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Несмотря на публичное отрицание угрозы вспышки холеры в Мариуполе, оккупанты срочно готовят инфекционное отделение, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Несмотря на публичное отрицание угрозы, оккупанты в Мариуполе в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение на базе больницы скорой медицинской помощи.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Почти готово 4 бокса для изоляции больных. Инфекционное отделение будет открыто на базе ковидного отделения, которое во время уличных боев в Мариуполе использовалось оккупантами для хранения около 600 тел погибших. Отделение смерти", - написал Андрющенко.

Советник мэра также отметил, что отделение возглавляет россиянин: "Интересная деталь – инфекционное отделение возглавляет россиянин, приехавший из Сибири за приключением на "медицинское сафари" для получения уникального опыта. Такое воплощение "Записки юного врача" Булгакова на костях мариупольцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе из-за оккупантов горел завод "Сателлит", где хранятся тысячи тонн семян подсолнечника и подсолнечного масла.
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Рускій міръ прийшов, щастя приніс.
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11.06.2022 09:59 Ответить
Він це "щастя" по всьому світу поширить разом із краденим зерном.
Хотіли дешево купити крадене зерно, так отримаєте до нього ще й холеру. Він такий, "Рускій міръ", самі не живемо і вам не дамо.
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11.06.2022 10:11 Ответить
Российские военные уничтожили мобильный военный госпиталь в Николаевской области после того, как о его местонахождении публично сообщил народный
депутат от "Слуги народа" ИГОРЬ НЕГУЛЕВСКИЙ.

Об этом сообщил журналист Андрей Лохматов в Facebook.

"Во время войны, в прифронтовой Николаевской области народный депутат Игорь Негулевский знаете о чем думает? О будущих выборах. И как бы переизбраться в Верховную Раду. Ему так это затмило разум, что

ОН ПРОСТО В ФЕЙСБУК ВЫЛОЖИЛ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ, ОБУСТРОЕННОГО НОВОЙ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ", - написал Лохматов.

Госпиталя больше нет. Как нет теперь с нами и погибших в результате бомбардировки этого госпиталя",

https://delo.ua/ru/incidents/rossiyane-v-nikolaevskoi-oblasti-unictozili-mobilnyi-gospital-posle-piara-nardepa-ot-slugi-naroda-399286/
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11.06.2022 10:13 Ответить
Білорусь і РФ! Чума, на обидва ваших дома!
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11.06.2022 11:28 Ответить
 
 