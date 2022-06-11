С 11 июня оккупанты начнут выдавать российские паспорта в Запорожской области

На подконтрольной оккупационным войскам территории Запорожской области российские паспорта будут выдаваться с 11 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.ru, об этом заявил коллаборант Владимир Рогов, руководящий оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области.

"Завтра (11 июня. – Ред.) жители "освобожденной" территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей великой единственной Родины", - говорится в сообщении.

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