В течение 10 июня на восточном направлении уничтожено 30 оккупантов и 2 миномета, - ОТГ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "10 июня, наши воины уничтожили: личного состава - 30, минометов - 2, АТТ - 3".
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Иллария Соняшникова
показать весь комментарий10.06.2022 21:08 Ответить Мне нравится 4
juice
показать весь комментарий10.06.2022 21:53 Ответить Мне нравится 1
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