С 11 июня оккупанты начнут выдавать российские паспорта в Запорожской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На подконтрольной оккупационным войскам территории Запорожской области российские паспорта будут выдаваться с 11 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.ru, об этом заявил коллаборант Владимир Рогов, руководящий оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области.
"Завтра (11 июня. – Ред.) жители "освобожденной" территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей великой единственной Родины", - говорится в сообщении.
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Сюрпляс Аморалов
@BOmexCmqpHnNNWK
·
16 ч
Прочитал твит,что в Херсон будут переселять или уже начали росс. военных вместе с семьями.Помните,как той картинке,где заселяется счастливая семья в квартиру расстрелянных.Или в данном случае изгнанных. Интересно,что в головах у тех людей,которые согласятся на сталинский косплей?
на двойном бифитере
@UkrainianSarda
В ответ
@BOmexCmqpHnNNWK
Вже є такі сім'ї ! І їм дуже подобається у нас Я з Херсону
когда еще земли забираешь чужие?
как рашка говняшка это своему быдлу объяснять будет?