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В течение 10 июня на восточном направлении уничтожено 30 оккупантов и 2 миномета, - ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "10 июня, наши воины уничтожили: личного состава - 30, минометов - 2, АТТ - 3".

Читайте: В течение 8 июня на Восточном направлении уничтожены 31 оккупант и 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"
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Рашисти, пішли геть з нашої землі, бо знищимо !

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10.06.2022 21:08 Ответить
Резніков каже що кожен день гине 100 наших воїнів і 500 поранених.
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10.06.2022 21:53 Ответить
 
 