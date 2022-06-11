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С 11 июня оккупанты начнут выдавать российские паспорта в Запорожской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

паспорт,рф

На подконтрольной оккупационным войскам территории Запорожской области российские паспорта будут выдаваться с 11 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.ru, об этом заявил коллаборант Владимир Рогов, руководящий оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области.

"Завтра (11 июня. – Ред.) жители "освобожденной" территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей великой единственной Родины", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотели раздать на Киевщине советские паспорта, - СБУ. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+11
Хто візьме, одразу стає "гарматним м'ясом" - витратним матеріалом, який зовсім не жалко.
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11.06.2022 07:08
+10
Врага , сначала , надо уничтожить в Киеве, без этого ЮГ не отвоевать
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11.06.2022 07:35
+9
Їм самим і потрібне. Для продовження війни та виправдання своєї "визвольної місії"
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11.06.2022 07:05
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11.06.2022 06:57 Ответить
Каждому!
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11.06.2022 09:36 Ответить
Кому це гівно потрібне?
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11.06.2022 06:59 Ответить
Їм самим і потрібне. Для продовження війни та виправдання своєї "визвольної місії"
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11.06.2022 07:05 Ответить
Носяться зі своїми нацистськими аусвайсами,як довбой@би. Буде чим потім багаття розводити.
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11.06.2022 07:05 Ответить
могли бы выдать автоматы украинским партизанам .
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11.06.2022 07:06 Ответить
Хто візьме, одразу стає "гарматним м'ясом" - витратним матеріалом, який зовсім не жалко.
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11.06.2022 07:08 Ответить
Мокшанські пітараси
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11.06.2022 07:09 Ответить
Які юридичні підстави "видачі паспортів" є у окупанта ? Хто не чинив опір окупантам та ще й отримав паспорт з курицею - того одразу вдягнуть в форму окупанта і кинуть в мясорубку на 0
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11.06.2022 07:11 Ответить
Во время войны юридични пидставы не действуют!
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11.06.2022 09:43 Ответить
Я сморю русский паспорт такой мусор, раз его раздают на право и на лево.
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11.06.2022 07:23 Ответить
Уявляю собі, як американці в Іраку, чи Афганістані всім паспорти роздають...
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11.06.2022 07:50 Ответить
Врага , сначала , надо уничтожить в Киеве, без этого ЮГ не отвоевать
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11.06.2022 07:35 Ответить
Интересно - паспорта раздают насильно?
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11.06.2022 07:55 Ответить
Интересно -кому они нужньІ?
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11.06.2022 08:08 Ответить
Ага,пытают паспортами.
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11.06.2022 09:37 Ответить
асфальтовий гундосик запиляє з цього приводу якийсь видосик?👇

Сюрпляс Аморалов

@BOmexCmqpHnNNWK

·
16 ч

Прочитал твит,что в Херсон будут переселять или уже начали росс. военных вместе с семьями.Помните,как той картинке,где заселяется счастливая семья в квартиру расстрелянных.Или в данном случае изгнанных. Интересно,что в головах у тех людей,которые согласятся на сталинский косплей?



на двойном бифитере

@UkrainianSarda

В ответ

@BOmexCmqpHnNNWK

Вже є такі сім'ї ! І їм дуже подобається у нас Я з Херсону
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11.06.2022 07:59 Ответить
Сбежать то успеют, семьи оккупантов?
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11.06.2022 08:10 Ответить
Заселение оккупантов и их семей с личинками в дома убитых украинцев является одним из стимулов их участия в этой войне по контракту.
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11.06.2022 09:41 Ответить
получателям должны доплачивать. иначе какой в них смысл?
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11.06.2022 08:28 Ответить
"Аусвайси" свої запроваджують, намагаються винищити все живе в Україні, при цьому сильно ображаються коли їх порівнюють з фашистами.
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11.06.2022 08:32 Ответить
а что это такая за денацификация
когда еще земли забираешь чужие?
как рашка говняшка это своему быдлу объяснять будет?
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11.06.2022 09:11 Ответить
Зачем кацапам шото объяснять? ***** скажет:,, Мы победили" и кацапы радостно заорут: ,,Ура"
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11.06.2022 09:20 Ответить
Ой а що так слабО, папірці якісь, давайте одразу наколки з номерами ну руку.
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11.06.2022 09:20 Ответить
Якось так https://www.youtube.com/watch?v=sfQh_oAecg0
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11.06.2022 12:27 Ответить
Пенсы будут брать, из за выплат и пенсий. Вряд-ли получали пенсуху с апреля. Деваться некуда. Так же было на даунбасе с 14 г. На таких и рассчитано было. А потом и своя пенсуха догонит, и так тоже было в те годы.
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11.06.2022 14:42 Ответить
 
 