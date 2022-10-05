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Новости ЭкономикаТехнологии
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Кабмин (13803) ІТ-индустрия (28) Шмыгаль Денис (2327)

Государство планирует предоставить гранты на обучение на ИТ-курсах 60 тыс. украинцев, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Технологии

шмигаль

Правительство планирует выделять гранты для обучения украинских граждан на ИТ-курсах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Шмыгаль отметил, что в 2021 году количество ИТ-специалистов в Украине выросло на рекордные 50 тысяч человек, но многие компании все равно имели дефицит кадров. ИТ-специалисты, по его словам, в последние годы стали настоящим средним классом в Украине, поэтому государство хочет увеличить внимание к сектору и помочь тем, кто хочет пойти в ИТ.

"Украинцы, желающие получить квалификацию junior developer, графический дизайнер или другой технической специальности, смогут получить грант, который можно будет потратить только на обучение на ИТ-курсах. Государство выделит финансирование для 60 тысяч украинцев, которые смогут после этого найти работу в этой сфере", - отметил премьер.

Шмыгаль считает, что эти грантовые программы могут стать подлинным драйвером роста для экономики.

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Топ комментарии
+10
Розпил бабла на гівнокодерів.
Війну спочатку закінчіть.
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10.06.2022 19:44
+8
It курси нічого не дають і точно не працевлаштовують. Якщо у людини немає схильності довго сидіти і колупатися у тисячах рядків знаків і букв, аби ця хєрня працювала, то ніякі курси цьому не навчать. А роздавати гроші всім хто думає, що ось закінчу курси і будуть платити 5000 баксів - це повна маячня. Програмування - це в першу чергу про самоосвіту і саморозвиток, а не про діплом. До того ж роботодавцям потрібні ваші навики, а не курси. Тому ті хто хоче стати програмістом, вчіться самостійно, мотивуйтесь самостійно і буде вам зп 30-50 тис грн вже через рік-два. В інтернеті інформації і безкоштовних ресурсів дуже багато.
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10.06.2022 19:59
+7
Якою маячнею вони займаються!
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10.06.2022 19:51
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Правила форума Совет форумчан
я теж знаю які мудрі слова потрібні Україні - хеві індастрі, машінері, кемікал, сілікон і тд. ..одним айті ситий не будеш як показує практика
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10.06.2022 19:43 Ответить
Розпил бабла на гівнокодерів.
Війну спочатку закінчіть.
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10.06.2022 19:44 Ответить
"гівнокодерів"? так негайно залиш цей форум, взагалі не користуйся інтернетом, вимкни негайно компьютер, смартфон
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10.06.2022 19:52 Ответить
Але вона права...
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10.06.2022 20:24 Ответить
Кожному ІТ-учню, няню від гетьманцева...
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10.06.2022 19:48 Ответить
скоро не залишиться промислових інженерів, будемо зерно молотити й кодити. В перервах - займатися куплю-перепродам
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10.06.2022 19:48 Ответить
та ні...якраз в перервах будемо зерно молотити
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10.06.2022 19:59 Ответить
software інженер доданої вартості несе в десяток раз вище ніж промисловий. Для економіки він важливіший, тому його зп в рази вища.
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10.06.2022 20:03 Ответить
ви пане подібні до мера Львова садового з його торгівельно-розважальною сирно-каво-пиріжковою иканомікою.
а я завжди казав - як москалі на нас попруть ми їх будемо сирниками закидувати поки вони не луснуть.
а то виявляється можна айті інжернерів у хакерську атаку відправити...прогрес
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10.06.2022 20:08 Ответить
Зарплата в software цілком логічна, але питання хто важливіший - це дуже тупо, вибачай. Software інженер ніколи не запустить нафтопереробну установку, так само як нафтовик ніколи не накодить необхідний код. Для держави необхідні обидва, якщо держава нормальна
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10.06.2022 20:30 Ответить
Якою маячнею вони займаються!
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10.06.2022 19:51 Ответить
но за какие деньги (и чьи это деньги)!
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10.06.2022 21:13 Ответить
Потрiбнi масони, а не айтишники. Краiна в руiнах.
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10.06.2022 19:51 Ответить
It курси нічого не дають і точно не працевлаштовують. Якщо у людини немає схильності довго сидіти і колупатися у тисячах рядків знаків і букв, аби ця хєрня працювала, то ніякі курси цьому не навчать. А роздавати гроші всім хто думає, що ось закінчу курси і будуть платити 5000 баксів - це повна маячня. Програмування - це в першу чергу про самоосвіту і саморозвиток, а не про діплом. До того ж роботодавцям потрібні ваші навики, а не курси. Тому ті хто хоче стати програмістом, вчіться самостійно, мотивуйтесь самостійно і буде вам зп 30-50 тис грн вже через рік-два. В інтернеті інформації і безкоштовних ресурсів дуже багато.
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10.06.2022 19:59 Ответить
146% правда. Не існує ніяких курсів, на яких вас навчать "писать код". Програміст - це досвід, тобто портфоліо виконаних задач, які реально працюють. Якщо у вас нема гарного портфоліо, вас даже на безкоштовний фріланс не візьмуть, бо там триста мільйонів індусів безкоштовно будуть робити все, від пітона до мінєта...
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10.06.2022 20:28 Ответить
які канали порекомендуєте?
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10.06.2022 20:31 Ответить
Незважаючи на те, що всі великі IT контори виїхали та вивезли всіх, хто зміг виїхати.
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10.06.2022 20:05 Ответить
якусь дурню мутять
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10.06.2022 20:15 Ответить
может лучше народ стрелять обучать? там, патроны купить дополнительные, стрельбы устроить. за каждого дохлого кацапского орка - премию, градации, там, за фсбешника, бурята, партизан засылать (в Москве народ не в курсе как палить "силовиков" к примеру), "адиннарот" как никак, да и война вроде как, а так кто-то снова хочет за "курсы" бабла отхватить, наверное "минцифры" или кто там. прямо в "дие" курсы скоммуниздят напечатают чтобы два раза не ходить. а если учесть что во всех нормальных компаниях курсы как правило бесплатные (так как это обычно тупо набор на работу и дополнительное обучение и так соображающих, да и в университетах чему-то должны были научить) то это таки очередной чистый распил бабла во время войны, мародерство.
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10.06.2022 21:11 Ответить
"Левое полушарие, похоже не дружит с правым"

С одной стороны, есть ИТ специалисты, которые приносят валюту в страну по курсу 29, которая потом продается по курсу 37грн

И они не включены в список, которых нельзя мобилизировать

А теперь выдадим гранты, обучим, и можно мобилизовать

Получается деньги на ветер...
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10.06.2022 21:45 Ответить
Конечно, если под шумок открыть свои фирмы по обучению - то неплохой доход будет.

Вроде в этом есть логика

А что дальше будет мобилизуют или нет - то уже проблемы "студентов"
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10.06.2022 21:47 Ответить
А створити нормальні умови для тих, хто залишився тут, працює та донатить нашим хлопцям, то зась? Так, шмига? Простіше з нуля навчити нових та попиляти гроші? Скільки часу потрібно вкласти і грошей в освіту, щоб гарно заробляти - це не курси-шмурси і не красти из держ.корита.
Тоталітарна московія - "доступ к ряду льгот в рамках господдержки IT-отрасли, среди которых право на отсрочку от призыва и льготная ипотека".
А це у нас від прихильників подоляки

м(ихалич) айтішники занадто добре жили і сміялись над простим народом. тепер зеленський, як слуга народу, їх не випускає закордон і відправить на фронт.

Батько наш Шрек @Real_VPixel

Ви кажете - ІТ сектор, я кажу - 10 стрілецьких бригад...

Хто все це розганяє, сіє розбрат і ненависть, велике питання. Але, як завжди, не на часі?
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10.06.2022 23:07 Ответить
Будет как в Индии, Сначала толпы не пойми кого, называющих себя программистами а потом бегство инвесторов от низкосортного кодинга.
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11.06.2022 00:50 Ответить
 
 