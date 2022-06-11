Несмотря на публичное отрицание угрозы вспышки холеры в Мариуполе, оккупанты срочно готовят инфекционное отделение, - Андрющенко
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Несмотря на публичное отрицание угрозы, оккупанты в Мариуполе в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение на базе больницы скорой медицинской помощи.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Почти готово 4 бокса для изоляции больных. Инфекционное отделение будет открыто на базе ковидного отделения, которое во время уличных боев в Мариуполе использовалось оккупантами для хранения около 600 тел погибших. Отделение смерти", - написал Андрющенко.
Советник мэра также отметил, что отделение возглавляет россиянин: "Интересная деталь – инфекционное отделение возглавляет россиянин, приехавший из Сибири за приключением на "медицинское сафари" для получения уникального опыта. Такое воплощение "Записки юного врача" Булгакова на костях мариупольцев".
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Хотіли дешево купити крадене зерно, так отримаєте до нього ще й холеру. Він такий, "Рускій міръ", самі не живемо і вам не дамо.
депутат от "Слуги народа" ИГОРЬ НЕГУЛЕВСКИЙ.
Об этом сообщил журналист Андрей Лохматов в Facebook.
"Во время войны, в прифронтовой Николаевской области народный депутат Игорь Негулевский знаете о чем думает? О будущих выборах. И как бы переизбраться в Верховную Раду. Ему так это затмило разум, что
ОН ПРОСТО В ФЕЙСБУК ВЫЛОЖИЛ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ, ОБУСТРОЕННОГО НОВОЙ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ", - написал Лохматов.
Госпиталя больше нет. Как нет теперь с нами и погибших в результате бомбардировки этого госпиталя",
https://delo.ua/ru/incidents/rossiyane-v-nikolaevskoi-oblasti-unictozili-mobilnyi-gospital-posle-piara-nardepa-ot-slugi-naroda-399286/