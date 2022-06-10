Германия объявила пакет медицинской поддержки Украины: поможет по протезированию и направит 200 хирургов и врачей скорой

Германия предоставит медицинскую поддержку Украине, помогая с протезированием, созданием травматологических центров и направит своих врачей.

Об этом сообщило министерство здравоохранения Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В пятницу министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах прибыл с визитом во Львов. Он заявил, что Украина нуждается в гуманитарной помощи так же, как и военной поддержке.

Во Львове министр принимает участие в донорской конференции по созданию реабилитационного центра для инвалидов войны и посещает несколько госпиталей.

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Согласно сообщению, правительство Германии поддержит создание и эксплуатацию контейнерных мастерских по производству протезов компании Otto Bock.

Через посредство министерства здравоохранения 200 хирургов и врачей скорой помощи прибудут в Украину через Немецкую медицинскую ассоциацию, а больница в Берлине проведет обучение для украинских врачей по лечению ожогов.

В сотрудничестве с госпиталем Шарите немецкий Институт Роберта Коха в ближайшие недели подключит несколько дополнительных больниц в Украине к телемедицинским консультациям для лечения пациентов с тяжелыми травмами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что с начала вторжения России в Украину было зарегистрировано около 290 атак РФ на медицинские учреждения.

Министерство добавило, что правительство Германии предоставило Украине медицинскую помощь на сумму около 100 миллионов евро, а отрасль здравоохранения Германии пожертвовала более 100 миллионов евро.