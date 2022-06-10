Россия начала процесс оформления аннексии Херсонской области, - посол США в ОБСЕ Карпентер
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Во время пресс-конференции в Вене глава миссии США в ОБСЕ Майкл Карпентер сказал, что Кремль запустил свою стратегию присоединения временно оккупированных украинских территорий к России, которую уже видели ранее.
"Херсон стал тем местом, которое я бы назвал лабораторией ужасов. Мы видим, как Кремль запустил свою стратегию присоединения украинских территорий к России. И мы уже видели такую стратегию раньше. Все это, к сожалению, довольно известные шаги. Мы считаем, что Кремль ждет момента, чтобы присоединить Херсонскую область к России и считаем, что референдум является одним из возможных путей", – говорит глава миссии США в ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, если любое место принадлежит к украинской идентичности, то оно разрушается военными РФ. И такие разрушения носят систематический характер.
"Мы видим, что есть атаки на храмы, на культурные объекты и музеи, в частности, разрушение музея им. Г. Скоророды на Харьковщине", - рассказал глава миссии США в ОБСЕ.
Также Карпентер рассказал о том, что российские военные незаконно задерживают и пытают гражданских людей в Херсонской области.
"Пока мы видим отчеты пыток по меньшей мере 600 человек в Херсонской области. Их держат в специальных подвалах, которые служат комнатами пыток. Есть информация о точной локации таких помещений - это здание Херсонской государственной администрации и лицея № 17 в Геническе. Именно туда местные военные вы чиновников, журналистов, общественных активистов и людей, которых россияне считают участниками митингов против Российской оккупации", - говорит глава миссии США в ОБСЕ Майкл Карпентер.
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Внимательно послушал последнее публичное выступление Путина, где он проводил ряд исторических параллелей и аналогий с монархом Петром I.
Особенно резанула слух вот эта фраза: «Петр I возвращал и укреплял территории. На нашу долю тоже выпала эта участь», -- заявил Путин.
Об этом напомнил украинский политик и бизнесмен Геннадий Корбан.
Так вот, можно сказать, что с сегодняшнего дня Путин наконец-то открыл свои истинные намерения. «Денацификацию», которой он пудрил мозги своему плебсу заменил термином «возврат земель». Одним словом Путин «вскрылся».
Потому что денацификация это был лишь повод, чтобы начать захват украинских территорий и передел мира. Теперь он это называет «возвращением».
Ну черт с ним, с Путиным. Нам украинцам его мотивы были понятны ещё с 2014-го года, когда он затеял гибридную войну, мотивируя это защитой прав русскоязычного населения.
Параллельно сегодня издание «Медуза» сообщила, что на Донбассе активно работает один из кризис-менеджеров администрации Кремля Борис Рапопорт, задача которого объединить самопровозглашенные «ДНР, ЛНР» с захваченными территориями Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе РФ.
Так вот, теперь - внимание, что происходит.
Путин собирается провести аншлюс захваченных украинских территорий и сделать их частью РФ. Как в своё время Гитлер провел аншлюс Австрии, сделав ее частью Германии.
Для Украины это крайне опасная ситуация по нескольким обстоятельствам.
Первое. С момента присоединения наших территорий к РФ, Украина будет вести боевые действия уже на территории якобы РФ. Это все равно, что мы будем воевать на территории Белгородской и Курской областей (хотя лично я не против..). В этом случае у Путина развязываются руки, и он может применить более опасные виды вооружений.
Второе - он может объявить всеобщую мобилизацию в РФ.
И самое главное - эти территории мы можем утратить на десятки лет. Потому что если даже когда-нибудь в России придет к власти самый демократичный президент, он не сможет вернуть нам наши территории.
- Россия пошла по стопам нацистской Германии и спасет ее только «денацификация» и «депутинизация» - Паниотто
Поскольку это будет противоречить Конституции РФ и «интересам российского народа».
Обращаю внимание руководителей Украины, которые принимают судьбоносные для нашей страны решения - действовать нужно быстро, потому что время играет против нас и мы можем на долгие годы лишиться наших территорий.
P.S. И ещё. Руководству страны стоило бы провести чистки в своём окружении. И убрать не только идиотов, но и потенциальных предателей. Этого требует текущий исторический момент.
40 хв ·
Спілкувався з одним із впливових західних політиків, що сприяє ленд-лізу зброї в Україну. Резюме:
"У вас не буде необмежених постачань зброї, більше за РФ.
У вас не буде необмежених постачань грошей, більше за РФ.
У вас не буде необмеженого часу.
Щоб перемогти, вам треба тут і зараз змінювати якість.
Підвищувати ефективність своєї держави, економіки та армії.
Бо ворог переважає та буде переважати вас за кількістю, а перемогти кількість може тільки якість.
Вам не треба чекати, що хтось замість вас вирішить усі ваші проблеми.
Є проблема, яку вирішити ви можете тільки самі - застосовувати людей, зброю та гроші краще та швидше ніж противник.
І це вам доведеться зробити самим, тому що ніхто інший за вас не зможе змусити вас змінитись".
Для этого военную машину России придётся полностью уничтожить.
Путин не собиратель, а разбиратель России на запчасти.
Китай возьмёт своё.
Кавказ возьмёт своё.
Япония - своё.
Все будут довольны, начиная с россиян, для которых снова откроется перспектива цивилизованной комфортной жизни, как было до 2007 года.
Кремль с мавзолеями, мумиями и трупами сталиных и прочих уголовников будет стёрт с лица земли и станет легче дышать.
Первый: признать Крым и Донбасс украинскими, и свалить всё на диктатора путина. Это будет как бы "победа демократиии в России" и начало выплат Украине и обсуждения нормализации отношений.
Второй: упереться рогом, довести Россию до гуманитарной катастрофы и неизбежной сдачи всего ядерного оружия.
Третий: применить ядерное оружие, получить в ответ уничтожение Москвы, и ряда других стратегических целей для нейтрализации вооружённых сил. С последующим с вводом натовских войск на бывшую территорию России. Вашингтон назначит управляющего (русский Аденауэр) и назначит сроки восстановления мирной экономики России, в чём заинтересованы её граждане.
Россия откажется от планов иметь и разрабатывать ядерное оружие,
и займётся выпуском унитазов, стиральных машин, миксеров, одежды, и прочего ширпотреба не интересного для производителей Китая.
Годі знущатися з гугл-транслейтора - пишіть російською.
Геть звідси, спалився, ольгінський троль!
ми будемо не "тихенько", а так, що їхні "баби замахаются рожать".
Желающие еще есть? Кто следующий?