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МИД Германии о "смертных приговорах" иностранным бойцам ВСУ: "Это полное игнорирование Россией международного права"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мзс,німеччина

Правительство Германии резко раскритиковало смертные "приговоры" в оккупированном Донецке, произнесенные трем иностранным гражданам, воевавшим за Украину.

Соответствующую оценку озвучил спикер МИД Германии в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По словам спикера, эти "приговоры" шокируют и федеральное правительство Германии их осуждает.

"Это свидетельствует об очередном полном игнорировании Россией элементарных принципов международного гуманитарного права", - отметил представитель министерства иностранных дел Германии.

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"Члены вооруженных сил, а также военнослужащие, воюющие на стороне Украины, являются так называемыми комбатантами, независимо от их национальности, и имеют особую защиту в соответствии с международным гуманитарным правом", - добавил представитель министерства.

Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев.
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Топ комментарии
+21
когда-нибудь и до вас дойдет, что расея - игил с ядерной кнопкой!
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10.06.2022 20:27
+13
Та вони насрали на Шольца і вашу країну. Ви раніше робили все що хотіла єрефія.
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10.06.2022 20:29
+9
https://petition.president.gov.ua/petition/127202
Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали! В условиях войны это можно сделать за 1 день!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований, это бред!
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10.06.2022 20:33
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Правила форума Совет форумчан
bljed prosnulis !!! parsha plijot na eto prava uzhe kak minimum s 2008 goda...
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10.06.2022 20:26 Ответить
когда-нибудь и до вас дойдет, что расея - игил с ядерной кнопкой!
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10.06.2022 20:27 Ответить
На россии нет законов и права. Это наследники золотой орды.
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10.06.2022 20:28 Ответить
Та вони насрали на Шольца і вашу країну. Ви раніше робили все що хотіла єрефія.
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10.06.2022 20:29 Ответить
Ви це тільки зараз помітили?
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10.06.2022 20:32 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/127202
Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями
Почему ЛНР и ДНР до сих пор не обозначены и не признаны террористическими организациями?
Это надо сделать немедленно и внести их в список соответствующих экстремистких и террористических организаций и требовать чтобы другие страны тоже их таковыми признали! В условиях войны это можно сделать за 1 день!
Подобные "псевдо-судебные процессы" однозначно направлены на легитимизацию этих банд формирований, это бред!
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10.06.2022 20:33 Ответить
Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернув увагу на те, що протягом останніх місяців Німеччина збільшила обсяги імпорту з Росії.
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10.06.2022 20:33 Ответить
пук
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10.06.2022 20:44 Ответить
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10.06.2022 20:58 Ответить
Наше глубочайшее "занепокоювання". А Героям Слава!
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10.06.2022 20:59 Ответить
Ну, хоч визнають, що це саме касапи винесли цей "вирок" (в лапках), а не якійсь там "ордло"
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10.06.2022 21:00 Ответить
В росіі нема міжнародного права - форма державного устрою- паханат.
Президент , як говорила Алла Борисівна - байстрюк з Пітерскої "подворотни".
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10.06.2022 21:11 Ответить
Международным правом московский режим подтерся еще десятки лет назад. При етом Запад предпочитал закрывать на ето глаза. Именно Запад вырастил кремлевского диктатора. Нужно Рашку признать террористической организацией и прировнять к Игилу
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10.06.2022 21:15 Ответить
Ну і розкритикували вироки А що дальше. Сцикунами були і навіть вироки їх не змінять. ВОни думали, що якщо гарно брали гроші від путлєра, то він буде дуже враженим від їхньої критики?
Мені дуже шкода, що вони ще не зрозуміли, що коли путлєр прийде до них додому, то їм теж буде дано смертний вирок, як зрадникам ідей путлєра.
Які ж вони не долугі ті німці - забули всю свою історію.
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10.06.2022 21:19 Ответить
Але!
"Бізнес - є бізнес!"
Да?
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10.06.2022 23:15 Ответить
то есть до этого все что происходит это не полное игнорирование международного права? А тут вдруг внезапно игнорирование. Все шокированы..
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11.06.2022 01:42 Ответить
Никогда не думал, что немцы такие туподоходы.
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11.06.2022 06:58 Ответить
а підараха на блакитному оці сивого мерина вже відповіла - а ми тут ні до чого, то все лугандони
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11.06.2022 12:28 Ответить
 
 