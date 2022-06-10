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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Австрия (733) Украина (44287) членство в ЕС (773) Нехаммер (25)

Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, если его получат другие претенденты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что статус кандидата на членство в ЕС должен предоставляться Украине при условии предоставления этого статуса одновременно и другим претендентам – странам Западных Балкан и Молдовы.

Об этом глава австрийского правительства заявил в пятницу во время пресс-конференции в Таллинне с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформ со ссылкой на АРА.

"Во время визита в Эстонию в пятницу федеральный канцлер Карл Нехаммер дал понять, что согласится на статус кандидата на вступление Украины в ЕС только вместе со статусом других претендентов", - говорится в сообщении.

Читайте: Австрия предлагает промежуточный этап для Украины перед вступлением в ЕС

Как отмечает АРА, во время пресс-конференции в Таллинне австрийский канцлер заявил, что для Австрии условием является то, что если Украине будет предоставляться статус кандидата на вступление, то "то же касается и государств Западных Балкан и Республики Молдова".

Нехаммер также прокомментировал вопрос о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что для прекращения войны необходимо говорить со всеми, кто участвует в войне.
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Топ комментарии
+6
Крутиться як мондовошка на склі!!!)))
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10.06.2022 21:22
+6
Дурень дурною думкою багатіє. Так само і ти. З'їзди у Зах Європу і попитай у місцевих, чи хочуть вони бачити ісламську туреччину у союзі. А потім поцікався чи відповідає авторитарна туреччина офіційним критеріям для вступу. Коротше, туреччина сама просрала своє євромайбутнє. Шари такої як з НАТО їм вже не буде. З Україною прямопротилежна ситуація, зараз громадяни ЄС бачать в нас європейців які боряться за зрозумілі для них цінності, і саме європейські виборці пушать своїх політиків аби ті відкривали перед нами євродвері.
І другий момент, перед тим як писати дурниці про унії з польщами і балтіями, поцікався чи готові громадяни цих країн вийти із ЄС і відмовитися від комфортого життя заради союзу з країною євробомжом.
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10.06.2022 22:09
+5
неплохая кстати идея ...пакетное принятие что было собственно сделано в 2004 году принято сразу 8 стран..
1995 год сразу три страны в том числе и Австрия
1957 год сразу 6 стран
А вообще в ЕС нир разу принимали ОДНУ страну 2-3 и так далее пакетно..
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10.06.2022 21:26
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Крутиться як мондовошка на склі!!!)))
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10.06.2022 21:22 Ответить
неплохая кстати идея ...пакетное принятие что было собственно сделано в 2004 году принято сразу 8 стран..
1995 год сразу три страны в том числе и Австрия
1957 год сразу 6 стран
А вообще в ЕС нир разу принимали ОДНУ страну 2-3 и так далее пакетно..
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10.06.2022 21:26 Ответить
Ідея якраз таки дуже погана.
Якщо відмовити Україні, для ЄС зараз дуже важко, то об'єднати всіх в купу, призведе скоріш за все до ого, що всім і відмовлять. Бо навіть по одній Україні важко знайти консенсус, а якщо сюди додати ще і Молдову, Грузію, та балканські країни то його(консенсус), знайти буде ще важче.
Я вже 2 ази писав на цензорі. Євроскептиками щодо надання Україні статусу кандидата на практиці у тій чи іншій мірі є: Німеччина, Франція, Нідерланди, Данія/Швеція Австрія та Угорщина.
Я якщо з першими 2-ма країнами, скоріш за все вдасться досягти згоди та дотиснути, бо вони в якійсь мірі відчувають провину перед Україною, з Нідерландами буде дуже важко, але скоріш за все також вдасться домовитись, скандинави - це не ті країни, які будуть блокувати та накладати вето на загальне рішення, то з Австрією та Угорщиною виникнуть проблеми. Я як би це не було дивно, з Австрією вони будуть більші, ніж з Угорщиню.
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10.06.2022 21:44 Ответить
согласен. Все страны - отличные кандидаты. И впервые, благодаря Грузии, страна - член ЕС будет находиться на Кавказе.
Было бы супер.
Ну а потом и в НАТО.
только не Сербия..
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10.06.2022 22:04 Ответить
Читайте уважно - Грузії в списку немає.
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11.06.2022 03:16 Ответить
Турки,для інформації, вже тридцять років кандидат...Наш шлях- Британія та Польща
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10.06.2022 21:35 Ответить
Дурень дурною думкою багатіє. Так само і ти. З'їзди у Зах Європу і попитай у місцевих, чи хочуть вони бачити ісламську туреччину у союзі. А потім поцікався чи відповідає авторитарна туреччина офіційним критеріям для вступу. Коротше, туреччина сама просрала своє євромайбутнє. Шари такої як з НАТО їм вже не буде. З Україною прямопротилежна ситуація, зараз громадяни ЄС бачать в нас європейців які боряться за зрозумілі для них цінності, і саме європейські виборці пушать своїх політиків аби ті відкривали перед нами євродвері.
І другий момент, перед тим як писати дурниці про унії з польщами і балтіями, поцікався чи готові громадяни цих країн вийти із ЄС і відмовитися від комфортого життя заради союзу з країною євробомжом.
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10.06.2022 22:09 Ответить
Польша - член ЕС.
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10.06.2022 23:40 Ответить
Хаха нічого не буде Молдова Грузія бла бла бла
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10.06.2022 21:36 Ответить
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10.06.2022 21:56 Ответить
 
 