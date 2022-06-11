Враг активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания украинских войск на четырех направлениях, - Генштаб ВСУ
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Российские захватчики применяют по четырем направлениям авиацию и артиллерию для сковывания ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 11 июня по поводу российского вторжения.
Так, начались сто восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
Продлены сроки:
до 18 июня текущего года проведение проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь;
до 8 июля текущего года закрытие воздушного пространства над южной частью Белоруссии.
Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Белоруссии.
На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях для предотвращения перебрасывания наших войск на другие угрожающие направления. Агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций наших войск в приграничных районах Сумской области.
На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе.
В Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведёт штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.
На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.
На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк.
На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили в одну батальонную тактическую группу.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания наших войск и препятствования перебрасыванию резервов на другие направления.
В Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны. Противник принимает меры по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные вблизи мостов через Северо-Крымский канал.
Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
"За минувшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты четырнадцать атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, одиннадцать боевых бронированных машин, три единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре безпил "Орлан-10", – сообщили в Генштабе.
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хай би про це доповіли, а то одна тільки місцева ОВА щось колись обмовився, та й все.
чи знов чекати танки на Оболоні? (тіпун мені на язик сто разів)