Каждый коллаборант подписывает приговор и становится законной целью для спецслужб, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Все украинские чиновники, которые пошли на сотрудничество с российскими захватчиками, должны понимать, что они становятся законной целью для спецслужб.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
"Количество коллаборантов в оккупированной части юга настолько мало, что Россия планирует завозить чиновников из России. Но бывают и предатели. Каждое должностное лицо, которое соглашается сотрудничать с оккупантами, должно понимать, что подписывает себе приговор и становится законной целью для украинских спецслужб и судов", – подчеркнул Подоляк.
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+29 Агамемнон
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+25 Валадімір Щєлєнскій
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+25 Ярослав Рябченко
показать весь комментарий10.06.2022 22:34
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Дуже самокритично Але нажаль у наших спецслужбах і судах сидять такі ж самі зрадники...
питання складне, але в кожному випадку я впевнений можна буде розібратися достеменно,при бажанні.
А какая разница- одним каZZапским агентом меньше будет, или сразу двумя.
Хоче хтось зберегти лице ********* Гітлеру - все вирок пособник рашизму.