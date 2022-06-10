Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, если его получат другие претенденты

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что статус кандидата на членство в ЕС должен предоставляться Украине при условии предоставления этого статуса одновременно и другим претендентам – странам Западных Балкан и Молдовы.

Об этом глава австрийского правительства заявил в пятницу во время пресс-конференции в Таллинне с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформ со ссылкой на АРА.

"Во время визита в Эстонию в пятницу федеральный канцлер Карл Нехаммер дал понять, что согласится на статус кандидата на вступление Украины в ЕС только вместе со статусом других претендентов", - говорится в сообщении.

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Как отмечает АРА, во время пресс-конференции в Таллинне австрийский канцлер заявил, что для Австрии условием является то, что если Украине будет предоставляться статус кандидата на вступление, то "то же касается и государств Западных Балкан и Республики Молдова".

Нехаммер также прокомментировал вопрос о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что для прекращения войны необходимо говорить со всеми, кто участвует в войне.