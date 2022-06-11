РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4069 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
11 613 60
война (46523) Россия (91190) США (23153) Остин Ллойд (283)

"РФ уничтожает мировой порядок", - Остин призвал международное сообщество объединить усилия, чтобы остановить Россию

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остін,ллойд

Министр обороны США Ллойд Остин призвал международное сообщество объединить усилия в ответ на агрессию России против Украины и попытки Кремля подорвать мировой порядок. Об этом он заявил на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вторжение России в Украину - это пример того, что происходит, когда угнетатели презирают правила, защищающие нас всех. Так происходит, когда великие государства решают, что их имперские аппетиты важнее прав мирных соседей", - заявил Остин.

Министр также отметил, что РФ уничтожает мировой порядок, основанный на правилах. И если не вмешаться, это приведет к образованию мира, наполненного хаосом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина находится на передовой борьбы за свободу и демократию, - Байден
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
И вполне успешно, что характерно. Демонстрирует насколько херово демократическая форма устройства общества сочетается с реальной войной. Массовый избиратель в любой стране глуп, труслив, жаден и мало интересуется тем, что непосредственно его не касается. Америка сокрушается о покушении на мировой порядок, а отстаивать его по-настоящему не готова - ибо выборы на носу, на которых демократы и так утратят большинство в обеих платах и президент превратится в «хромую утку». Слов много, дел меньше, а настоящее желание одно: надо это как-то поскорее закончить, ибо бензин, инфляция, стокмаркет в жопе, а избиратель винит во всем демократов и на горизонте маячит эпический мудак в красной кепке с надписью America First. Правительство США понимает насколько высоки ставки, что куйло всему миру издевательски демонстрирует импотенцию и трусость богатейших стран мира. Но сделать мало что могут, ибо решительные и дорогостящие действия приведут к проигрышу на выборах в силу вышеуказанных характеристик массового избирателя.
показать весь комментарий
11.06.2022 08:01
+20
А Макрон, Шольц ей помогают.
показать весь комментарий
11.06.2022 07:50
+11
зброю поставляють з обережністю.Адже не виключено можливість ,що ОП "покладе" Україну до ніг рашиста і вся американська зброя,як і зброя західних партнерів обернеться протів них самих.Мабуть і "зе" сидить на шпагаті ,не вичищающи українську владу від рашистських агентів,котрі цілі області здають ворогу, атомні станції і , розміновують проходи,наводять ракети рашиста на українську інфраструктуру і т.д .
показать весь комментарий
11.06.2022 09:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Макрон, Шольц ей помогают.
показать весь комментарий
11.06.2022 07:50 Ответить
Цілком згоден з Остіном, але де ж ваш обіцяний ленд-ліз, який ви так роспіарили?
показать весь комментарий
11.06.2022 07:55 Ответить
Амери вважають, що 13+40 млрд дол. вистачить до жовтня, коли запрацює ленд- ліз
показать весь комментарий
11.06.2022 07:59 Ответить
И вполне успешно, что характерно. Демонстрирует насколько херово демократическая форма устройства общества сочетается с реальной войной. Массовый избиратель в любой стране глуп, труслив, жаден и мало интересуется тем, что непосредственно его не касается. Америка сокрушается о покушении на мировой порядок, а отстаивать его по-настоящему не готова - ибо выборы на носу, на которых демократы и так утратят большинство в обеих платах и президент превратится в «хромую утку». Слов много, дел меньше, а настоящее желание одно: надо это как-то поскорее закончить, ибо бензин, инфляция, стокмаркет в жопе, а избиратель винит во всем демократов и на горизонте маячит эпический мудак в красной кепке с надписью America First. Правительство США понимает насколько высоки ставки, что куйло всему миру издевательски демонстрирует импотенцию и трусость богатейших стран мира. Но сделать мало что могут, ибо решительные и дорогостящие действия приведут к проигрышу на выборах в силу вышеуказанных характеристик массового избирателя.
показать весь комментарий
11.06.2022 08:01 Ответить
ну мабуть нам 40+ млрд якось і вистачило б протриматись, тільки щось не видно їх. так само і зброї...
показать весь комментарий
11.06.2022 08:27 Ответить
Ты не догоняешь! То, что Байден выделил 40 млрд не значит то они попадут в руки Бабломойского и Ко. Просто за счет этих млрд. осуществляется поставка вооружений и помощи Украине
показать весь комментарий
11.06.2022 08:48 Ответить
глаза протри увидишь
показать весь комментарий
11.06.2022 13:30 Ответить
у тролятины и полезных Кремлю идиотов как всегда - зрада зрадная, что Германия что США - все им плохие и не такие, мало дают.
показать весь комментарий
11.06.2022 19:40 Ответить
вспомни себя когда в 2008 году рашка напала на Грузию, ты сильно переживал за грузин и думал о мировом порядке.. отож
показать весь комментарий
11.06.2022 12:38 Ответить
Україна у 2008 не допомагала Грузії?
показать весь комментарий
11.06.2022 18:42 Ответить
я переживал. И еще больше - за сирийцев. Ибо видел, насколько варварски их обстреливали - больницы, школы, жилые дома... понимал что с нами будет также.
Увы, оказался прав...
показать весь комментарий
11.06.2022 19:43 Ответить
Демократия - отвратительная форма правления, но ничего лучшего человечество пока не придумало. (с)
показать весь комментарий
11.06.2022 13:31 Ответить
Trump 2024
показать весь комментарий
11.06.2022 20:40 Ответить
Влучно сказано, але щось не видно поставок зброї в кількостях, достатніх, щоб зламати хід війни.
показать весь комментарий
11.06.2022 08:01 Ответить
американська зброя - це ще така штука, якою ще потрібно навчитися володіти.
показать весь комментарий
11.06.2022 08:24 Ответить
ну вже ж світчблейди, хоча б, повинні були б освоїти...
показать весь комментарий
11.06.2022 08:28 Ответить
SwitchBlade - зброя для рятувальних і спецоперацій . А ми щодалі більше загрузаємо в позиційній і все менш мобільній війні.
показать весь комментарий
11.06.2022 20:24 Ответить
зброю поставляють з обережністю.Адже не виключено можливість ,що ОП "покладе" Україну до ніг рашиста і вся американська зброя,як і зброя західних партнерів обернеться протів них самих.Мабуть і "зе" сидить на шпагаті ,не вичищающи українську владу від рашистських агентів,котрі цілі області здають ворогу, атомні станції і , розміновують проходи,наводять ракети рашиста на українську інфраструктуру і т.д .
показать весь комментарий
11.06.2022 09:36 Ответить
"зе" сидить на шпагаті ,не вичищающи українську владу від рашистських агентів" - це від самого себе?
показать весь комментарий
11.06.2022 15:05 Ответить
Зе-наркоман, йому взагалі усе *****.
показать весь комментарий
11.06.2022 19:32 Ответить
все тебе покажи.
обойдешься.
главное чтобы наши на передовой его видели.
показать весь комментарий
11.06.2022 19:45 Ответить
А ви ще побільше пи#діть,що не хочете ескалації і тому подібну маячню. Кацапів це вмотивує нічого не руйнувати.
показать весь комментарий
11.06.2022 08:13 Ответить
чого ти на Остіна напустився? Це ж не він і не його держава так пистить!
Ой, ***, перепровірив - так ти ж типовий 73/43%зебіл брехливий! Он чого!
показать весь комментарий
11.06.2022 08:27 Ответить
чого, цей дописувач - наша людина
і він правий, так само, як і ви праві.
показать весь комментарий
11.06.2022 08:29 Ответить
Ідіот🤦
показать весь комментарий
11.06.2022 09:22 Ответить
Ленд ліз запрацює з нового фінансового року, тобто з жовтня 2022....
показать весь комментарий
11.06.2022 08:14 Ответить
Заява Остіна правильна і він все правильно каже. Якщо би він ще Будапештський меморандум перечитав, то було би більше користі всьому світові.
А то знову: ми стурбовані і тд.
Ну і що Україні з того, що вони стурбовані.
ТАк давайте дійте, втручайтесь. Бо путлєру якось пофік від ваших стурбованостей. Він на вас всіх дивиться як звірів в зоопарку. А ви тільки бла-бла-бла ...... бла .
показать весь комментарий
11.06.2022 08:49 Ответить
Справедливости ради в меморпандуме не проговорен вопрос ЗАЩИТЫ территориальной целостности Украины. Тоесть каким именно образом реализовывать эти гарантии террцелостности-каждый подписан решает на свой розум Можно озабоченность высказать а можно и свою армию послать-все это будет в рамках гарании террцеллостности. Тоесь меморандум носит декларативную форму. И согласно Меморандуму раз одна из сторон(Параша) его нарушила по Украина тоже свободна от его соблюдения и может начать создавать Ядерное оружие и ракеты как минимум средней дальности. Это нужнобыдло СКРЫТНО делать еще с 14 года. Но какая в Украине может быть скрытность если основная служба Безопасности(СБУ)-в ней половина сотрудников агенты Кремля? А США уже для защиты Украины сделали довольно много. А вот почему Украина отдав ЯО начала распродавать советское обычное вооружения став беззащитной перед Россией-это воапрос ко ВСЕМ Президентам Украины-которые ВСЕ ответственны за эту войну и эти уже суммарно под 50 тыс жертв начиная с 14 года
показать весь комментарий
11.06.2022 11:08 Ответить
почніть з себе. Це я щодо Будапештського меморандуму.
Я коли прочитав - прозрів, я це гівно можна було підписати.
Знаєте, що зобов'язалися робити гаранти в разі агресії в бік України.
ПРОВЕСТИ КОНСУЛЬТАЦІЇ.
Все...
ТЕКСТ МЕМОРАНДУМУ
Текст меморандуму (скорочено)[ред. | ред. код]




.pdf

…Вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держави, що не володіє ядерною зброєю, беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу, відзначаючи зміни в галузі безпеки в усьому світі, включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для глибоких скорочень ядерних сил, підтверджують таке:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримувати будь-які переваги.

4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

5. …підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасника Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.

6. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання. Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках українською, англійською та російською мовами.
показать весь комментарий
11.06.2022 19:49 Ответить
всі демократичні держави світу в очикуванні,як глядачі в амфітеатрі,споглядають битву гладіатора(украіни) з ведмедем-грізлі(росією).У гладіатора немає зброї,тільки захисна кольчуга і шолом,а ведмедя так багато і він озброєний до вух.І от ці демократи ставлять ставки,хто переможе,захоплюються мужністю гладіатора,підкормлюють ведмедя,щоб надовше затягнути бій,і всі сподіваються що цей бій скоро закінчеться.Гладіатор у відчаї кричить про допомогу хоч якоюсь зброєю,демократи сподіваються що ведмедь виснажений впаде від втоми і буде задушений,а ведмідь думає,чекайте,зараз розберуся з цим клоуном,тоді за вас візьмуся по справжньому,може щей панда допоможе.От в такі реальності живем.Одним ведмідь приносить гроші,виступаючи в амфітеатрах,іншими харчується і зростає,сильнішає,вчиться і розумнішає і вже перевршив розумом своїх дресувальників,ще трошки,і роззлючений ведмідь кинеться вбивати демократів,які мають всі засоби знищення ведмедя,але не роблять цього через гуманізм та відсутність сміливості та незацікавленість.Вони будуть тікати на різні кінці світу,але не втечуть,бо якщо зараз ведмедь переможе,то його влада пошириться на весь світ.І тоді доведеться всьому світу годувати ведмедя і тих хто став на його сторону.Тоді все буда закон-тайга, ведмідь зазяїн.Думайте!!!
показать весь комментарий
11.06.2022 09:02 Ответить
Імпотентна позиція цивілізованого світу і дозволила всяким путлєрам ломати цей порядок....є таке гарне слово в нас, яке літературно обзиває цей піздець - безхребетність !!!
показать весь комментарий
11.06.2022 09:14 Ответить
"Цивілізований" світ-він різний..

Є друзі(Литва)й ситуативні друзі(Польща),є й ті,кому просто насрати-вони переконані,що до них не дійде черга(Нідерланди,Німеччина)..

є й ті,хто продалися рашці(Угорщина)
показать весь комментарий
11.06.2022 10:54 Ответить
почніть з себе.
Обрали клоуна президентом, а потім їм хтось у цьому винуватий.
ппц.
показать весь комментарий
11.06.2022 19:51 Ответить
якби вони не боялися!то може щось і сталося б.ви що не бачите?кацабів всі готові в сраку цілувати і раком ставати перед ними,в тому числі і штати.Є тільки декілька держав в світі-одвічні вороги росії,які їх не бояться і готові воювати з ними і перша це Украіна ,яка все життя з ними воює,ще Польща,Литва та Велика Британія.Все решта ,включно з китаєм і штатами,це так собі,туалетний папір,яким вони можуть підтертися.Там нівкого немає духу і сміливості воювати з ордою.В нас (когоя перечислив)на генетичному коді закарбовано"вбий москалюгу,бо він вбє тебе"всі наші соратники ненавидят москалів так як і ми. Світ вже поділений на прихильників Украіни і прихильників параші.
показать весь комментарий
11.06.2022 09:22 Ответить
Рональд Рейган приди, порядок наведи.
показать весь комментарий
11.06.2022 10:13 Ответить
Якщо немита демонстративно поклала на міжнародне право, то якого путіна їй дозволяють користуватися зручностями, які надає це право? Зокрема, Конвенція Монтре - це не для неї. Закрити для УСІХ суден, які йдуть у порти РФ Чорноморські протоки. Те ж саме стосується усіх проток і каналів.
показать весь комментарий
11.06.2022 10:21 Ответить
В Штатах население 300 млн. У каждого по несколько стволов на нос, всё в стрельбе упражняются. ЕС - население 450 млн. Совокупный ВВП - три четверти мирового. И они всё думают, как эту рашку с дурным пьяным населением остановить.
показать весь комментарий
11.06.2022 10:28 Ответить
а чо им думать. У них-то стволы есть. И пользоваться ими они умеют. Попробуй - напади на такого.
А вот на таких лошар как мы, украинцы, которые выбирают клоунов во время войны - можно. Ибо лошары.
показать весь комментарий
11.06.2022 19:52 Ответить
не в кожного, не тринди. так багато, і майже кожен бажаючий може купити, але не всі штати дозволяють носити і взагалі там теж вистачає заморочок
показать весь комментарий
12.06.2022 07:43 Ответить
та ні треба почекати може китай почне війну чи іран чи північна корея,

бо всім якось пох на війну, ніхто не втрутиться , можна всіх вбивати
показать весь комментарий
11.06.2022 10:35 Ответить
Чо , такой ттупой , токо заметил , это уже доходит не как до жирафа , а я бы сказал ......... Плять с 2008 года ********* делает , что хочет . Ау , Грузию вы не видели . А до этого Грозный , Приднестровье , Нагорный Карабах , они разминались . Этому кренделю надо зрение проверить , и слух
показать весь комментарий
11.06.2022 10:46 Ответить
Глаза закрыввали поскольку Россия НЕ ПРИСОЕДИНЯЛА к себе эти территории в Грузии,Молдове,Карабахе. Одно дело поддержка сепаратистов в другой стране а другое-захват чужой территории. А вот почему Запад не ввел жесткие санкции против Парашки уже в 14 году и уже тогда не дал Украине нормальное оружие после крымнаша-да тут полностью вина Запада
показать весь комментарий
11.06.2022 11:12 Ответить
яких нахрін сепаратистів? хєркіних, бєсов і іншу кацапську шло..бень?
показать весь комментарий
12.06.2022 07:45 Ответить
Ллойд Остин зрит в корень. Кремль ведёт войну против всего мира.
До многих это не дошло.
показать весь комментарий
11.06.2022 10:48 Ответить
Німеччина має намір доставити в Україну гаубиці ************** 2000 близько 22 червня

Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив у інтерв'ю НВ.

"Станом на сьогодні, на 105 день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки - щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки - жодної не було поставлено до України", зазначив він.

---------------------------------

поки що йдуть спроби дізнатися в Німеччини про червень якого року йдеться...
показать весь комментарий
11.06.2022 10:50 Ответить
Самсон 743bf56e Думайте , там же думать не чем , если они позволили мост построить , . Если бы задекларированные санкции реально работали , то хер бы они построили мост . По факту санкции работают 50 на 50 или вообще не работают . Китай может поставлять все ,что угодно , через Северную Корею , а есть еще Иран , Индия Чем дальше от расии тем меньше мозгов у политиков .
показать весь комментарий
11.06.2022 10:58 Ответить
то ли дело украинцы - так близко к России и все понимают.. потому выбрали Зеленского президентом, воровали вовсю, разваливали страну как могли и теперь жалуются что все им не такие и мало дают.
Да, "израильтянин"?
показать весь комментарий
11.06.2022 19:54 Ответить
Поки до Німеччини не завітають "Калібри" - там ніхто не почешеться.
показать весь комментарий
11.06.2022 11:00 Ответить
Ан Мур Я конечно извиняюсь , але , але . Американское оружие сделано , для людей , а не как танк т-34 , много времени не надо , чтобы научится , если читаешь на ангельской мовi . Вы когда холодильник или стиралку купили , долго учились ??? А Украинцы в основном умные , день два и научаться , кто хочет .
показать весь комментарий
11.06.2022 11:09 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2022 12:09 Ответить
26.04.2022 - ми перевернемо землю і небо, щоб надати військову допомогу
....ми перевернули, але щось там було небагато
показать весь комментарий
11.06.2022 12:26 Ответить
керування Зе-чма на третьму роцi його каденцi привело до катастрофи,
до втрати 15-ти вiдсоткiв української територiї, до загибелi десяткiв тисяч українцiв, до страшних руйнувань, до страшних втрат для iнфраструктури...

дякуемо, ЗеБiли !

хоч насмiялися, придурки? нареготалися, напрiкалЫвалiсь?
показать весь комментарий
11.06.2022 15:39 Ответить
вот именно..
до сих пор помню спор на Лукьяновском рынке с курицами, торговавшими яблоками - кучковались и обсуждали слышал что Зеленского, что надо за него голосовать. Вмешался - вы серьезно, говорю? неужели Порошенко хуже Зеленского? он же комик, он никогда политикой не занимался?
ответ - ой да смешно с этого Порошенко, даже и не говорите про него, кто угодно только не он, у Зеленского все впереди, научится. и... тадам - ХУЖЕ НЕ БУДЕТ! Потому что хуже не может быть!
я только одно и сказал - МОЖЕТ быть хуже. И вы это увидите. и я, к сожалению..
увы, оказался прав.
показать весь комментарий
11.06.2022 19:57 Ответить
Ви забули ще одну тезу 73% - якщо не сподобається, приберемо та виберемо іншого. Екперіментатори, №;%:! Їжте тепер, не обляпайтеся...
показать весь комментарий
12.06.2022 05:22 Ответить
Америка: Росія знищує світовий порядок.

Також Америка: хмм ну ми мабуть не будемо вам поставляти ракети дальної дальності.

Хоча справедливості заради я думаю Остін і за поставку тих ракет, це той Байден і його адмінка боятся розізлити расєю.
показать весь комментарий
11.06.2022 20:16 Ответить
руZкого десантника слопали цуцыкы...
показать весь комментарий
11.06.2022 20:20 Ответить
Просто Америка десь загубила свої яйця. Старина Рейган або Джордж Буш-старший вже давно обламали б роги цій чекістській *******.
показать весь комментарий
11.06.2022 20:54 Ответить
 
 