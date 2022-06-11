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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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членство в ЕС (773) Стефанишина Ольга вице-премьер (161)

Стефанишина объяснила, что будет делать Украина в случае отказа ЕС по поводу статуса кандидата: "Это решение нас разочарует и будет воспринято как измена"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

єс

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, как Киев будет реагировать на отказ ЕС предоставлять статус кандидата на членство Украины.

Об этом она заявила в пятницу во время дискуссии, организованной Киевским форумом безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Для получения любого решения, кроме предоставления Украине статуса кандидата, мы можем ничего не делать. Мы можем сидеть сложа руки, заполнив вопросник и ничего не делать. Но до последней минуты, пока не закончится саммит, мы будем бороться за это решение, потому что оно важно не только для Украины, но и всей Европы", – подчеркнула Стефанишина.

Также читайте: Три страны ЕС не хотят предоставлять Украине статус кандидата на членство, - вице-премьер Стефанишина

Она добавила, что отказ от предоставления кандидатского статуса Украине ослабит позиции лидеров ЕС и усугубит России, а "европейские лидеры должны осознавать, что следующего исторического момента, когда будет такая мобилизация их общества и парламентов в поддержку Украины, не будет".

"Я считаю, что любые решения, кроме предоставления Украине статуса кандидата, ослабят прежде европейских лидеров и наше стремление, веру украинских людей в Европейский проект как таковой", - добавила вице-премьер.

"Поэтому я думаю, что это решение нас разочарует, будет воспринято как измена у нас. Мы, конечно, не откажемся от европейской интеграции, но будем чувствовать, что европейские лидеры свой исторический шанс упустили", - подытожила она.
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Топ комментарии
+44
А корупція та відсутність реформ від зеблазнів хіба не зрада?
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10.06.2022 23:45
+31
Що воно меле, курка(( Дешеві, на рівні підлітка, спекуляції по темі Европи і погроза образитися. Реально шмаркля зелена.
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10.06.2022 23:50
+23
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11.06.2022 00:39
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Правила форума Совет форумчан
А корупція та відсутність реформ від зеблазнів хіба не зрада?
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10.06.2022 23:45 Ответить
Це Ви, так роумію, про Німеччину та Угорщину?
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11.06.2022 00:21 Ответить
Неперекручивай.
ЗЕдегинираты ниодной реформы не сделали,корупция процветает.ЗЕокурок,оркужил себя всякмюими там Портновыми.Ни кто в ЕС таких идиотов не ждет и нехочет видеть.
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11.06.2022 00:43 Ответить
Не сравнивай йух с пальце - здесь никто даже не пернет, чтоб без договорняков и схематозов!
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11.06.2022 01:07 Ответить
Наші корупціонери грабують свою державу.Якої шкоди завдали Німеччині чи Угорщині,Шольц,Шрьодер чи Орбан?Жодної,бо вони дбають про інтереси своїх країн,а не власних кишень.Як ви думаєте,коломойський ,котрий недавно купив газ у державної компаній,за вдвічі заниженою вартістю,не купив керівництво державної компанії для цієї афери?Чи може вони подарували 300 мільйонів гривень коломойському просто так?Щодо цієї крадіжки не відкрито кримінальної справи,мабуть слідчі органи також в долі.Це і є корупція,а ви плутаєте її з лобіюванням.
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11.06.2022 09:51 Ответить
Сподіваєшся що на кротів ОПи ЄС заплющить очі? І на переслідування опозиції теж?
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10.06.2022 23:47 Ответить
США попередили про можливе російське вторгнення - 23 ЛИСТОПАДА 2021. розвідка США: Росія готує повномасштабний наступ впродовж наступних 48 годин.
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11.06.2022 00:38 Ответить
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11.06.2022 00:39 Ответить
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11.06.2022 00:40 Ответить
Потому что Зеленский -предатель
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11.06.2022 09:57 Ответить
хотя бы о планах начала борьбы с корупцией и уменьшения её, ну скажем до уровня среднеевропейского статистического, и начале хоть каких то реформ она вообще не упоминает. даже о новых планах "великого будівництва" - ни гу-гу.
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10.06.2022 23:48 Ответить
Що воно меле, курка(( Дешеві, на рівні підлітка, спекуляції по темі Европи і погроза образитися. Реально шмаркля зелена.
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10.06.2022 23:50 Ответить
Розчарування- то таке . Україна має ще кращий варіант , запропонований Джонсоном - УПА + Балтія + Туреччина . Сім адекватних країн без ******* і шольців в голові .
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10.06.2022 23:53 Ответить
На счёт Турции большой вопрос, за закрытие пролива спасибо им, конечно, но в остальном - такое себе.
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10.06.2022 23:56 Ответить
нах арабов - славяне+прибалты+англосаксы=убойная смесь!
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11.06.2022 00:01 Ответить
а арабы тут причём?
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11.06.2022 00:38 Ответить
как бы зеля и его шобла, обидившись не пошли путём бульбохуйла и януковоща, та не выдали типо - ах так! не хотите нас видеть в ес, так мы будем проситься в "тайожний сойуз!". от его обиженной оп-ы и такого можно ожидать.
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11.06.2022 00:02 Ответить
Після такого зеля проживе хвилин 15. Навіть дорожку винюхати не встигне
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11.06.2022 00:40 Ответить
А хіба й так не видно, що піаніст потихеньку скатується на шлях бульбофюрера та пуйла?
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11.06.2022 07:27 Ответить
Туреччина - це та, що приймає викрадене у нас РФ зерно?
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11.06.2022 01:16 Ответить
Ну, на рахунок "адекватноі" Туреччини (ердоган) ви погарячкували...
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11.06.2022 07:23 Ответить
Дивна штука,- читаючи цю тему, чомусь здається, що більшість тутешніх коментаторів, - німці!

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10.06.2022 23:59 Ответить
А повинні бути такими, про яких сказав Арахмідія: корупція зашита в ДНК українців ??

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11.06.2022 01:14 Ответить
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11.06.2022 00:01 Ответить
Убійца - садовнік!

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11.06.2022 00:05 Ответить
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11.06.2022 01:28 Ответить
Пригрозіть ЄС, що засадите Пороха, все одно гірше вже і так не буде)
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11.06.2022 00:02 Ответить
я бы не строил иллюзий на тему вступления в ЕС, после войны его уже не будет, будут региональные союзы , нам нужно думать над тем , какой создавать и с кем, иногда складывается впечатление, что вся эта каша-малаша была заварена именно с целью разрушения ЕС, И ЕСЛИ ТАМ НЕ ДУРАКИ, А ТАМ НЕ ДУРАКИ , ТО уКРАИНУ В ес НЕ ОСОБЕННО ВОЗЬМУТ.
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11.06.2022 00:06 Ответить
Що? Стане Ізраїлем. А потім прийде по всіх пособників рашистів які б вони посади не займали та яким би громадянством не прикривались і стратить їх.

Це в інтересах ЄС прийняти Україну і не дати українцям причин зненавидіти всіх.

Бо відмова від атомної зброї і потім такий кидок країни із гарантіями захисту це не те що хтось забуде якщо його не задобрити.
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11.06.2022 00:07 Ответить
А разве Украина не в союзе с другими странами. С Польшей, Великобританией, США и множеством других стран? Если и обвинять кого то в предательстве, так это те страны, которые попытаются заблокировать и даже заблокирует эту резолюцию, а не всех под одну гребенку грести. Стефанишина если я не ошибаюсь фигурант уголовного дела Елены Лукаш руководительницы Минюста во времена Януковича, поэтому, нужно быть осторожней с мнением этой персоны.
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11.06.2022 00:08 Ответить
Особисто мене втомлює постійний пошук зради. Особливо там, де її немає, де насправді нам нічого не винні - це їх вільне рішення. Україна має просто прийняти його і далі діяти відповідно до своїх інтересів
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11.06.2022 00:11 Ответить
Як це не винні? Ви як жінка маєте розуміти, що коли вже свати засланні, обручки куплені, та навіть дитина там на горізонті, тобто вже і генікллога пройшли, то якось не прийнятна відмова...
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11.06.2022 00:27 Ответить
Якщо тобі ще багато років тому сказали: "Маєш бажання війти в нашу хату? Помий ноги", а ти досі того не зробив та прешся туди з брудними - двері, зазвичай, зачиняються.
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11.06.2022 09:31 Ответить
Реєстрація: 11 червня 2022

Заходив: 11 червня 2022 в 00:06

Ти зареєструвалась посеред ночі, щоб оцю фуйню написать?
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11.06.2022 01:44 Ответить
Цю фуню пишу в ночі бо працюю в ночі,пишу тому що знаю,в іспанії 20 років,і спілкуюсь з людьми майже зі всієї європи,до речі,біженці які приїхали в основній масі і,не всі,не додають плюсів а на оборот в перший місяць війни помагали багато,а зараз ні,дякуючи українським сепарам,є багато нюансів,але куди тобі....
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11.06.2022 05:57 Ответить
Маячня якась
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11.06.2022 00:39 Ответить
значить Зепотвори вирішили нічого в країні не міняти(судова гвлка влади,корупція,співпраця з ворогом...)а просто знайти зрадників,краще всього з ЕС...
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11.06.2022 00:40 Ответить
На жаль але думаю що не проголосують за надання статусу, багато з країн зараз кажуть що за,а при голосуванні скажуть ні,на жаль....
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11.06.2022 00:52 Ответить
Реєстрація: 09 червня 2022

Боти з усіх щілин полізли.
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11.06.2022 01:47 Ответить
Сам ти бот якщо ти про мене .
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11.06.2022 05:35 Ответить
ЗЕшоблу во главе с зеленским - на мыло!!
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11.06.2022 01:29 Ответить
А в Європі сліпі і глухі ? Вони не бачать , як навіть під час війни намагаються боротися з патріотичною опозицією ? Не чують , як регулярно зе або якісь абрахамії , подоляки чи Данілови несуть несенітницю ? І , головне : УКРАЇНІ ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ВСТУП ДО НАТО !!! І над цим треба працювати день і ніч без перерви ! А Євросоюз після війни , якщо не буде промосковських політиків та бені з кучмівською бандою , нікуди не втече .
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11.06.2022 06:14 Ответить
Те що Зеля зробив з виборами діректора САП не було зрадой та порушенням Констіуції ?
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11.06.2022 06:18 Ответить
ПреЗедента та його посіпак вигнати?
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11.06.2022 07:44 Ответить
"шо делать? - пердеть і бєгать", - пропозиція бездарної влади.
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11.06.2022 07:56 Ответить
Подать на ЕС в Печерский суд. За зраду.
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11.06.2022 09:03 Ответить
У Евросоюза есть печальный прецендент
Венгрия
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11.06.2022 09:10 Ответить
В таком случае смерть зеленым предателем за отсутствие любви к родине и вышиванке
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11.06.2022 09:18 Ответить
Шантаж то не метод бути в Євросоюзі!!!! Треба відновити країну і позбутися тих хто тормозить наш розвиток після Перемоги, щоб не ми просилися в Європу, а нас просили приєднатися!!!!
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11.06.2022 09:21 Ответить
Це буде перевірка старої Європи на вшивість.
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11.06.2022 09:40 Ответить
Обижаться - это инфантилизм.
Надо вооружаться и наводить порядок.
Европа продажная, но не слепая.
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11.06.2022 11:05 Ответить
Сперва нужно избавиться от бревна в собственном глазу, а уж затем вопить про предательство ЕС и на что-то претендовать...
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11.06.2022 11:12 Ответить
Безугла всіх розстріляє
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11.06.2022 12:03 Ответить
 
 