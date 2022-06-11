В ООН назвали "военным преступлением" смертный приговор 3 иностранцам в "ДНР"

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в пятницу осудило смертный приговор, вынесенный трем иностранцам в так называемой "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении УВКПЧ.

"УВКПЧ обеспокоено тем, что так называемый "верховный суд" самопровозглашенной "ДНР" приговорил троих военнослужащих к смертной казни.

По словам Главного командования Украины, все мужчины входили в состав Вооруженных сил Украины, и если это так, то их не следует считать наемниками. Такие судебные процессы против военнопленных являются военным преступлением", - заявила спикер УВКПЧ Равин Шамдасани.

В то же время, спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация всегда будет выступать против смертной казни при любых обстоятельствах.

"И мы призываем комбатантам, которые были задержаны, предоставить международную защиту и обращаться с ними в соответствии с Женевскими конвенциями", - добавил он.

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