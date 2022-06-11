До 7 батальонов ВС Беларуси находятся на границе с Украиной, - Генштаб ВСУ
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В Беларуси на границе с Украиной собрали 7 батальонов и продлили проверку боевой готовности до 18 июня.
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
Продлены сроки: до 18 июня текущего года проведение проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь; до 8 июля текущего года закрытие воздушного пространства над южной частью Беларуси", – говорится в сообщении.
Также сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
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Тому я й переживаю, чи замінувала наша сторона кордон з Білоруссю ХОЧ НА ЦЕЙ РАЗ!!!!!!