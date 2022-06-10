Посол Польши Цихоцкий - Шольцу и Макрону по поводу призывов "сохранить лицо Путину": "Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи"
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Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий предложил европейским политикам, призывающим "сохранить лицо Путину", отдать России свои территории, а не украинские, вероятно, намекая на определенные призывы со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
Об этом он сообщил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня Россия целенаправленно создала ситуацию, когда союзники будут давить на Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки.
"Что для них Донетчина или Луганщина? Озвучивались мнения, что нужно спасать кому-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи", – заявил Цихоцкий.
Дипломат заверил, что Польша делает все возможное, чтобы Украина осталась в центре внимания союзников, а страны-партнеры "не сходили с дистанции".
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Дивина, але факт!
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«Не следует питать иллюзий: даже если мы заключим мир, мы всегда останемся целью для атак со стороны России», - говорил Пилсудский
Глава государства прекрасно понимал, что эффективно противостоять российской агрессии можно только силами стран Центральной и Восточной Европы. Поэтому он мечтал о создании большой федерации Польши,Украины, Литвы,Латвии, Эстонии,Белоруссии,Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии и Финляндии.
Объединение этих стран в одном союзе создало бы в Центральной Европе территориально сплоченный организм.
Концепцию Междуморья дополняла другая геополитическая доктрина Пилсудского - прометеизм, то есть идея распада России на национальные государства.
У союза Польши и Украины был потенциал, чтобы переломить российское господство.
Дела давно минувших дней, конечно, но не стоит обольщаться этой концепцией - её старались достигнуть отнюдь не мирньім путем и добивались далеко не равньіх прав для всіх народов.
Жити приємними казками про будь-які союзи, яки не працювали навіть на часу свого існування, та від яких більше шкоди було ніж користі - це саме те, що зараз робить ***ло.
в Італії Пізанська башта,
а в раZZці - пісянськая ізба
Образив німчуру! Як він посмів?!
Посол Польщі ганебно, але безкомпромісно відстоює інтереси власної країни! Де це таке бачено?
Адже наші зрадофіли краще знають, як посол країни має себе поводити, - сидіти нищечком під віником і мовчати в тряпочку! )))
*******
Я бачу, ви кончалі діпломатічєські акадємії в мацквє.
Вєліколєпно! Вєліколєпно!