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Посол Польши Цихоцкий о совместном с Украиной оборонном предприятии: "На первом этапе будет реализовано два конкретных проекта"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ціхоцький

Украинско-польское предприятие по изготовлению оружия и военной техники разрабатывает тяжелые и высокотехнологичные виды вооружения.

Об этом рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Цихоцкий отметил, что совместное предприятие на первом этапе работы будет реализовывать "два конкретных проекта", а на следующем – речь пойдет об отдельных отраслях и отдельных видах оружия.

Читайте: Россияне продемонстрировали свою "культуру" в Буче, Ирпене и других городах, - посол Польши Цихоцкий

"В таких сферах детали публично не обсуждаются, но планируются и исследования, и сотрудничество инженеров, и совместная работа на рынках третьих стран. Я надеюсь, что в результате появятся некоторые виды вооружений – и тяжелых, и высокотехнологичных", – заявил посол.

1 июня 2022 правительства Украины и Польши подписали меморандум, предусматривающий создание совместного оборонного предприятия.
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Топ комментарии
+13
Прошу , возьмите под крыло КБ Лу
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10.06.2022 21:26
+12
Полякам справжнім друзям України-черговий респект...
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10.06.2022 21:29
+12
нептун зробив собі рекламу...
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10.06.2022 21:29
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Прошу , возьмите под крыло КБ Лу
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10.06.2022 21:26 Ответить
если там будет эта гнилая прокладка Укроборон пром, все похерится, а она там будет,на горбу у Луча в СП заползет.
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10.06.2022 23:58 Ответить
Полякам справжнім друзям України-черговий респект...
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10.06.2022 21:29 Ответить
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11.06.2022 09:09 Ответить
нептун зробив собі рекламу...
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10.06.2022 21:29 Ответить
Це добре, пане!! Шкода, що запізно прийшла така потреба!
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10.06.2022 21:32 Ответить
может мы и "Гром-2" увидим в ЗСУ
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10.06.2022 21:37 Ответить
ОТРК
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10.06.2022 21:45 Ответить
Це добре! Тільки найперш приготуйте якусь РСЗВ на випадок нашестя всяких дєрьмаків, данілових і іншої ЗЕ- контри і нечисті. А воно БУДЕ!!!
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10.06.2022 21:46 Ответить
Вільха М - 120 км !!!!
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10.06.2022 22:44 Ответить
якусь РСЗВ ?

в Україні 80 Смерчів під Вільху М !!!

але немає ракет
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10.06.2022 22:48 Ответить
А чому немає ракет? Криголам же всі власни статки віддавав на ВПК, а ракети не зробили... Доречі всі віипробування Вільхі М були невдалими, на відміну від Вільхі.
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11.06.2022 00:06 Ответить
На першому етапі має бути "не дати слугам втрутитися робиту підприємства" .
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10.06.2022 21:58 Ответить
Головне на гарматний постріл не допускати до проекту Укроборонпром на чолі з Ю. Гусєвим , та й взагалі усю Зелену банду саботажників .
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10.06.2022 22:58 Ответить
І зброя, і подібні підприємства мають бути розкидані по дружніх країнах на випадок появи нових дуже розумних презирватівів.
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10.06.2022 23:17 Ответить
Бажано, щоб Польща надала свою територію українським оборонним підприємствам на первод війни. І працювати безпечно, і до України близько.
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12.06.2022 23:37 Ответить
 
 