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иностранец (459) ООН (3926) смертная казнь (105) военные преступления (1155)

В ООН назвали "военным преступлением" смертный приговор 3 иностранцам в "ДНР"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

піннер,аслі,брагім

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в пятницу осудило смертный приговор, вынесенный трем иностранцам в так называемой "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении УВКПЧ.

"УВКПЧ обеспокоено тем, что так называемый "верховный суд" самопровозглашенной "ДНР" приговорил троих военнослужащих к смертной казни.

По словам Главного командования Украины, все мужчины входили в состав Вооруженных сил Украины, и если это так, то их не следует считать наемниками. Такие судебные процессы против военнопленных являются военным преступлением", - заявила спикер УВКПЧ Равин Шамдасани.

В то же время, спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация всегда будет выступать против смертной казни при любых обстоятельствах.

"И мы призываем комбатантам, которые были задержаны, предоставить международную защиту и обращаться с ними в соответствии с Женевскими конвенциями", - добавил он.

Также читайте: Из-за "смертных приговоров", которые оккупанты вынесли трем иностранным бойцам ВСУ, начали расследование, - Венедиктова
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Топ комментарии
+8
не существует никаких "Приднестровья", "ДНР", "ЛНР", "Крым", "Абхазия".
это оккупированные кацапами территории.
страна-оккупант несет полную ответственность за все, что происходит на оккупированных территориях.
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11.06.2022 08:09
+3
В сраку їх поцілуйте
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11.06.2022 07:27
+3
Чого це управління верховного комісара ООН не наголошує, що цей "вирок" - це саме касапський, ніякий не ордловський? Чому не покладає відповідальності за нього на лаптєстан, зокрема, на *****?
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11.06.2022 08:22
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УВКПЛ стурбовано
путин и пушилин сейчас заплачут
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11.06.2022 07:20 Ответить
В сраку їх поцілуйте
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11.06.2022 07:27 Ответить
суд чєго, @лядь?
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11.06.2022 07:56 Ответить
не существует никаких "Приднестровья", "ДНР", "ЛНР", "Крым", "Абхазия".
это оккупированные кацапами территории.
страна-оккупант несет полную ответственность за все, что происходит на оккупированных территориях.
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11.06.2022 08:09 Ответить
Чого це управління верховного комісара ООН не наголошує, що цей "вирок" - це саме касапський, ніякий не ордловський? Чому не покладає відповідальності за нього на лаптєстан, зокрема, на *****?
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11.06.2022 08:22 Ответить
Через якихось 3 місяці ***** буде шукати собі місце куди б втекти від Гааги і не факт що Гітлеру 21 століття вдасться сховатись у Еритреї чи Нікарагуа, ну а що що буде з тими суддями, які виносили цей вирок навіть складно уявити.
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11.06.2022 08:38 Ответить
Ну і стурбовані, і що далі? Нао і оон думають, що вони ще не у війні. Чи лівим чи правим боком вони вже давно у війні. А путлєр таким чином їх всіх випробовує на сцикливість. Він бачить що вони тільки "стурбовані" і грається із ними в тигра і мишку. А вони тільки трусяться від страху.
ВОни ще не зрозуміли, що до тих пір поки НАТО і ООН не введуть свої війська в Україну і не почнуть насправді воювати і захищати нашу і їхню незалежність - до тих пір кацапстанія буде робити що їм заманеться.
Люди будеть покарані через їхню сцикливість.
Навіть ЦЕЙ вирок на них не впливає.
Чому не послали оонівських і натівських адвокатів на захист цих комбатантів? Чому навіть зараз ніхто із них не рушив пальцем і не поїхав в "лднр" щоби захищати своїх людей?
А кацарстанії абсолютно начхати на всі ті їхні заяви і стурбованість. Вони тільки дивляться на нато і оон і сміються як коні, що їх чути аж до сахаліну.
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11.06.2022 08:43 Ответить
Чергова клоунада.шо в ордло оііційно існує смертна кара. чи може ордло існує офіційно?ООН стурбувалося і назвала і яке рішення які міри прийняла.
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11.06.2022 09:23 Ответить
Пусть британская разведка отправит наемников за головами псевдо судей и прокуроров.
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11.06.2022 10:17 Ответить
ПОЯСНЕННЯ ЄВРО-ВІВЦЯМ.

Я завжди знав, що євро-клоуни, виступають у цирку за бабло газпрому, який військовий злочин, ви що визнали днр як державу? Це звичайний тероризм!
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11.06.2022 14:08 Ответить
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11.06.2022 22:11 Ответить
 
 