40 Ответить
Я плювався від злості тоді, коли їх вилучили. Але не міг уявити, що ці підери тільки зараз додумаються їх віддати. Хоча добре, що не змогли заникати (але чи буде кому це проконтролювати).
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11.06.2022 11:50 Ответить
В 2014 році вже йшла війна. Російські Фашисти вже бомбили українські міста. Яка, нахрін різниця, як їх дістали? Дістали і молодці.Клістрони вже стояли на службі у держави!!!
Ким потрібно бути аби їх вилучити чи розмінувати Чонгар?
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12.06.2022 01:13 Ответить
Это писец. Как! Как можно оценить стоимость того, что нельзя купить в открытом доступе? Украли и продали нам - да спасибо что вообще нашли аткой канал поставки для одной из важнейших частей ПВО.

Но тут вопрос в другом. Серьёзно - Генпрокуратура проявила принципиальность? Спустя более чем 100 дней войны? Да, вы, уроды, просрали эти 100 дней и дали оркам убить тысячи людей имеено тем, что эти клистроны не были возвращены в части сразу после их незаконного изъятия!

Господи, откуда вас понабирали? По какому недобору? Уроды...
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13.06.2022 01:30 Ответить
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