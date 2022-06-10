РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11454 посетителя онлайн
Новости За рубежом Санкции против России
853 3
Канада (1886) санкции (10609)

В Канаде заморозили российское имущество и средства на 316 млн дол.

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санкции

В рамках внедрения экономических санкций против РФ за нарушение суверенитета Украины в Канаде было заблокировано более 412 млн канадских долларов (около 316 млн долл. США).

Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции, ответственной за контроль за соблюдением санкций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 24 февраля по 7 июня в Канаде в целом было заморожено имущества на около 123 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций более чем на 289 млн долл., в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах касающихся России", - говорится в заявлении правоохранителей .

В ведомстве подчеркнули, что ввиду необходимости защиты частных данных лиц никаких деталей относительно замороженных средств и прекращенных финансовых операций разглашены не будут.

Читайте: Санкции против России не будут отменены после завершения войны, - Шольц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Канада - північна країна, там морози - не рідкість
показать весь комментарий
10.06.2022 21:42 Ответить
Расія, в день, отримує біля мільярда долярів... а так, да, Канаді дякуємо...
показать весь комментарий
10.06.2022 21:51 Ответить
в приципі нині для державного масштабу 316 млн дол. це дрібниця, але приємно
показать весь комментарий
10.06.2022 23:20 Ответить
 
 