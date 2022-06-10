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Посол Польши Цихоцкий - Шольцу и Макрону по поводу призывов "сохранить лицо Путину": "Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ціхоцький

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий предложил европейским политикам, призывающим "сохранить лицо Путину", отдать России свои территории, а не украинские, вероятно, намекая на определенные призывы со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом он сообщил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня Россия целенаправленно создала ситуацию, когда союзники будут давить на Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки.

"Что для них Донетчина или Луганщина? Озвучивались мнения, что нужно спасать кому-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи", – заявил Цихоцкий.

Читайте: Польша серьезно относится к угрозам со стороны России по поводу ядерного удара, - посол Цихоцкий

Дипломат заверил, что Польша делает все возможное, чтобы Украина осталась в центре внимания союзников, а страны-партнеры "не сходили с дистанции".
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Топ комментарии
+68
Полякам респект, дуже гарно сказано!
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10.06.2022 19:57
+33
А я бы спросил у Макрона с Шольцем - а чем это вам, господа, так дорого лицо маськовского психа? За свое лицо не боитесь?
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10.06.2022 20:11
+32
Поляки понимают все правильно !
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10.06.2022 20:00
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Полякам респект, дуже гарно сказано!
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10.06.2022 19:57 Ответить
Так должны были наши ответить, но сцыкливость не позволяет...
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10.06.2022 19:59 Ответить
А в Україні дехто паскудить Мельника саме за те, за що нині вихваляє польського посла.
Дивина, але факт!
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10.06.2022 21:33 Ответить
И серливость 💨💨
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10.06.2022 20:28 Ответить
саме так!
"спірні території" у Франції - Лазуровий Берег упакований вілами русскоговорящих олігархів, а у Німеччини - Баден-Баден, де плавають руZZкі курви
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10.06.2022 23:55 Ответить
Бартошу Цихоцькому-респект...
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10.06.2022 19:58 Ответить
Поляки понимают все правильно !
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10.06.2022 20:00 Ответить
У поляків ще залишилися яйця, а у шольца і макрона ПМС
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10.06.2022 20:03 Ответить
нагадати хто там роздає дотації в ЄС,а потім ще ********* про яйця?
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10.06.2022 22:10 Ответить
на дешевом руссском газе много ума не надо было раздавать дотации
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11.06.2022 00:02 Ответить
угу дешевому,це коли було,казки то туди для дебілів,ніколи ганси не мали "дешевого" газу,була знижка але ціна не сильно відрізнялась по Європі,так що ****** не в кассу,а от бабки не факт що дадуть)))
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12.06.2022 04:38 Ответить
Окремі лідери східної Європи і Джонсон - єдина адекватна європейська еліта.
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10.06.2022 20:07 Ответить
А я бы спросил у Макрона с Шольцем - а чем это вам, господа, так дорого лицо маськовского психа? За свое лицо не боитесь?
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10.06.2022 20:11 Ответить
Идея Междуморья

«Не следует питать иллюзий: даже если мы заключим мир, мы всегда останемся целью для атак со стороны России», - говорил Пилсудский

Глава государства прекрасно понимал, что эффективно противостоять российской агрессии можно только силами стран Центральной и Восточной Европы. Поэтому он мечтал о создании большой федерации Польши,Украины, Литвы,Латвии, Эстонии,Белоруссии,Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии и Финляндии.
Объединение этих стран в одном союзе создало бы в Центральной Европе территориально сплоченный организм.

Концепцию Междуморья дополняла другая геополитическая доктрина Пилсудского - прометеизм, то есть идея распада России на национальные государства.
У союза Польши и Украины был потенциал, чтобы переломить российское господство.
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10.06.2022 20:16 Ответить
Ради этой концепции Междуморья Польша под предводительством Пилсудского уничтожила Западную Україну, злоупотребив для этого в частности требованиями Лини Наций, а потом оттяпала у Литвьі Каунас.Подкреплялась концепция насаждением на Западе мнения, что Польша является "старшим братом" для наций, никогда либо очень давно не знавших собственной государственности, и потому якобьі требующих присмотра и пестования. Идею поддерживала Франция, хотевшая иметь сильного союзника к востоку от Германии. В частности, в переговорах, заставивших Украинцев остановить наступление на Львов и таким образом по сути подписавших смертньій приговор Западо-Украинской Республике, участвовал будущий маршал Де Голль.

Дела давно минувших дней, конечно, но не стоит обольщаться этой концепцией - её старались достигнуть отнюдь не мирньім путем и добивались далеко не равньіх прав для всіх народов.
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10.06.2022 20:49 Ответить
розберемся без тебе,кацапський троляка. Якщо форумні фсбешні повії так заметушились, значить ця ідея їх власників дуже лякає.
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10.06.2022 21:57 Ответить
я бачу українським шльондрам просто треба під когось лягти,як не під кацапів,то під поляків...
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10.06.2022 22:13 Ответить
Може було б краще, якщо б ви замість зради пошукали би історичні факті. Почитайте, будь ласка, на приклад книжку War in the East, або подивиться канал The Great War за 1919 рік, де вони розповідають про саме тієї події. Є саби московською - нажаль, Українською я, кацапській тролляка, що їх зробив, якісно перекладати ще не можу.

Жити приємними казками про будь-які союзи, яки не працювали навіть на часу свого існування, та від яких більше шкоди було ніж користі - це саме те, що зараз робить ***ло.
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11.06.2022 00:08 Ответить
їбав я в рот усі ці речпаспаліті висери, тільки НАТО і ЄС, і ***** на поляків рівнятись,не вони тягнуть на собі лямку економіки ЄС
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10.06.2022 22:12 Ответить
Польща вже шоста економіка Європи, якось так непомітно...
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11.06.2022 00:01 Ответить
як там дотації від ЄС?)))
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12.06.2022 04:44 Ответить
Маму свою в рот ї,,в? Всі ви, кацапські троляки, ******* і збоченці....
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11.06.2022 01:25 Ответить
та ні твою, вона там бедронку миє,***** довбойобе,ніколи поляки не були нам друзями,суідами,партнерами,союзника - так,але не друзями,вони так само як і кацапи здирали з українців шкіру живцем,але тут всі прикинулись забудькуватими,але тількии наївнфі їбаньки готові комусь завжди сраку підставити,ти от наприклад полякам,коли ви вже їблани тупорггі зрозумієте,що інтереси своєї країни перед усе,але ти ж уже напевно і карту побуту видрочив,так шо ***** шльондрочка
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12.06.2022 04:42 Ответить
Поляки наші друзі і розуміють, що коли переможе Україна - ми з ними будемо найсильнішими гравцями у Європі.
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10.06.2022 20:19 Ответить
Потужно ,, слава Полякам
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10.06.2022 20:22 Ответить
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10.06.2022 20:23 Ответить
"каждому свое":
в Італії Пізанська башта,
а в раZZці - пісянськая ізба
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10.06.2022 23:59 Ответить
Польша наверно единственная братская страна и помогла реально Украине как вооружением так и бежанцам. А Германия Франция явно сливают Украину подталкивая нас к сдачи своих территорий и интересов, хотя есть ощущение, что и другие мощные страны делают это скрыто например ситуация с land lease.
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10.06.2022 20:31 Ответить
Це достойна заява.
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10.06.2022 20:34 Ответить
Дякую за все Полякам.
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10.06.2022 20:34 Ответить
Сказано чудово. Полякам - респект.
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10.06.2022 20:46 Ответить
Ай-я-яй! Та це ж прям другий посол Мельник!
Образив німчуру! Як він посмів?!
Посол Польщі ганебно, але безкомпромісно відстоює інтереси власної країни! Де це таке бачено?
Адже наші зрадофіли краще знають, як посол країни має себе поводити, - сидіти нищечком під віником і мовчати в тряпочку! )))
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10.06.2022 21:26 Ответить
і підуть вони ***** на наступному слуханні про дотації в ЄС,от тоді посміємось разом)) то все так весело слухати від тих хто сосе з німецької кишені,це для поляків витратити 3-4 млрд баксів ******* яка подія,на озброєння,і це на РОКИ,а для німаків не проблема їбанути 100 млрд єврів у свій бундесвер,і це вони хочуть витратити за РІК))) але ж треба пошпиняти,і що буде? німакам так то все до лампочки,що аж якось невдобно,але краник можуть і прикрити)))
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10.06.2022 22:19 Ответить
***** підеш ти, і поцілуєш свого х...ла в дупу. ти видно у дон-дона сосеш,як і кожен настоящій поцреот *********?
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11.06.2022 01:29 Ответить
що при дурко не подобається правда,а от " шостій економіці" Європи уже не зайшла ціна пального)))ще раз ***** то туди задробітчанин)))
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12.06.2022 04:45 Ответить
твій мельник ****** з банкової
*******
Я бачу, ви кончалі діпломатічєські акадємії в мацквє.
Вєліколєпно! Вєліколєпно!

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10.06.2022 22:33 Ответить
 
 