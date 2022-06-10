Выпускники школ, которые находятся за границей, могут получить документы об образовании в дипучреждениях Украины, - МОН

Выпускники находящихся за рубежом школ могут получить документы об образовании в дипломатических учреждениях Украины, сообщает Министерство образования и науки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство образования и науки.

"Выпускники заведений общего среднего образования, которые находятся за границей, могут получить документы о базовом среднем и полном общем среднем образовании в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в стране пребывания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утвержденный порядок определяет механизм вручения выпускникам, находящимся за пределами Украины, документов о базовом образовании и приложений к ним, выданных учебными заведениями во время действия военного положения в Украине.

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Согласно сообщению, вручение выпускникам документов об образовании в зарубежных дипучреждениях будет осуществляться на основании заявления, которое должно подаваться в школу, заказавшую документ об образовании.

"Заявление может подать один из родителей, опекун, другой законный представитель, родственник соискателя образования или совершеннолетний соискатель образования, а в отдельных случаях – сам соискатель образования", - добавили в ведомстве.

Отмечено, что для того, чтобы выпускники могли получать документы об образовании, межведомственное взаимодействие осуществляют Минобразования, Министерство иностранных дел, а также органы управления в сфере образования областных, Киевской городской государственных администраций и зарубежные дипломатические учреждения Украины.