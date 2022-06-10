Итальянские СМИ стали рупорами российской пропаганды о войне в Украине, - спецслужбы Польши
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в анализе итальянских СМИ отмечает, что местные телеканалы стали платформой для свободного общения российской пропаганды, где пропагандисты становятся равноправными партнерами для дискуссии.
"Каждое сообщение Кремля, доходящее до западного общественного мнения, вызывает беспокойство, потому что оно может повлиять на восприятие российской агрессии. СМИ в Италии является красноречивым примером того, как легко и масштабно российская пропаганда может заразить западную инфосферу", - написал в своем анализе спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, пишет Польское радио, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, пропаганда является перманентным элементом войны, которую ведет Россия против Украины, а дезинформационная деятельность является одним из активных мер Кремля для достижения своих военно-политических целей. Российская дезинформация направлена против украинской нации, НАТО и союзников, а также направлена на западные общества, чтобы построить нарратив, благоприятный для России.
"Российские пропагандисты и эксперты, пропагандирующие пророссийские тезисы, являются частыми гостями в итальянских новостях и журналистских программах, во время которых комментируется спецоперация в Украине и распространяется кремлевская пропаганда. Есть даже голоса, что итальянские СМИ стали российским "дезинформационным плацдармом на Западе"", - заметил Станислав Жарин.
"С начала российской агрессии против Украины российские политики и ведущие пропагандисты практически не покидали итальянских программ, как на государственных, так и на частных каналах. Они появляются в популярнейших интервью и ток-шоу страны развлекательного характера, где зрители преподносят приглашенным гостям", - подчеркнул Жарин.
Представитель отметил, что хотя итальянские редакции объясняют, что они заботятся о представлении различных мнений и обеспечении свободы дебатов, и что свобода слова заключается в приглашении представителей обеих сторон конфликта, фактически итальянские станции стали бесплатными площадками коммуникации для российского нарратива, где пропагандисты становятся равноправными партнерами.
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"la7" дивіться панове...
Адже, у іншому випадку вони б так не перлися в таке гівнисте місце, чи не так?
Увидев что наши беженцы - не такие откровенные нахлебники как арабы или сирийцы, европейцы могут захотеть открыть свой рынок труда для украинцев и украинок. Многие наши уже нашли там работу, сами. А после окончания войны ЕС радостно перетащит к себе и мужское трудовое население Украины.
Когда у нас будет нормальное законодательство - и в нас будет выгодно вкладывать. А пока что будут использовать трудовые ресурсы.
Все через Росію: в Італії два гості телешоу побилися у прямому ефірі, відео
Тут на 7 каналі - виступають кацапи і проросійські журналісти.
А серед моїх так званих "друзів" 95%, з приходом війни, мені сказалаи відкрито, що Україна мала здатись і не оборонятись. Тут де я живу, вони всі проСальвіністи - ну той котрому путлєр дав 5млн. І от всі вони кричать, що з вини України прийшла інфляція, бензин дорогий, все подорожчало і тд. Вони мені кажуть, що наш президент має перестати просити зброю і воєнну допомогу якщо наша армія не в стані сама захищатись.
Навіть казали, що зпочатку треба було здати Україну, а потім хтось , невідомо хто, подумав би про її звільнення від орків .
І не розуміють, чому біженці то тільки жінки і діти і хто їм буде їсти давати. І що це абсолютно не правильно, що італійці мають допомагати біженцям. Тобто, ведуть до того, що і чоловіки мали виїхати разом із своїми сімями, щоби їх утримувати. А то тим біженцям треба ще й роботу давати.
А ще є тут багато таких, шо кричать всьому НІ. Тобто, зпочатку кричали що вони проти ЗД тунелю до Франції, потім що вони проти маскерин і вакцин , а тепер вони проти воєнній допомозі Україні.
Але найстрашніше, що я відкрила, що - в разі - воєнних дій в Італії - чоловіки із сімями втечуть з Італії (шоправда я не зрозуміла куди вони хочуть втікати, якщо воєнні дії вже тут, то вся Єропа вже згоріла) - і вони не збираються захищати свою державу. Це має робити хтось інший - але тільки не вони.
То про що дальше будемо говорити.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Вы когда-нибудь задумывались - в чём смысл обстрела Расией жилмассивов Харькова кассетными снарядами?
Так вот - для усиления пророссийских настроений.
Не усекли?
"В этих обстрелах виновата Украина, потому что нужно было сдаться, и ничего этого небыло бы!"
Такова реальность, девочки и мальчики.
09.06.2022 09:27 Ответить Удалить
Десь тут на сайті була авторська цікава стаття про ядерну війну, яку ***** планує зі знищення Італії. Пам'ятаю, що Падуя там була, інші міста не пам'ятаю.