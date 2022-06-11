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Никифоров о заявлении Байдена: Зеленский призывал к превентивным санкциям, но партнеры "не хотели нас слышать"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

никифоров

Президент Владимир Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры "не хотели слышать".

Об этом заявил спикер Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, сказавшего, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения об опасности широкомасштабного вторжения России.

Никифоров напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом: лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации.

"Поэтому фраза "не хотели слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побуждать Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И здесь уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", - добавил спикер Зеленского.

Читайте также: Зеленский игнорировал наши предупреждения о вторжении России, - Байден
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Топ комментарии
+150
Заклик до превентивних санкцій не відміняє того, що треба було готувати оборону!
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11.06.2022 10:25
+137
****, а ви які превентивні санкції на касапів ввели?
Та ви за е/е їм платили за завищеними цінами!
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11.06.2022 10:24
+121
як можна було голосувати за цих клоунів...підараси 73%
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11.06.2022 10:28
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Страница 4 из 4
я постоянно писал, что нужно не дороги строить, а армию ибо Россия не остановится. Россия делает только паузы и накапливает силы и как накопит - нападает! И много писал, что зачем ты строишь дороги, если по ним пойдут русские танки. Зеленский безответственный и виновен в вреде обороноспособности!
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11.06.2022 15:32 Ответить
Може, не там писав, чи не тому писав?
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11.06.2022 17:30 Ответить
США попередили про можливе російське вторгнення - 23 ЛИСТОПАДА 2021. розвідка США: Росія готує повномасштабний наступ впродовж наступних 48 годин.
- 22 ЛЮТОГО 2022. "Гірше, ніж Скабєєва": Арахамія звинуватив світові ЗМІ у розповсюдженні "відвертих фейків" - 22 ЛЮТОГО 2022
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11.06.2022 15:36 Ответить
Ну только не партнеров выбирали президентом Украины.
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11.06.2022 15:36 Ответить
Таке відчуття, що він з руської методики читає , якщо все плохо ,то Байден , а як добре, то боневтік молодець
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11.06.2022 15:39 Ответить
ага, ага... Америка мала розпочати війну з москалями, доки ви продовжите розкрадати державну скарбницю + допомогу з Америки...
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11.06.2022 15:49 Ответить
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11.06.2022 16:00 Ответить
Це блюзнірство;свою провину,шкідництво скидати на інших.....тим паче, призивати до санкцій інших а самим відкрито співпрацювати з рашистами.Кому,ви,хочете замилити очі в вік інтернету???Ви,геть тупаки,бо вважаєте ,що піпл все схаває ?"влада"готує "Виїздний партком кремлівської мафії" на території понівеченної України (громадянство для росолігархів і зняття міжнародних санкцій)? ...."асвабадітелі" закріпляються...ну і ну....оманські кнурі здають Україну і без акта капітуляції....а нові хазяї тепер почнуть ,може, відбудовати за рахунок Заходу та Штатів те, що самі ж і сплюндрували?Здача України сталася ще в Омані.... і ось її наслідки......шоблойобло імені бєніренигата керує так ,як взагалі нічого не трапилось...все йде по плану кремлівської мафії : якщо не здається український народ.....зайдем з іншого боку...і розвалюють з середини сплюндровану Україну. ...українці вам уже цього не дозволять....
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11.06.2022 16:17 Ответить
Отгавкиваются зе мрази.
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11.06.2022 16:18 Ответить
Клікуша…
Щоби закликати до чогось треба спочатку і самому щось робити - напали не на них, а на Україну…
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11.06.2022 16:19 Ответить
А як первентивні санкції США могли відволікти вас від шашликів на травневі свята? Як вони могли привернути вашу увагу до того шо треба заміновувати а не розміновувати мости і шляхопроводи у "вузьких місцях", терміново проводити збори тероборони і готувати запаси ***********? Ви тоді зрозуміли б шо армія у нашому становищі не може "слішком много єсть"?! Як санкції могли пояснити вам вилупкам шо ви відповідаєте за людські життя і не маєте ніякого права вирішувати за людей евакуювати своїх дітей і жінок з київщини, херсонщини, запоріжжя, харківщини, сумщини, чернігівщини чи "не створювати паніку"?! Це допомогло б вам потворам зрозуміти хто ви є? Нє! Було б гірше, і замість роздратованості зеленстького який вимагав у Байдена "перефразувати" дані американської розвідки про неминучій напад ви взагалі улетіли б у космос на тому на чому ви зазвичай відлітаєте у хмари!
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11.06.2022 16:23 Ответить
Яка сволота, ще всю відповідальність на Байдена переклав за 3 роки, які Зеленський ні хера не робив.
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12.06.2022 06:35 Ответить
Зеленський закликав до превентивних санкцій, а сам для захисту України від рашистів нічого робити не хотів...
Більше того, 23 лютого 2022 підписав указ про введення в Україні надзвичайного стану задля придушення народного супротиву вторгненню орди!...
А що робив Зеленський, як президент, як верховний головнокомандувач, для захисту України?
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11.06.2022 16:38 Ответить
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11.06.2022 17:33 Ответить
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11.06.2022 17:35 Ответить
Верните его назад на историческую родину
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11.06.2022 19:09 Ответить
в мавпятник?
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11.06.2022 20:36 Ответить
В біологічну батьківщину.
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11.06.2022 20:44 Ответить
бомжатська пика , Авантюрист і злодюга вирішує проблеми України , до чого ми докотилися
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12.06.2022 06:38 Ответить
Т.Е. по логике зеленых ублюдков, они три года разворовывали страну (120 миллиардов баксов), НИЧЕГО не делали для обороны, сажали в тюрьмы боевых генералов, пиарились, брехали, забили болт на армию, посдавали позиции, разминировали пути нападения противника, вбивали в головы своего "уставшегоатвайны" лохтората про "мир в глазах" х-йла, а думать о защите страны должен Байден?????С какого перепуга????
(хотя именно Байден и Джонсон занимаются по факту защитой страны---антикацапская коалиция, деньги, оружие).

Почему Украине давали 3 дня все разведки?????
Может они знали о зеленой владе что-то такое, чего не хочет знать зеленый лохторат?
Может потому, что 73% устали от войны и выбрали четырежды уклониста, которому мертвечук сразу устроил встречу с патрушевым в Омане?

Может они просто они не учли 25% процентов, которым не "какая разница"и ВСУ созданную при Порохе?
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11.06.2022 16:53 Ответить
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12.06.2022 06:41 Ответить
Это манипуляции политтехнологов с Банковой. По логике зеленой плесени выходит, что кто-то (США) например после предупреждения нас о начале войны, должен наперед ввести санкции против агрессора)??
Тупая, примитивная, подоляковская гавно-манипуляция. Это вы - зелена плесень обязаны были реагировать вовремя, вместо этого имбицилы типа Арахамии рассказывали шо США не нужно сеть панику)))
Это вы должны были все бабло, которое пилили через прокладки на Большой стройке, немедленно перекинуть на нужды ВПК и ВСУ, укреплять оборону и формировать тероборону.
Вы на 2 день бегали все за Зеленским, хватали за руки, истеричили и готовы были прыгнуть в любой чартер и свалить с Украины. Некоторые из вас типа Баканова уже за день до начала войны сбежали на всякий случай за границу.
И только благодаря ВСУ (которые были сформированы ии прошли боевое злагодження не при вас, а при предыдущем Президенте) и теробороне, которые приняли удар и выстояли вы зеленая плесень сейчас расправили крылья и купаетесь в бабле от наших партеров и мочите информационно ваших конкуретнов типа Бутусова.
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11.06.2022 17:28 Ответить
Баканов втік на західну Україну на 3 тижні з початком війни, а куди втекли всі його заступники та радники ми все добре знаємо.
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12.06.2022 06:42 Ответить
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11.06.2022 17:36 Ответить
Короче

Все ********, а мы мушкетёры
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11.06.2022 17:47 Ответить
лучше бы ты падло зелёно-никифоровское молчало!
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11.06.2022 17:57 Ответить
Зелені гниди.
Ваші родичі і близькі уникли долі тих нещасних, замордованих?
Як?
Іх вчасно попередили, вивезли без паніки?
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11.06.2022 18:25 Ответить
Зіновій@FpfpDBcvSrP8yZQ
4 ч

Не витримали нерви у Байдена: Зеленський профукав підготовку до війни, а тепер звинувачує у всьому Захід і НАТО.
Після затримання генерала Наумова в Сербії, може, скоро піде інформація і про те, на кого працюють баканів та дєрмак.
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11.06.2022 18:39 Ответить
це навряд адже дружня сербія передала його росії а там спитають куди діли кошти кремля на підготовку вторгнення , інакше звідки у генерала СБУ таку бабло кешем ?
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12.06.2022 07:57 Ответить
Нікого Сербія не передавала
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13.06.2022 00:42 Ответить
Угу. А бомбосховища підготувати? А тероборону підготувати? А плани евакуації підготувати? А прикордоння підготувати, щоб хоч якось уповільнити просування колон в глиб території?То теж партнери нам повинні були зробити? Може, це партнері і Байден тягнуть сюди всякий руських псевдолібералів і громадянство їм роздають?
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11.06.2022 18:55 Ответить
А кто такой Никифоров против Байдена, чтобы рот открывать?
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11.06.2022 19:06 Ответить
Никифоров, Подоляк, Дермак и еже с ними - это все ФСБешное КОДЛО в ОП.
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11.06.2022 19:13 Ответить
"Превентивні санкції" треба було проводити самому у своїй країні, а не готуватися до шашликів.
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11.06.2022 19:24 Ответить
- Закрийте наше небо!

- Ви самі можете його закрити, віддайте військовим клістрони!

- Ні, вони потрібні, щоб посадити Порошенка. А ви закрийте наше небо, люди гинуть!
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11.06.2022 19:33 Ответить
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11.06.2022 23:34 Ответить
Это дебильный метод пусть кто то за меня все сделает и порешает! Сам только бабло на дорогах воровал , а других обвиняет!
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11.06.2022 20:10 Ответить
А это кто вообще? Это типа наш доморощенный Песков?
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11.06.2022 20:27 Ответить
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті!
Важко уявити рівень тих дебілів на яких це розраховано., але підозрюю, що їх чимало....
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11.06.2022 20:45 Ответить
ТАК ГОЛОВНЕ ЩОБ НЕ ПОРОХ
А там вони хоч би за Гітлєра голосували
Отака сила пропаганди Г + Г,
маю надію цей канал зітруть на порох разом з Приват банком
(зробивши з нього нормальний європейський людський банк)
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11.06.2022 23:14 Ответить
Нікіфоров молодець,гарні промови...просто голос гундосий...та й справи і діяльність на лице......тут геть погано.....як ще не плаче, що зморений....
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11.06.2022 21:41 Ответить
они нас за русню держут.
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11.06.2022 22:21 Ответить
Байден не звинувачує Зеленського , він констатував факт . А речник президента Зеленського починає виправдовуватись і звинувачує інших , мабуть так і поводять себе люди які повністью відчувають свою вину
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11.06.2022 22:30 Ответить
То б то зеленський сказав що не всрався, просто йому туалетний папір не встигли надати
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11.06.2022 23:07 Ответить
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11.06.2022 23:08 Ответить
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11.06.2022 23:10 Ответить
Як можна карати людино до того як вона зчинила злочин? Чи я щось не розумію??? Влада України за останні 3 роки збільшила торгівлю з РФ на 30%, але Захід повинен собі в цей час робити гірше для своєї економіки?
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11.06.2022 23:11 Ответить
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11.06.2022 23:21 Ответить
Українське громадянство для олігархів, поплічників путіна
Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад це Віктор Вексельберг.
Фрідман - прямий співучасник Путіна у війні проти України та проти Заходу на інформаційному фронті. Цілі Фрідмана та Путіна повністю збігаються у тому, щоб врятувати російських мільярдерів від західних та українських санкцій. При цьому Фрідман фактично виправдовує Путіна.
Мета Фрідмана абсолютно зрозуміла і прозора: дайте мені українське громадянство, щоб я та мої компанії позбулися західних та українських санкцій, а я на подяку за це перерахую п'ять копійок у "фонд покаяння", після чого мої російські компанії зможуть спокійно працювати і поповнювати російський. бюджет, щоб Росія й надалі спокійно бомбила українські міста, а я далі спокійно зображував незгоду з Путіним, розповідаючи, що війна - це неправильна відповідь.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/fridman-i-vekselberg-ukraincy-pochemu-spasenie-rossiyskih-oligarhov-gubitelno-dlya-zelenskogo-10062022-460795
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12.06.2022 00:12 Ответить
Пока Зеленский у власти Украине не видать победы. Либо это чмо либо Украина.
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12.06.2022 05:03 Ответить
"Україна понад усе"...-і з цього потрібно виходити. Піз...ж "не на часі" неактуальний, а явно ворожий.
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12.06.2022 05:35 Ответить
Говорили . Говорив Байден. А ви робили. Закрийте небо! а клістони в матні чи в в СБУ? Чи то бєзразніци.. Розмінували хер-сонщину . Не платили військовим. Бо то що ви давали не плата. Броніки, каски, вітчизняні ракети де були. ... пасталаки на бюджеті--вороги
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12.06.2022 05:30 Ответить
***..., весь світ винен, лиш не наша бубочка і вся ця зеленопуза шобла. Такої махрової цинічної і брехливої влади в Україні ще не було...
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12.06.2022 05:32 Ответить
на зелених вишкребків скоро буде сафарі. Ці потвори шкодять Україні кожним подихом.
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12.06.2022 07:02 Ответить
мабуть превентивні санкції це шашлики !
!
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12.06.2022 07:51 Ответить
Віктор Бобиренко, сумчанин: "Хто не замінував жодного мосту в Сумській області?
Хто не попередв жодного голову громади? Хто не дав інструкцій, як себе вести: тікати? сідати в підпілля? виходити до орків і намагатися якось їх втримати від насильства? Як правильно, щоб потім СБУ не наїхало?
Якщо ви не довіряєте народу (а чому не довіряєте?), то чому не роздали зброю тербатам в Сумах і Херсоні за тиждень до війни? А краще - ще 20-30 тисячам бажаючих. Та по одному на взвод гранатомету, старому, радянському? Це готовність така?
І тепер звертаєте все на американців: зброю не дали.
Це як у тому анекдоті. Наречений побив багатого дядька нареченої. Бо вона натякала, що треба подарувати молодятам на весілля ключі від квартири в Києві. А він гад подарував лише 10 тисяч баксів на весільну подорож. Як не побити?
Забувають, що США - це країна наш союзник і з нами дружить..."
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12.06.2022 08:00 Ответить
У Никифорова головний обов'язок - виносити нічні горщики за Зе.
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12.06.2022 08:48 Ответить
Та про превентивні санкції було, але і про відсутність ударного угрупування, і ми вас повідомимо за 2-3 дні, також було.
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12.06.2022 08:56 Ответить
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