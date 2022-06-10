В течение 10 июня на восточном направлении уничтожено 30 оккупантов и 2 миномета, - ОТГ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "10 июня, наши воины уничтожили: личного состава - 30, минометов - 2, АТТ - 3".

Читайте: В течение 8 июня на Восточном направлении уничтожены 31 оккупант и 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"