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армия РФ (15312) война (46506) Генштаб ВС (4247) уничтожение (3788) техника (1540) потери (3856)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 050 человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1419 танков и 3466 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 июня потери личного состава противника составляют около 32 050 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 32050 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1419 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 3466 (+16) ед,

артиллерийских систем - 712 (+0) ед,

РСЗО - 222 (+0) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов - 212 (+0) ед,

вертолетов - 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2448 (+10) ед,

специальная техника – 54 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 050 человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1419 танков и 3466 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе ВСУ.
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