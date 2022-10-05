Государство планирует предоставить гранты на обучение на ИТ-курсах 60 тыс. украинцев, - Шмыгаль
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Правительство планирует выделять гранты для обучения украинских граждан на ИТ-курсах.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Шмыгаль отметил, что в 2021 году количество ИТ-специалистов в Украине выросло на рекордные 50 тысяч человек, но многие компании все равно имели дефицит кадров. ИТ-специалисты, по его словам, в последние годы стали настоящим средним классом в Украине, поэтому государство хочет увеличить внимание к сектору и помочь тем, кто хочет пойти в ИТ.
"Украинцы, желающие получить квалификацию junior developer, графический дизайнер или другой технической специальности, смогут получить грант, который можно будет потратить только на обучение на ИТ-курсах. Государство выделит финансирование для 60 тысяч украинцев, которые смогут после этого найти работу в этой сфере", - отметил премьер.
Шмыгаль считает, что эти грантовые программы могут стать подлинным драйвером роста для экономики.
Пожалуйста, подождите...
Війну спочатку закінчіть.
а я завжди казав - як москалі на нас попруть ми їх будемо сирниками закидувати поки вони не луснуть.
а то виявляється можна айті інжернерів у хакерську атаку відправити...прогрес
скоммуниздятнапечатают чтобы два раза не ходить. а если учесть что во всех нормальных компаниях курсы как правило бесплатные (так как это обычно тупо набор на работу и дополнительное обучение и так соображающих, да и в университетах чему-то должны были научить) то это таки очередной чистый распил бабла во время войны, мародерство.
С одной стороны, есть ИТ специалисты, которые приносят валюту в страну по курсу 29, которая потом продается по курсу 37грн
И они не включены в список, которых нельзя мобилизировать
А теперь выдадим гранты, обучим, и можно мобилизовать
Получается деньги на ветер...
Вроде в этом есть логика
А что дальше будет мобилизуют или нет - то уже проблемы "студентов"
Тоталітарна московія - "доступ к ряду льгот в рамках господдержки IT-отрасли, среди которых право на отсрочку от призыва и льготная ипотека".
А це у нас від прихильників подоляки
м(ихалич) айтішники занадто добре жили і сміялись над простим народом. тепер зеленський, як слуга народу, їх не випускає закордон і відправить на фронт.
Батько наш Шрек @Real_VPixel
Ви кажете - ІТ сектор, я кажу - 10 стрілецьких бригад...
Хто все це розганяє, сіє розбрат і ненависть, велике питання. Але, як завжди, не на часі?