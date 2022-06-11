В результате агрессии РФ в Украине погибли 287 детей, ранения получили - более 492, - Офис генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на утро 11 июня 2022 более 779 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 287 детей погибли и более 492 ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 217, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской - 15", - говорится в сообщении.
В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 24 детей в г. Мариуполь Донецкой области в результате неизбирательных обстрелов военными РФ.
Также стало известно о ранениях 9 апреля в результате обстрелов оккупантами пгт. Райгородок Донецкой области 17-летней девочки.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.
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