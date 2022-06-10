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война (46506) Италия (1509) Польша (7455) пропаганда (3468) СМИ (3778)

Итальянские СМИ стали рупорами российской пропаганды о войне в Украине, - спецслужбы Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пропаганда,фейк,путін

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в анализе итальянских СМИ отмечает, что местные телеканалы стали платформой для свободного общения российской пропаганды, где пропагандисты становятся равноправными партнерами для дискуссии.

"Каждое сообщение Кремля, доходящее до западного общественного мнения, вызывает беспокойство, потому что оно может повлиять на восприятие российской агрессии. СМИ в Италии является красноречивым примером того, как легко и масштабно российская пропаганда может заразить западную инфосферу", - написал в своем анализе спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, пишет Польское радио, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, пропаганда является перманентным элементом войны, которую ведет Россия против Украины, а дезинформационная деятельность является одним из активных мер Кремля для достижения своих военно-политических целей. Российская дезинформация направлена против украинской нации, НАТО и союзников, а также направлена на западные общества, чтобы построить нарратив, благоприятный для России.

"Российские пропагандисты и эксперты, пропагандирующие пророссийские тезисы, являются частыми гостями в итальянских новостях и журналистских программах, во время которых комментируется спецоперация в Украине и распространяется кремлевская пропаганда. Есть даже голоса, что итальянские СМИ стали российским "дезинформационным плацдармом на Западе"", - заметил Станислав Жарин.

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"С начала российской агрессии против Украины российские политики и ведущие пропагандисты практически не покидали итальянских программ, как на государственных, так и на частных каналах. Они появляются в популярнейших интервью и ток-шоу страны развлекательного характера, где зрители преподносят приглашенным гостям", - подчеркнул Жарин.

Представитель отметил, что хотя итальянские редакции объясняют, что они заботятся о представлении различных мнений и обеспечении свободы дебатов, и что свобода слова заключается в приглашении представителей обеих сторон конфликта, фактически итальянские станции стали бесплатными площадками коммуникации для российского нарратива, где пропагандисты становятся равноправными партнерами.
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Топ комментарии
+17
Берлускони и Путин дружили
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10.06.2022 22:06
+14
Тут не до журналістських стандартів, якими прикриваються італійські медіа. Чомусь вони ж не аплодували представникам ІГІЛ або Аль-Каїда?
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10.06.2022 22:07
+11
Озеро Комо пристанище российских пропагандистов, а местные вообще везде
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10.06.2022 22:10
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Берлускони и Путин дружили
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10.06.2022 22:06 Ответить
Озеро Комо пристанище российских пропагандистов, а местные вообще везде
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10.06.2022 22:10 Ответить
Не дружили, а подельничали.
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10.06.2022 23:05 Ответить
И не пу , а ***** ПУТЛЕРАСТОВИЧ И МЕГАКОРРУПЦИОНЕР БЕ
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11.06.2022 00:43 Ответить
а ПО готове всім х пропагандистам рф і рупорів кремля за невеликі гроші дати тут притулок, забезпечити їх працєю за призванням, ну щоб талант не пропадав, почути іншу сторону, прийняти і полюбити.
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10.06.2022 22:06 Ответить
Тут не до журналістських стандартів, якими прикриваються італійські медіа. Чомусь вони ж не аплодували представникам ІГІЛ або Аль-Каїда?
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10.06.2022 22:07 Ответить
Стандарты может задавать только Серожа Лещенко
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10.06.2022 22:43 Ответить
ИГИЛ и Аль-Каида столько не врали как Россия.
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10.06.2022 22:44 Ответить
*******. італія кличе їх шоб обісрати.всі розуміють шо вони *******!
"la7" дивіться панове...
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10.06.2022 22:08 Ответить
Да, да.. Даже в Евроньюс был сюжет на эту тему. Там начальник профсоюза итальянских журналистов так и говорит-если не доказано, шо это куплено-то это "свобода слова".
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10.06.2022 22:18 Ответить
Тобто, ви хочете сказати, що кацапам подобається, коли їх обсирають?
Адже, у іншому випадку вони б так не перлися в таке гівнисте місце, чи не так?

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10.06.2022 22:19 Ответить
Сальвини с конте (*****-жополизы) кранты. Берлуску никто всерьёз не воспринимает. Сальвини ещё должен оправдаться за *****фские 5 млн, перечисленные на ENI. По всем каналам их только и критикуют. Рашист орсини уже в собственных сетях запутался. А в общем Италия в ужасе от ***** с *****стәном и поддерживают проукраинскую политику.
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11.06.2022 01:39 Ответить
По-перше. Мало італійців дивиться La7. По-друге. Останні дві-три неділі і вони "здулися", на жаль.
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11.06.2022 11:41 Ответить
сколько наши будут утиратся? что мешает взорвать пару редакций и телеканалов СМИ Италии и напомнит вонючим итальяшкам-- что они так и не ответили за 2 Мировую войну и за движение фашизм их не денацифицировали и не демилитаризировали... вопрос почему?? актуален и сегодня...как впрочем и Венгрию и Австрию.... а зря.... все что есть сегодня имеет и заложено во второй мировой войне и ее последствиях политическая проституция и целесообразность бумерангом догоняют весь мир..
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10.06.2022 22:08 Ответить
"Взорвать редакции"? Ты совсем с катушек? Поедь лучше в москву, чего-нибудь взорви.
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10.06.2022 22:20 Ответить
Ви його відправляєте в спам. Бан - дещо інше.
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11.06.2022 03:40 Ответить
Зелень подажная точно наши?
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10.06.2022 22:26 Ответить
Архівіст СВР Мітрохін ще у 90-х показав, що самою просякнутою агентурою КГБ була Італія. Там були всі - і журналюги також. Більше 200 осіб отримували платню від СРСР. А Берлусконі отримав у дар від путіна ліжко з берези розміром 4 на 4. Потім берлусконі тягали за хобот за неповнолітніх.
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10.06.2022 22:17 Ответить
В Италии, после второй мировой была самая большая компартия в кап мире. В небогатой стране-это был стабильный приработок к основному заработку. А начальство вообще нигде не работало. Только в компартии.
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10.06.2022 22:24 Ответить
на жаль,макаронники і кацапи дружать ще з часів СРСР,достатньо згадати про фільми спільного виробництва .Італійцям до бані Україна,вони бачать,що ростуть ціни на пальне і продукти,що свої вирощені кокоси чи ********* вони не можуть продавати на кацапському ринку,тому не варто дивуватись,що саме на такому нестійкому грунті москалі шукають можливість отруїти людські уми своєю блювотиною.Це рак з метастазами по всьому світі.
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10.06.2022 22:23 Ответить
За теорією кацапні : вони і італійці брати. Кацапські царі Романови ( Романови вони стали щоб всім було ясно про їх римське походження) вихідці великої цивілізації. Може вони відстебнуться від нас зі своєю любов'ю і причеплються до італійців. Це ж московіти потомки етрусків (вони так проповідують). Кацапні не в Україну треба лізти , а в Італію.
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20.06.2022 06:07 Ответить
Нам надо чинить государство, а не думать что в голове у итальянцев или мадьяр.
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10.06.2022 22:45 Ответить
В ЄС все нормально і нам туди якраз і потрібно вступати. Не ЄС винний в тому, що росія бреше всюди ( в ООН, в ОБСЄ, в своїх ЗМІ, в італійських ЗМІ і т.д.)
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10.06.2022 22:47 Ответить
вступление в ЕС - это свободный рынок товаров, услуг и свободный РЫНОК ТРУДА.
Увидев что наши беженцы - не такие откровенные нахлебники как арабы или сирийцы, европейцы могут захотеть открыть свой рынок труда для украинцев и украинок. Многие наши уже нашли там работу, сами. А после окончания войны ЕС радостно перетащит к себе и мужское трудовое население Украины.
Когда у нас будет нормальное законодательство - и в нас будет выгодно вкладывать. А пока что будут использовать трудовые ресурсы.
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10.06.2022 23:54 Ответить
Некоторое мужское трудовое население Украины уже работало в Европе перед войной. И что?
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11.06.2022 01:26 Ответить
Відверто проросійських країн в ЄС не так багато. Угорщина, Італія, Німеччина і частково Франція.
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10.06.2022 23:06 Ответить
Возможно, но не все тв. Итальянцы в большинстве поддерживают Украину, очень сопереживают. Единственное, чего я тут не наблюдаю в последнее время - это громкоорущих россиянцев, через 20 лет они все-таки начали переходить на тихий ломаный итальянский😂😂😂
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10.06.2022 22:46 Ответить
Прокацапського лайна тут найбільше! Скільки б в Ютюбах і ФБ не писав під їх новинними постами-нападали натовпом з однією методичкою "Амеріка скрізь всьо разруша, всіми хоче командувать і шоб всі думали як Західні еліти" "Ваш Зеленскі хоче миру но от Байден і бріти заставляють його воювать" .. Солідарність висловлюють тільки наші люди, які в Італії і вступають в дискусії-ніколи не думав скільки тут лайна. В найкращому випадку просто мовчать ну або "За мір" з гейськими прапорами і все одно ніжно звинувачують "Амеріку".
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10.06.2022 23:02 Ответить
Це країна де придумали поняття "фашизм" - нічого дивного, це гени...
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10.06.2022 23:19 Ответить
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2022-05-20/vse-iz-za-rossii-v-italii-dva-gostya-teleshou-podralis-v-pryamom-efire-video/269492


Все через Росію: в Італії два гості телешоу побилися у прямому ефірі, відео
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10.06.2022 23:44 Ответить
Очень точная формулировка: Страна развлекательного характера
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11.06.2022 00:16 Ответить
Чтоб знать истину, нужно здесь проживать. Иначе всё только блаблабла.
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11.06.2022 01:43 Ответить
ну поки що немає ніби ніяких конкретних кроків від Італії на зняття санкцій чи якихось інших серйозних поступок москалям, тому....
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11.06.2022 02:00 Ответить
Нічого дивного, італійці ********** ***** та русаків. Вони навіть парад папєдабєсія транслювали по центрального каналу з перекладом. У якій країні ще під час війни була пряма трансляція з червоного цвинтаря?
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11.06.2022 02:34 Ответить
Прям як українські ЗМІ часів 2014-2020.
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11.06.2022 09:13 Ответить
Скажемо так, я живу в Італії вже дуже довго, ну дуже довго. Тільки із приходом війни нарешті взнала хто є хто.
Тут на 7 каналі - виступають кацапи і проросійські журналісти.
А серед моїх так званих "друзів" 95%, з приходом війни, мені сказалаи відкрито, що Україна мала здатись і не оборонятись. Тут де я живу, вони всі проСальвіністи - ну той котрому путлєр дав 5млн. І от всі вони кричать, що з вини України прийшла інфляція, бензин дорогий, все подорожчало і тд. Вони мені кажуть, що наш президент має перестати просити зброю і воєнну допомогу якщо наша армія не в стані сама захищатись.
Навіть казали, що зпочатку треба було здати Україну, а потім хтось , невідомо хто, подумав би про її звільнення від орків .
І не розуміють, чому біженці то тільки жінки і діти і хто їм буде їсти давати. І що це абсолютно не правильно, що італійці мають допомагати біженцям. Тобто, ведуть до того, що і чоловіки мали виїхати разом із своїми сімями, щоби їх утримувати. А то тим біженцям треба ще й роботу давати.
А ще є тут багато таких, шо кричать всьому НІ. Тобто, зпочатку кричали що вони проти ЗД тунелю до Франції, потім що вони проти маскерин і вакцин , а тепер вони проти воєнній допомозі Україні.
Але найстрашніше, що я відкрила, що - в разі - воєнних дій в Італії - чоловіки із сімями втечуть з Італії (шоправда я не зрозуміла куди вони хочуть втікати, якщо воєнні дії вже тут, то вся Єропа вже згоріла) - і вони не збираються захищати свою державу. Це має робити хтось інший - але тільки не вони.
То про що дальше будемо говорити.
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11.06.2022 09:21 Ответить
амфаш

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Вы когда-нибудь задумывались - в чём смысл обстрела Расией жилмассивов Харькова кассетными снарядами?
Так вот - для усиления пророссийских настроений.
Не усекли?
"В этих обстрелах виновата Украина, потому что нужно было сдаться, и ничего этого небыло бы!"
Такова реальность, девочки и мальчики.

09.06.2022 09:27 Ответить Удалить
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11.06.2022 10:09 Ответить
Як я раніше і казала, що італійці в усьому звинувачують Україну. У війні винні лише ми, у підвищенні цін в Італії винні знову ми, у тому, що закриваються італійські фірми через здорощання цін на газ винні українці, через те, що італійське тепле взуття, яке шиють для росісі нікому іншому вже не продати винні знову ми. Кацапські пропагандисти дуже інтенсивно працюють на італійському ТВ та в ютюбі, італійці щене розуміють, що Італія у великій небезпеці.

Десь тут на сайті була авторська цікава стаття про ядерну війну, яку ***** планує зі знищення Італії. Пам'ятаю, що Падуя там була, інші міста не пам'ятаю.
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12.06.2022 10:16 Ответить
 
 