В ООН назвали "военным преступлением" смертный приговор 3 иностранцам в "ДНР"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в пятницу осудило смертный приговор, вынесенный трем иностранцам в так называемой "ДНР".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении УВКПЧ.
"УВКПЧ обеспокоено тем, что так называемый "верховный суд" самопровозглашенной "ДНР" приговорил троих военнослужащих к смертной казни.
По словам Главного командования Украины, все мужчины входили в состав Вооруженных сил Украины, и если это так, то их не следует считать наемниками. Такие судебные процессы против военнопленных являются военным преступлением", - заявила спикер УВКПЧ Равин Шамдасани.
В то же время, спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация всегда будет выступать против смертной казни при любых обстоятельствах.
"И мы призываем комбатантам, которые были задержаны, предоставить международную защиту и обращаться с ними в соответствии с Женевскими конвенциями", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
путин и пушилин сейчас заплачут
это оккупированные кацапами территории.
страна-оккупант несет полную ответственность за все, что происходит на оккупированных территориях.
ВОни ще не зрозуміли, що до тих пір поки НАТО і ООН не введуть свої війська в Україну і не почнуть насправді воювати і захищати нашу і їхню незалежність - до тих пір кацапстанія буде робити що їм заманеться.
Люди будеть покарані через їхню сцикливість.
Навіть ЦЕЙ вирок на них не впливає.
Чому не послали оонівських і натівських адвокатів на захист цих комбатантів? Чому навіть зараз ніхто із них не рушив пальцем і не поїхав в "лднр" щоби захищати своїх людей?
А кацарстанії абсолютно начхати на всі ті їхні заяви і стурбованість. Вони тільки дивляться на нато і оон і сміються як коні, що їх чути аж до сахаліну.
Я завжди знав, що євро-клоуни, виступають у цирку за бабло газпрому, який військовий злочин, ви що визнали днр як державу? Це звичайний тероризм!