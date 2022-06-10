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Германия объявила пакет медицинской поддержки Украины: поможет по протезированию и направит 200 хирургов и врачей скорой

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

медицина

Германия предоставит медицинскую поддержку Украине, помогая с протезированием, созданием травматологических центров и направит своих врачей.

Об этом сообщило министерство здравоохранения Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В пятницу министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах прибыл с визитом во Львов. Он заявил, что Украина нуждается в гуманитарной помощи так же, как и военной поддержке.

Во Львове министр принимает участие в донорской конференции по созданию реабилитационного центра для инвалидов войны и посещает несколько госпиталей.

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Согласно сообщению, правительство Германии поддержит создание и эксплуатацию контейнерных мастерских по производству протезов компании Otto Bock.

Через посредство министерства здравоохранения 200 хирургов и врачей скорой помощи прибудут в Украину через Немецкую медицинскую ассоциацию, а больница в Берлине проведет обучение для украинских врачей по лечению ожогов.

В сотрудничестве с госпиталем Шарите немецкий Институт Роберта Коха в ближайшие недели подключит несколько дополнительных больниц в Украине к телемедицинским консультациям для лечения пациентов с тяжелыми травмами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что с начала вторжения России в Украину было зарегистрировано около 290 атак РФ на медицинские учреждения.

Министерство добавило, что правительство Германии предоставило Украине медицинскую помощь на сумму около 100 миллионов евро, а отрасль здравоохранения Германии пожертвовала более 100 миллионов евро.
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Топ комментарии
+17
Дайте вгадаю німецьки лікарі поїдуть до Греції, а Греція напрвить своїх інтернів до України і то наступного року
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10.06.2022 19:42
+11
Litva za 1.5mln evro podarit antidronov 110 stuk pocti polovinu togo sto nuzno Ukraine.Vas glavnokomandujuci Zaluzni ukazal casti gde i skolko budet peredano,
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10.06.2022 20:03
+7
Takze liudi Litve vybrali imia dlia Bayraktara sto podarit Litva vam, vypustit nakleijki,i drugoje vse dengi s etogo pojdut takze Ukraine
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10.06.2022 20:07
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Дайте вгадаю німецьки лікарі поїдуть до Греції, а Греція напрвить своїх інтернів до України і то наступного року
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10.06.2022 19:42 Ответить
А наши врачи сюда. Логично. Еще на пол ставки сказали перейти. Сегодня просили устроить. 1800 пока берут
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10.06.2022 19:44 Ответить
бляха муха, это уже не смешно
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10.06.2022 19:47 Ответить
Напевно, для ЦІЄЇ підтримки НЕ ПОТРІБНА БУЛА віза Канцлера...
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10.06.2022 19:53 Ответить
Будем надеяться.
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10.06.2022 19:54 Ответить
Если смотреть на их обещания по военной технике, то спасиба канешна .... но идите уже лесом, обещатели ... от правительства Германии можно "ставить лайки" в сообщениях только после фактического оказания/поставки помощи
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10.06.2022 19:56 Ответить
Зараз інфа дійде до Шольца, та він все заблокує.
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10.06.2022 19:57 Ответить
У якому тисячилітті???🤔🙄😏
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10.06.2022 20:00 Ответить
Litva za 1.5mln evro podarit antidronov 110 stuk pocti polovinu togo sto nuzno Ukraine.Vas glavnokomandujuci Zaluzni ukazal casti gde i skolko budet peredano,
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10.06.2022 20:03 Ответить
Takze liudi Litve vybrali imia dlia Bayraktara sto podarit Litva vam, vypustit nakleijki,i drugoje vse dengi s etogo pojdut takze Ukraine
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10.06.2022 20:07 Ответить
Велике вам, людське, ДЯКУЮ, Друзі.
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10.06.2022 21:13 Ответить
Вдають,що не розуміють ті німці(Дякуємо звичайно за медичну допомогу,але це москалів не спинить ,нажаль.Гіпотетично,воїнам ,котрим надається допомога,це може бути лиш відтягуванням смерті,у випадку приходу москалів.Як вони чинили з атошниками на окупованих територіях?((((
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10.06.2022 20:16 Ответить
Верхи на гепардах
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10.06.2022 21:04 Ответить
Які всі вумні,як зе,і те їм не те і не так,дають зброю ,довго і мало,присилають допомогу і фахівців ,знову фе,свого зробити кебеки не хватило,а тепер носом крутять гниди!
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10.06.2022 22:07 Ответить
які добрі німці: танки щоб запобігти каліцтву українців не дадуть, а протези пришлють
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11.06.2022 00:11 Ответить
 
 