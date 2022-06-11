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США стремятся добиться дипломатического решения в вопросе деблокирования украинских портов, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порт,ампу

США стремятся достичь дипломатического решения по вопросу экспорта продовольствия из Украины по Черному морю. Однако американские военные могут внести свой вклад в случае необходимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе пресс-конференции в Сингапуре.

Он отметил, что ситуация с заблокированным Россией зерном сложна. Последствия уже ощущаются по всему миру.

"Если вы спрашиваете, могут ли военные в регионе внести сюда вклад, то, конечно, мы можем. Но мы всегда стремимся в первую очередь достичь дипломатического решения, и я вижу много энергии в этом направлении", - заявил Остин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "РФ уничтожает мировой порядок", - Остин призвал международное общество объединить усилия, чтобы остановить Россию
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Топ комментарии
+12
дипломатичного рішення ціїє проблеми (окрім, як підписання акта капітуляції) - не буде.
Деблокада можлива тільки військовим шляхом.
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11.06.2022 10:29
+9
Все йде до того, що прийдеться силою.
Рашку треба знищити.
Не чекайте поки вони нароблять великої біди.
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11.06.2022 10:21
+7
поки шось там будуть досягати параша вже все ******** чи обстріляє ракетами
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11.06.2022 10:28
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Все йде до того, що прийдеться силою.
Рашку треба знищити.
Не чекайте поки вони нароблять великої біди.
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11.06.2022 10:21 Ответить
Туреччина закрила Босфор не лише для кацапів, а й для усіх військових кораблів.
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11.06.2022 15:11 Ответить
Тобто спочатку потопити 2-3 корита військовим шляхом, а потім домовлятись - нехай решту виводять самі, або також потопимо
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11.06.2022 10:22 Ответить
поки шось там будуть досягати параша вже все ******** чи обстріляє ракетами
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11.06.2022 10:28 Ответить
дипломатичного рішення ціїє проблеми (окрім, як підписання акта капітуляції) - не буде.
Деблокада можлива тільки військовим шляхом.
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11.06.2022 10:29 Ответить
Сначала все остальное, потом зерно. Американцы в первую очередь думают о себе и своих проблемах. Иначе будет как с Будапештским меморандумом. Будем сидеть и без зерна, и без Одессы с Николаевом.
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11.06.2022 10:30 Ответить
Вибачте , а про кого думала Ze-шобла , коли не вірила у напад россії та не готувалася до нього

Не підкажете ?
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11.06.2022 11:06 Ответить
До чого ОЦЕ зараз? Країну треба рятувати, а не думати - що їстимуть різні африканці...
Розблокування портів для вивозу українського зерна - на десятому місці!
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11.06.2022 10:39 Ответить
Глава Пентагона пробує пролапшати тупий дешевий ДИПЛОМАТИЧНИЙ анекдот - домовитися із росією.
Чому ?
Чекаєм, скоро, частина друга "Марлезонський балет". Цікаво який фінал комедія чи трагедія і для кого.
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11.06.2022 10:47 Ответить
А підкажіть яка це частина ?

Зеленський ігнорував наші попередження про вторгнення Росії, - Байден Джерело: https://censor.net/ua/n3347304

Спочатку пообирали у 2019 аби кого , а тепер ниєте )
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11.06.2022 11:08 Ответить
дипломатическое решение должно выглядеть как то так

по другому орда не понимает
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11.06.2022 10:53 Ответить
Остін і США,Вашу мать, до чого привела "дипломатія " світових толерастів з рашистом.Вам наочно продемонструють Буча,Бородянка,Гостомель Маріуполь ,а головне дисятки тисяч смертей українського народу.
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11.06.2022 10:55 Ответить
У словах Остіна дещо інший смисл

А от що робити з Ze-кодлом котре при владі і саботує усі намагання наших союзників допомогти Україні - я не знаю
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11.06.2022 11:09 Ответить
Ага, небо вы уже закрыли....
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11.06.2022 11:10 Ответить
Те зерно, що залишилось на неокупованій частині України потрібно Україні збурегти і не продавати. Тому що невідомо який цього року Україна збере урожай, зважаючи на війну, диверсантів, які вже палять поля і дороговизну палива. Україна в першу чергу має забезпечити себе хлібом!
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11.06.2022 11:32 Ответить
с террористами разговаривают не дипломаты а переговорщики... террористы заблокировали свободу судоходства в международных водах... цель в создать напряженность в странах Африки, чем сгенерировать поток беженцев в Европу...необходимо разблокировать свободу судоходства в международных водах ... как разблокировать? ...зная цель террористов, любые переговоры это просто затяжка времени.... международная коалиции под предводительством шестого флота США поможет решить проблему свободы судоходства в международных водах... сильные не должны бояться слабого.... сила нужна не для того что бы бояться, а для того что бы не бояться....
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11.06.2022 11:42 Ответить
Американський флот повинен охороняти судна з зерном українських олігархів бо олігархи несуть збитки. Чи вистачить зерна самим українцям всім пох...
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11.06.2022 12:19 Ответить
Часу для вирішення обмаль на підході новий врожай що нехай краще згниє чи знищить ворог ніж продати нужденим в обмін на зброю. 2-3 тижні на вирішення питання військовим шляхом і союзники це добре розуміють.
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11.06.2022 12:21 Ответить
Очень жаль но западом управляют наивные идиоты.
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11.06.2022 15:53 Ответить
Остін такий великий, а такий безхребетний.
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11.06.2022 16:57 Ответить
 
 