США стремятся добиться дипломатического решения в вопросе деблокирования украинских портов, - Пентагон

США стремятся достичь дипломатического решения по вопросу экспорта продовольствия из Украины по Черному морю. Однако американские военные могут внести свой вклад в случае необходимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе пресс-конференции в Сингапуре.

Он отметил, что ситуация с заблокированным Россией зерном сложна. Последствия уже ощущаются по всему миру.

"Если вы спрашиваете, могут ли военные в регионе внести сюда вклад, то, конечно, мы можем. Но мы всегда стремимся в первую очередь достичь дипломатического решения, и я вижу много энергии в этом направлении", - заявил Остин.

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