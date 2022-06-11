США стремятся добиться дипломатического решения в вопросе деблокирования украинских портов, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США стремятся достичь дипломатического решения по вопросу экспорта продовольствия из Украины по Черному морю. Однако американские военные могут внести свой вклад в случае необходимости.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе пресс-конференции в Сингапуре.
Он отметил, что ситуация с заблокированным Россией зерном сложна. Последствия уже ощущаются по всему миру.
"Если вы спрашиваете, могут ли военные в регионе внести сюда вклад, то, конечно, мы можем. Но мы всегда стремимся в первую очередь достичь дипломатического решения, и я вижу много энергии в этом направлении", - заявил Остин.
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+12 Ан Мур
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+7 vterra w
показать весь комментарий11.06.2022 10:28
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Рашку треба знищити.
Не чекайте поки вони нароблять великої біди.
Деблокада можлива тільки військовим шляхом.
Не підкажете ?
Розблокування портів для вивозу українського зерна - на десятому місці!
Чому ?
Чекаєм, скоро, частина друга "Марлезонський балет". Цікаво який фінал комедія чи трагедія і для кого.
Зеленський ігнорував наші попередження про вторгнення Росії, - Байден Джерело: https://censor.net/ua/n3347304
Спочатку пообирали у 2019 аби кого , а тепер ниєте )
по другому орда не понимает
А от що робити з Ze-кодлом котре при владі і саботує усі намагання наших союзників допомогти Україні - я не знаю