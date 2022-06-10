Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, если его получат другие претенденты
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Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что статус кандидата на членство в ЕС должен предоставляться Украине при условии предоставления этого статуса одновременно и другим претендентам – странам Западных Балкан и Молдовы.
Об этом глава австрийского правительства заявил в пятницу во время пресс-конференции в Таллинне с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформ со ссылкой на АРА.
"Во время визита в Эстонию в пятницу федеральный канцлер Карл Нехаммер дал понять, что согласится на статус кандидата на вступление Украины в ЕС только вместе со статусом других претендентов", - говорится в сообщении.
Как отмечает АРА, во время пресс-конференции в Таллинне австрийский канцлер заявил, что для Австрии условием является то, что если Украине будет предоставляться статус кандидата на вступление, то "то же касается и государств Западных Балкан и Республики Молдова".
Нехаммер также прокомментировал вопрос о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что для прекращения войны необходимо говорить со всеми, кто участвует в войне.
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1995 год сразу три страны в том числе и Австрия
1957 год сразу 6 стран
А вообще в ЕС нир разу принимали ОДНУ страну 2-3 и так далее пакетно..
Якщо відмовити Україні, для ЄС зараз дуже важко, то об'єднати всіх в купу, призведе скоріш за все до ого, що всім і відмовлять. Бо навіть по одній Україні важко знайти консенсус, а якщо сюди додати ще і Молдову, Грузію, та балканські країни то його(консенсус), знайти буде ще важче.
Я вже 2 ази писав на цензорі. Євроскептиками щодо надання Україні статусу кандидата на практиці у тій чи іншій мірі є: Німеччина, Франція, Нідерланди, Данія/Швеція Австрія та Угорщина.
Я якщо з першими 2-ма країнами, скоріш за все вдасться досягти згоди та дотиснути, бо вони в якійсь мірі відчувають провину перед Україною, з Нідерландами буде дуже важко, але скоріш за все також вдасться домовитись, скандинави - це не ті країни, які будуть блокувати та накладати вето на загальне рішення, то з Австрією та Угорщиною виникнуть проблеми. Я як би це не було дивно, з Австрією вони будуть більші, ніж з Угорщиню.
Было бы супер.
Ну а потом и в НАТО.
только не Сербия..
І другий момент, перед тим як писати дурниці про унії з польщами і балтіями, поцікався чи готові громадяни цих країн вийти із ЄС і відмовитися від комфортого життя заради союзу з країною євробомжом.