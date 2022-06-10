С начала суток на Донбассе отбиты 14 атак врага. Уничтожено 20 единиц техники оккупантов, состав боеприпасов и 4 воздушных цели, - пресс-центр ОС

По состоянию на 21:00, 10 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет по позициям наших войск боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем. Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам, инфраструктуры", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

• 4 танка;

• 2 артиллерийские системы;

• 11 боевых бронированных машин;

• 3 единицы автомобильной техники;

• 1 склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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