С начала суток на Донбассе отбиты 14 атак врага. Уничтожено 20 единиц техники оккупантов, состав боеприпасов и 4 воздушных цели, - пресс-центр ОС
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По состоянию на 21:00, 10 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Вдоль всей полосы обороны враг применяет по позициям наших войск боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем. Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам, инфраструктуры", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
• 4 танка;
• 2 артиллерийские системы;
• 11 боевых бронированных машин;
• 3 единицы автомобильной техники;
• 1 склад с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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