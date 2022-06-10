МИД Германии о "смертных приговорах" иностранным бойцам ВСУ: "Это полное игнорирование Россией международного права"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Правительство Германии резко раскритиковало смертные "приговоры" в оккупированном Донецке, произнесенные трем иностранным гражданам, воевавшим за Украину.
Соответствующую оценку озвучил спикер МИД Германии в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По словам спикера, эти "приговоры" шокируют и федеральное правительство Германии их осуждает.
"Это свидетельствует об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права", - отметил представитель министерства иностранных дел Германии.
"Члены вооруженных сил, а также военнослужащие, воюющие на стороне Украины, являются так называемыми комбатантами, независимо от их национальности, и имеют особую защиту в соответствии с международным гуманитарным правом", - добавил представитель министерства.
Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.
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Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали! В условиях войны это можно сделать за 1 день!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований, это бред!
Президент , як говорила Алла Борисівна - байстрюк з Пітерскої "подворотни".
Мені дуже шкода, що вони ще не зрозуміли, що коли путлєр прийде до них додому, то їм теж буде дано смертний вирок, як зрадникам ідей путлєра.
Які ж вони не долугі ті німці - забули всю свою історію.
"Бізнес - є бізнес!"
Да?