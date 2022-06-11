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До 7 батальонов ВС Беларуси находятся на границе с Украиной, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

В Беларуси на границе с Украиной собрали 7 батальонов и продлили проверку боевой готовности до 18 июня.

Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Продлены сроки: до 18 июня текущего года проведение проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь; до 8 июля текущего года закрытие воздушного пространства над южной частью Беларуси", – говорится в сообщении.

Также сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг готовит наступление на Славянск и Северск, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+12
Бульбаші, на ходіть в Україну. Тут живе ваша смерть.
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11.06.2022 09:05
+11
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11.06.2022 09:07
+9
Бульбашам таки придется морду набить. А Лукашеску повесить
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11.06.2022 09:20
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Бульбаші, на ходіть в Україну. Тут живе ваша смерть.
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11.06.2022 09:05 Ответить
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11.06.2022 09:07 Ответить
Деякі вже й "навічно" залишаються! У нас наприклад багато хто вже "вріс у природу Полісся" (Був недавно на лугу - у мене там між "болотянками" є "заповідне місце" Там з травня цвітуть масово наші поліські орхідеї і на початку червня дозріває польова суниця (хотів глянуть чи рясно цвіте і чи варто їхать збирать) А посеред квітів "іхтамнєт" валяється І смерди-ить!!! Глянув - а його уже наполовину звірина обгризла А решта - розлазиться з червою Плюнув та пішов В цьому році будуть їсти внуки суниці домашні - з дачі А в наступному році прийду і повикидаю кістки в болото) І таке твориться по всій Чернігівщині Адже навіть ідентифікувать їх не можна - у більшості нема документів - впізнають належність лише по одягу! Часто і місцеві "партизани" не "заморочуються" - в полон не беруть і не пропонують здаваться - "валять" "оточенців" на місці і лише зброю забирають А спробуй - перевір! Ліс - великий, болото - глибоке І свідків немає!
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11.06.2022 10:36 Ответить
"Не панікуємо - готуємось до шашличків"!!!
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11.06.2022 09:18 Ответить
Бульбашам таки придется морду набить. А Лукашеску повесить
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11.06.2022 09:20 Ответить
гауляйтер бр готовит операцию по отсечению Украины от Польши - ну што там, как всегда? -удар ракетами, наступление по болотам, или что то новенькое?
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11.06.2022 09:20 Ответить
Не наважаться , бо нападом злякають захід ще більше, і отримають більше санкцій, а ми зброї
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11.06.2022 09:58 Ответить
Не буду уточнювать - "не те місце" Однак інформація з прикордоння надходить - туди "дещо" "сильно гримуче" надходить Молочниця моя вчора питалася - "Куди це їдуть? Бачила як ******** у напрямі ******* ішли! Знову война буде в нас?" Сказав - "Куди треба! А ви мовчіть! То "сюрпризи для "драників"!"
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11.06.2022 10:46 Ответить
7 батальйонов єто на пару часов нашей арте работы не более.
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11.06.2022 09:29 Ответить
Пляць лука мудеич выпросит. Эти же батальоны и пойдут минск торбить
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11.06.2022 09:34 Ответить
Лука, не трогай тигра за хвост, ВСУ с врагами, пришедшими на нашу землю не церемонится и быстренько превращает их в вонючую падаль.
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11.06.2022 09:38 Ответить
Лука, только сунься, свои завалят даже нас ждать не прийдется.
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11.06.2022 09:50 Ответить
Никакие свои его не завалят: одни без мозгов, другие сциклявые, третьи сбежали и т.д.
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11.06.2022 10:03 Ответить
уже ходять чутки, що самі білоруси напасти не наважаться, але росіяни буцімто переодягнуться у білоруську форму і двинуть на нас (тіпун мені на язик сто разів).
Тому я й переживаю, чи замінувала наша сторона кордон з Білоруссю ХОЧ НА ЦЕЙ РАЗ!!!!!!
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11.06.2022 10:02 Ответить
Заспокойтеся! "Другого разу" не буде Вже "вкопалися" і "вкопали"!
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11.06.2022 10:47 Ответить
Не знаю за Чернігів і Житомир, Рівне і Волинь нереально, там ліси, можна в Костополі зайти і під Мінськом вийти.
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11.06.2022 11:00 Ответить
Стерв'ятники сидять на заборі і вичікують на здобич...Паскуди...
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11.06.2022 11:01 Ответить
наша люська і експерди говорять що загрози нема, але те що вони говорять це все наоборот
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11.06.2022 12:27 Ответить
Это делается специально,чтобы отвлечь наши силы от фронтов.Чтобы мы сидели и ждали их наступления.Хотя могут и напасть .От этого никто не может гарантировать ....
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11.06.2022 13:10 Ответить
Как пить дать нападут. Надеюсь их там ждет гарячий прием.
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11.06.2022 13:17 Ответить
Бацька просить упрэждающый удар? Он даже можець показать на карте откуда.
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11.06.2022 23:51 Ответить
 
 