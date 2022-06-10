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Решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС станет переломным на ее пути к победе в войне с Россией, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

стефанчук

Решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз может стать переломным на пути к победе в войне с Российской Федерацией, считает председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Это не просто решение, которое будет принято 23-24 июня. Это большой политический импульс, который услышит Украина", - сказал Стефанчук на встрече с нидерландскими коллегами – спикером палаты представителей Верой Бергкамп и спикером сената Яном Энтони Брауном в пятницу. Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщает сайт украинского парламента, Стефанчук подчеркнул, что решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС может стать переломом в войне и даст мотивацию каждому украинцу на пути к победе в войне с Россией.

По словам спикера украинского парламента, это решение станет историческим, и его ждут все украинские граждане: и президент Владимир Зеленский, и те, кто сегодня находится далеко за пределами страны, и те, кто ее защищает на фронте.

"Украина четко понимает, что решение о получении статуса кандидата - это еще не решение о получении окончательного статуса члена ЕС. Это только первая отправная юридическая точка, после которой нужно пройти большой сложный путь. Но Украина готова с честью пройти его и не нуждается в поблажках" , – заверил Стефанчук.

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Он отметил, что такое решение необходимо не только Украине, но и Европейскому Союзу.

"Это решение нужно не только Украине, это решение нужно ЕС. Сегодня 91% украинцев поддерживают путь в ЕС, в то же время 66% европейцев поддерживают это стремление украинцев", - сказал спикер Верховной Рады.

Он выразил надежду, что не без помощи Нидерландов решение будет для Украины положительным.

"Сейчас пора Украине почувствовать восхищение от общего и мощного решения всего ЕС… Надеюсь, что мои аргументы предоставят возможность вам убедить ваших коллег. Вы являетесь лидерами в парламенте, на вас ориентируются очень многие депутаты. Верю, что наше доверительное сотрудничество перерастет в положительное решение ", – подчеркнул Стефанчук.

Он попросил Бергкампа и Брауна сделать все, чтобы надежды украинских граждан оправдались. "Мы не можем изменить географию, но можем изменить историю. Но сами этого сделать не можем, нам очень нужна ваша поддержка. Для украинцев это действительно очень важное решение, поэтому прошу вас отнестись с максимальным вниманием к его принятию", - сказал Стефанчук.

Со своей стороны, Бергкамп заверила, что поняла месседжи Стефанчука. "Будьте уверены, что мы ясно услышали ваше сообщение и сделаем все возможное, чтобы донести его до наших политиков, коллег в парламенте", - сказала Бергкамп.

Как сообщалось, с 9 июня Стефанчук находится с рабочим визитом в Нидерландах.

Читайте: Рассчитываю, что Украина получит статус кандидата в ЕС 24 июня, - Стефанчук
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Топ комментарии
+14
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10.06.2022 19:55
+12
ОтдайТЕ бородатую бабушку зеледента в руки американского правосудия и это в разы ускорит наше вступление в ЕС.
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10.06.2022 19:45
+9
а кто тут не готовился и знал о войне? А чинушки?
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10.06.2022 19:35
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Zло буде покарано. Бог не фраєр.
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10.06.2022 19:21 Ответить
Літакам та геліокоптерам - вічна посадка, кораблям-катерам - вічне дно морське, сульдатам та охвіцерам з генералами безмозглими - земля блетоном. Запрошуємо вас, таргани з болот затхлих, відчути справжній свіжий та небесний подих ЗС України!
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10.06.2022 19:26 Ответить
Треба поменше лялякати про них, а в себе швидко демонтувати олігархічну систему. То буде й інше відношення.
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10.06.2022 19:28 Ответить
Интересно, каким образом кандидатство нам поможет? Намек на очередной отказ? Задолбали уже эти мягкотелые чинуши.
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10.06.2022 19:32 Ответить
Але таких кабанів як стефанчук в Європу не приймають ...
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10.06.2022 19:32 Ответить
там и своих хватает...\даже не кабанів...\
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10.06.2022 20:05 Ответить
Не кажи гоп. З кротами в ОПі поводять статусом по губам.
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10.06.2022 19:34 Ответить
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10.06.2022 19:35 Ответить
Какое южная страна Франция может иметь отношение к Северному потоку2. Она сторонницей и не являлася.
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10.06.2022 19:47 Ответить
а кто тут не готовился и знал о войне? А чинушки?
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10.06.2022 19:35 Ответить
ОтдайТЕ бородатую бабушку зеледента в руки американского правосудия и это в разы ускорит наше вступление в ЕС.
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10.06.2022 19:45 Ответить
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10.06.2022 19:55 Ответить
Треба меньш звіздіти,а починати тотальну дегнидизацію України,починаючи з кубел кремлівських гнид на Банковій та Грушевського і далі за ранжиром!!!)))
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10.06.2022 19:49 Ответить
А підводна лодка ім. Стефанчука, стане переломним моментом ...?
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10.06.2022 19:51 Ответить
Сегодня бабушки на скамейке остро дебатировали о получении статуса кандидата в ЕС Украиной. Консенсуса не получилось
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10.06.2022 19:54 Ответить
Наши проблемы не столько в отдельных действиях властей и политиков как в системе.

Нам необходимы системные изменения. То есть демонтировать олигархическую систему.

Такую систему создал Кучма, но ни одна из последующих властей и не задумывалась об ее ликвидации. Всех политиков такая система устраивала.
А нам только назойливо и цинично вдалбливали, что у нас одна из наивысших демократий в мире.
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10.06.2022 19:54 Ответить
как ты планируеш ее демонтировать? посадить всех?
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10.06.2022 20:04 Ответить
Имеешь ввиду всех посадить и все забрать и разделить? Не надо распространять подобные примитизации, а постарайся думать. Даже в том, что я уже написал есть о чем подумать.
Я сказал о системных изменениях, поэтому твой вопрос не в место.

Конкретный ответ в следующем комментарии.
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10.06.2022 20:36 Ответить
Я уже сказал, что необходимы системные изменения. Это в первую очередь. Чтобы демонтировать олигархическую систему. Это значит что, в первую очередь, изменить соответствующие законы. Не какие-то там законы, а убрать законы которые есть фундаментом олигархической системы и принять такие, которые будут опорой демократической системы. Здесь очень много простого, но наши политики не хотят этого делать.

В комментариях цензоранета предлагались конкретные изменения, но эти предложения утонули в болоте.

Посадка ворюг это не системные изменения, но в придачу к системным изменениям они тоже сыграли бы очень положительную роль.
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10.06.2022 20:38 Ответить
Пожалуй стоит еще добавить. Нужны такие законы, которые резко уменьшат вереятность прихода к власти ставленников олигархата. Сейчас приход таких с вероятностью 100%.
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10.06.2022 20:49 Ответить
Затвердіть прокурора САП , і шанси України стати кандидатом до ЄС виростуть в рази..
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10.06.2022 19:56 Ответить
ага, а бабло мить на всьому потім як?
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10.06.2022 20:05 Ответить
Какого прокурора САП затвердити? того который дело на тартарова открыл (первого зам. ермака)? а дальше что? на Ермака выдут? а там и на самого себя за пару дней. Зачем нам такая Украина если в ней нет зеленского с любими друзями? Макронам легче уговорить путин разминировать черное море, чем уговорить Зе утвердить независимого прокурора в обмен на членство Украины в ЕС и план Маршала.
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10.06.2022 20:45 Ответить
Угу... у путлера появится повод больше ракет выпустить по кандидату...
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10.06.2022 20:05 Ответить
прям більше ніж вже випстили?
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10.06.2022 20:07 Ответить
Стефанчук рішеннями ВР зраджує країну кожний день, але для піару щось базікає про перемогу.
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10.06.2022 20:05 Ответить
Це не просто рішення, яке буде ухвалено 23-24 червня. Це великий політичний імпульс, який почує Україна" засунь собі в з,,,ницю цей імпульс. Україні і її народу не імпульси європейських прорашистських шлюх потрібні .а зброя і фінанси.
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10.06.2022 20:19 Ответить
Вже до політравми доводять оті ваші щоденні "переломи". Щурня зелена!
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10.06.2022 20:23 Ответить
давай без поросячего восторга... пока ...а то потом видно будет
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10.06.2022 21:09 Ответить
******************, а я думал оружие и вины
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10.06.2022 22:15 Ответить
 
 