Посол Польши Цихоцкий о совместном с Украиной оборонном предприятии: "На первом этапе будет реализовано два конкретных проекта"

Украинско-польское предприятие по изготовлению оружия и военной техники разрабатывает тяжелые и высокотехнологичные виды вооружения.

Об этом рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Цихоцкий отметил, что совместное предприятие на первом этапе работы будет реализовывать "два конкретных проекта", а на следующем – речь пойдет об отдельных отраслях и отдельных видах оружия.

Читайте: Россияне продемонстрировали свою "культуру" в Буче, Ирпене и других городах, - посол Польши Цихоцкий

"В таких сферах детали публично не обсуждаются, но планируются и исследования, и сотрудничество инженеров, и совместная работа на рынках третьих стран. Я надеюсь, что в результате появятся некоторые виды вооружений – и тяжелых, и высокотехнологичных", – заявил посол.

1 июня 2022 правительства Украины и Польши подписали меморандум, предусматривающий создание совместного оборонного предприятия.