"РФ уничтожает мировой порядок", - Остин призвал международное сообщество объединить усилия, чтобы остановить Россию

Министр обороны США Ллойд Остин призвал международное сообщество объединить усилия в ответ на агрессию России против Украины и попытки Кремля подорвать мировой порядок. Об этом он заявил на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вторжение России в Украину - это пример того, что происходит, когда угнетатели презирают правила, защищающие нас всех. Так происходит, когда великие государства решают, что их имперские аппетиты важнее прав мирных соседей", - заявил Остин.

Министр также отметил, что РФ уничтожает мировой порядок, основанный на правилах. И если не вмешаться, это приведет к образованию мира, наполненного хаосом.

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