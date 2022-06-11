Никифоров о заявлении Байдена: Зеленский призывал к превентивным санкциям, но партнеры "не хотели нас слышать"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры "не хотели слышать".
Об этом заявил спикер Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, сказавшего, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения об опасности широкомасштабного вторжения России.
Никифоров напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом: лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации.
"Поэтому фраза "не хотели слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побуждать Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И здесь уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", - добавил спикер Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
- 22 ЛЮТОГО 2022. "Гірше, ніж Скабєєва": Арахамія звинуватив світові ЗМІ у розповсюдженні "відвертих фейків" - 22 ЛЮТОГО 2022
Щоби закликати до чогось треба спочатку і самому щось робити - напали не на них, а на Україну…
Більше того, 23 лютого 2022 підписав указ про введення в Україні надзвичайного стану задля придушення народного супротиву вторгненню орди!...
А що робив Зеленський, як президент, як верховний головнокомандувач, для захисту України?
(хотя именно Байден и Джонсон занимаются по факту защитой страны---антикацапская коалиция, деньги, оружие).
Почему Украине давали 3 дня все разведки?????
Может они знали о зеленой владе что-то такое, чего не хочет знать зеленый лохторат?
Может потому, что 73% устали от войны и выбрали четырежды уклониста, которому мертвечук сразу устроил встречу с патрушевым в Омане?
Может они просто они не учли 25% процентов, которым не "какая разница"и ВСУ созданную при Порохе?
Тупая, примитивная, подоляковская гавно-манипуляция. Это вы - зелена плесень обязаны были реагировать вовремя, вместо этого имбицилы типа Арахамии рассказывали шо США не нужно сеть панику)))
Это вы должны были все бабло, которое пилили через прокладки на Большой стройке, немедленно перекинуть на нужды ВПК и ВСУ, укреплять оборону и формировать тероборону.
Вы на 2 день бегали все за Зеленским, хватали за руки, истеричили и готовы были прыгнуть в любой чартер и свалить с Украины. Некоторые из вас типа Баканова уже за день до начала войны сбежали на всякий случай за границу.
И только благодаря ВСУ (которые были сформированы ии прошли боевое злагодження не при вас, а при предыдущем Президенте) и теробороне, которые приняли удар и выстояли вы зеленая плесень сейчас расправили крылья и купаетесь в бабле от наших партеров и мочите информационно ваших конкуретнов типа Бутусова.
Все ********, а мы мушкетёры
Ваші родичі і близькі уникли долі тих нещасних, замордованих?
Як?
Іх вчасно попередили, вивезли без паніки?
4 ч
Не витримали нерви у Байдена: Зеленський профукав підготовку до війни, а тепер звинувачує у всьому Захід і НАТО.
Після затримання генерала Наумова в Сербії, може, скоро піде інформація і про те, на кого працюють баканів та дєрмак.
- Ви самі можете його закрити, віддайте військовим клістрони!
- Ні, вони потрібні, щоб посадити Порошенка. А ви закрийте наше небо, люди гинуть!
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті!
Важко уявити рівень тих дебілів на яких це розраховано., але підозрюю, що їх чимало....
А там вони хоч би за Гітлєра голосували
Отака сила пропаганди Г + Г,
маю надію цей канал зітруть на порох разом з Приват банком
(зробивши з нього нормальний європейський людський банк)
Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад це Віктор Вексельберг.
Фрідман - прямий співучасник Путіна у війні проти України та проти Заходу на інформаційному фронті. Цілі Фрідмана та Путіна повністю збігаються у тому, щоб врятувати російських мільярдерів від західних та українських санкцій. При цьому Фрідман фактично виправдовує Путіна.
Мета Фрідмана абсолютно зрозуміла і прозора: дайте мені українське громадянство, щоб я та мої компанії позбулися західних та українських санкцій, а я на подяку за це перерахую п'ять копійок у "фонд покаяння", після чого мої російські компанії зможуть спокійно працювати і поповнювати російський. бюджет, щоб Росія й надалі спокійно бомбила українські міста, а я далі спокійно зображував незгоду з Путіним, розповідаючи, що війна - це неправильна відповідь.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/fridman-i-vekselberg-ukraincy-pochemu-spasenie-rossiyskih-oligarhov-gubitelno-dlya-zelenskogo-10062022-460795
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Хто не попередв жодного голову громади? Хто не дав інструкцій, як себе вести: тікати? сідати в підпілля? виходити до орків і намагатися якось їх втримати від насильства? Як правильно, щоб потім СБУ не наїхало?
Якщо ви не довіряєте народу (а чому не довіряєте?), то чому не роздали зброю тербатам в Сумах і Херсоні за тиждень до війни? А краще - ще 20-30 тисячам бажаючих. Та по одному на взвод гранатомету, старому, радянському? Це готовність така?
І тепер звертаєте все на американців: зброю не дали.
Це як у тому анекдоті. Наречений побив багатого дядька нареченої. Бо вона натякала, що треба подарувати молодятам на весілля ключі від квартири в Києві. А він гад подарував лише 10 тисяч баксів на весільну подорож. Як не побити?
Забувають, що США - це країна наш союзник і з нами дружить..."